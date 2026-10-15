Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлди
Покистоннинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган Пешовар шаҳрида оғир фожиа юз берди. Шаҳардаги мактаблардан бирида бино томи кутилмаганда қулаб тушиши оқибатида камида 18 киши ҳалок бўлди, ўнлаб инсонлар турли даражадаги тан жароҳатларини олди.
Маҳаллий расмийлар ва қутқарув хизматлари ҳодиса жойида зудлик билан кенг кўламли қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда.
Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Фожиа кўлами
Ҳалокат тафсилотлари бўйича Пешовардаги марказий «Lady Reading Hospital» (LRH) шифохонаси расмий маълумот берди:
Ҳалок бўлганлар сони: LRH шифохонаси матбуот котиби Муҳаммад Осимнинг маълум қилишича, қулаш оқибатида 17 нафар мактаб ўқувчиси ҳамда бир нафар ўқитувчи воқеа жойида ва шифохонада вафот этган;
30 дан ортиқ жароҳатланганлар: Ҳодиса оқибатида 30 дан ортиқ жабрланувчи турли даражадаги оғир тан жароҳатлари билан тезкорликда шифохонага етказилган;
Фавқулодда ҳолат: Тиббиёт муассасасига жароҳатланганлар оқими кескин кўпайгани сабабли шифохонада расман фавқулодда ҳолат режими эълон қилинди, барча шифокор ва ҳамширалар сафарбар этилди.
Вайроналар остида қидирув давом этмоқда
Ҳодиса жойида маҳаллий маъмурият, қутқарувчилар ва кўнгиллилар иштирокида ишлар тўхтатилгани йўқ:
Қутқарув амалиёти: Қулаган оғир конструкциялар ва вайроналар остида қолган бошқа болалар ҳамда ходимларни чиқариб олиш бўйича қидирув-қутқарув тадбирлари давом этмоқда;
Суриштирув ишлари: Бино томининг қулаб тушишига айнан нима — конструкциянинг эскилиги, таъмирлашдаги камчиликлар ёки ноқулай об-ҳаво омили сабаб бўлганини аниқлаш бўйича суриштирув бошланган.
Изоҳлар 0
…