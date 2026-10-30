Қуёшда 500 минг километрлик улкан портлаш юз берди — Ерликларни нима кутмоқда?

·15·Дунё
Қуёшда 500 минг километрлик улкан портлаш юз берди — Ерликларни нима кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қуёш юзасида узунлиги 500 минг километрга тенг бўлган улкан протуберанес отилиб чиқди.
  • Портлаш Қуёш дискининг чекка қисмида содир бўлгани сабабли, плазма булутининг Ерга тўғридан тўғри зарба бериш хавфи паст баҳоланмоқда.
  • Шунга қарамай, плазма четининг магнитосферага сирпанувчи тарзда урилиши оқибатида ўртача даражадаги магнит бўронлари ва навигация тизимларида қисқа муддатли узилишлар юзага келиши мумкин.

Қуёшда космик кўламдаги рекорд даражали ҳодиса қайд этилди. Юлдуз сиртида узунлиги нақд 500 минг километрга чўзилган улкан протуберанец отилиб чиқди. Ер сайёрасининг диаметридан бир неча баробар катта бўлган қайноқ плазма булути Қуёш тожидан ажралиб, очиқ коинот бўйлаб ҳаракатлана бошлади.

Мазкур ноёб ва даҳшатли астрономик жараённи олимлар махсус орбитал телескоплар орқали тўлиқ кузатишга муваффақ бўлишди. Кузатув натижалари ва эҳтимолий оқибатлар юзасидан РФА Космик тадқиқотлар институти (ИКИ РАН) Қуёш астрономияси лабораторияси расмий маълумот тақдим этди.

Портлаш кўлами ва траектория йўналиши

Олинган дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ҳодисанинг ривожланиш динамикаси қуйидагича:

  • Рекорд ўлчам: Қуёшдан отилиб чиққан плазма шлейфи 500 минг километрлик масофани эгаллаб, сўнгги пайтлардаги энг йирик протуберанецлардан бирига айланди;

  • Зарба хавфини камайтирган омил: Портлаш Қуёшнинг кўринадиган дискининг айнан чекка (ён) қисмида содир бўлган. Бу омил плазма булутининг Ерга тўғридан-тўғри фронтал ва массивлашган оғир зарба бериш эҳтимолини сезиларли даражада пасайтиради;

  • Сирпанувчи тўқнашув: Асосий модда ён томонга йўналганига қарамай, астрофизиклар плазма четининг Ер магнитосферасига сирпанувчи тарзда урилиши эҳтимолини истисно қилмаяпти.

Ерликларни нима кутмоқда: Алоқадаги узилишлар ва магнит бўрони

Агар плазма булутининг периферияси (чекка қатламлари) сайёрамизнинг магнит майдонига тегиб ўтса, қатор геомагнит ҳодисалар кузатилиши мумкин:

  • Ўртача даражадаги магнит бўрони: Магнитосферанинг безовталаниши оқибатида атмосферада ўртача қувватга эга магнит бўронлари бошланиши эҳтимоли бор;

  • Технологик таъсирлар: Бундай геомагнит тўлқинлар юқори аниқликдаги навигация тизимларида (GPS) қисқа муддатли узилишларни келтириб чиқариши ва юқори кенгликларда радиоалоқа сифатини пасайтириши мумкин;

  • Осмондаги мўъжиза — қутб ёғдуси: Ҳодисанинг ижобий жиҳати шундаки, атмосферанинг юқори қатламлари билан тўқнашув натижасида тунги осмонда ҳайратланарли даражада ёрқин қутб ёғдулари (Aurora Borealis) ҳосил бўлади. Астрономлар ушбу гўзал манзарани одатда бундай ҳодисалар кузатилмайдиган нисбатан жанубий минтақаларда ҳам кўриш имконияти бўлишини таъкидламоқда.

Астрофизиклар Қуёш фаоллиги ва космик об-ҳаво ўзгаришларини узлуксиз мониторинг қилишни давом эттирмоқда.

Қуёш протуберанециМагнит бўрониИКИ РАНҚутб ёғдуси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун кеч соат 20:00 дан кейин кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда (видео)Бугун кеч соат 20:00 дан кейин кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда (видео)10 октябр 08:15Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?6 октябр 08:36Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунландиЕр юзида иккинчи магнит бўрони якунланди6 октябр 02:00Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди3 август 01:25Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайдиЕр юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди29 июл 01:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда1 июл 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда