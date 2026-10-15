Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлди

·5·Дунё
Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлди

Покистоннинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган Пешовар шаҳрида оғир фожиа юз берди. Шаҳардаги мактаблардан бирида бино томи кутилмаганда қулаб тушиши оқибатида камида 18 киши ҳалок бўлди, ўнлаб инсонлар турли даражадаги тан жароҳатларини олди.

Маҳаллий расмийлар ва қутқарув хизматлари ҳодиса жойида зудлик билан кенг кўламли қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда.

Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Фожиа кўлами

Ҳалокат тафсилотлари бўйича Пешовардаги марказий «Lady Reading Hospital» (LRH) шифохонаси расмий маълумот берди:

  • Ҳалок бўлганлар сони: LRH шифохонаси матбуот котиби Муҳаммад Осимнинг маълум қилишича, қулаш оқибатида 17 нафар мактаб ўқувчиси ҳамда бир нафар ўқитувчи воқеа жойида ва шифохонада вафот этган;

  • 30 дан ортиқ жароҳатланганлар: Ҳодиса оқибатида 30 дан ортиқ жабрланувчи турли даражадаги оғир тан жароҳатлари билан тезкорликда шифохонага етказилган;

  • Фавқулодда ҳолат: Тиббиёт муассасасига жароҳатланганлар оқими кескин кўпайгани сабабли шифохонада расман фавқулодда ҳолат режими эълон қилинди, барча шифокор ва ҳамширалар сафарбар этилди.

Вайроналар остида қидирув давом этмоқда

Ҳодиса жойида маҳаллий маъмурият, қутқарувчилар ва кўнгиллилар иштирокида ишлар тўхтатилгани йўқ:

  • Қутқарув амалиёти: Қулаган оғир конструкциялар ва вайроналар остида қолган бошқа болалар ҳамда ходимларни чиқариб олиш бўйича қидирув-қутқарув тадбирлари давом этмоқда;

  • Суриштирув ишлари: Бино томининг қулаб тушишига айнан нима — конструкциянинг эскилиги, таъмирлашдаги камчиликлар ёки ноқулай об-ҳаво омили сабаб бўлганини аниқлаш бўйича суриштирув бошланган.

ПешоварПокистонLady Reading Hospitalбино кутилмаганда қулаб тушиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)27 сентябр 08:03Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03Ростовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронасиРостовда тунги фавқулодда ҳолат: 30 та дрон ҳужуми, кўп қаватли уйлар вайронаси6 сентябр 13:37Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди24 июн 23:00Эронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирдиЭронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирдиБугун 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда