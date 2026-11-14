Санкт-Петербургда чемодандан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилди: қотилликда ўғли гумонланмоқда
Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида чемодан ичидан Ўзбекистонда туғилган аёлнинг жасади топилди. Уни ўлдиришда 15 ёшли ўғли гумонланиб, қўлга олинган. Бу ҳақда Россия ОАВлари хабар берди.
Маълум бўлишича, 38 ёшли аёл Санкт-Петербургда фаррош бўлиб ишлаган. У охирги марта 1 ноябрь куни ишга борганидан сўнг бедарак йўқолган. Шундан кейин яқинлари у билан боғлана олмаган. Аёлнинг синглиси 11 ноябрь куни полицияга мурожаат қилган.
RIA Novosti хабарига кўра, аёлнинг телефони ўчирилмаган, бироқ у қўнғироқларга жавоб бермаган. Шунга қарамай, унинг рақамидан SMS хабарлар юборишда давом этилган. Ёзишмаларда аёл қаердалиги ёки ким билан эканига ойдинлик киритмаган.
Аёл ижарага олинган хонадонда ўғли билан яшаган. Ўсмир эса мактабга онаси номидан ёзилган, касаллиги сабаб дарсларга қатнаша олмаслиги ҳақидаги хатни олиб борган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотига кўра, 2 ноябрь куни она ва ўғил ўртасида жанжал юз берган. Тергов версиясига кўра, ўсмир шу можаро вақтида онасини бўғиб ўлдирган, кейин унинг жасадини чемоданга жойлаб, яширган.
Аёлнинг жасади Санкт-Петербургнинг Парголово мавзесида, Юккоский сойи бўйидаги экологик сўқмоқда жойлашган чемодандан топилган. Мазкур жиноят юзасидан иш қўзғатилган, марҳуманинг ўғли эса қотилликда гумонланиб, қўлга олинган.
«Фонтанка» нашрининг ёзишича, она ва ўғил ўртасидаги келишмовчилик электрон сигарет чекиш масаласида ҳам юзага келган. Бироқ бу тафсилот тергов органларининг расмий баёнотида келтирилмаган.
Ҳозирда тергов давом этмоқда, ҳодисанинг барча тафсилотлари аниқлаштирилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…