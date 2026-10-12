Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинади
Рим-католик черкови раҳбари Рим папаси Лев XIV ўпкасидаги тугунсимон ҳосилани олиб ташлаш бўйича режали жарроҳлик амалиёти учун 13 октябрь куни Римдаги Агостино Жемелли номидаги клиникага ётқизилади. Муқаддас тахт матбуот хизмати хабарига кўра, понтифик яқин кунларда шифокорлар назорати остида даволанишни бошлайди.
2025 йилнинг май ойида сайланган 71 ёшли понтифик якшанба кунги анъанавий мавъизаси вақтида верувчиларга ўз саломатлиги ҳақида очиқ маълум қилиб, вазият тўлиқ назорат остида эканини билдирган эди.
Эрта ташхис ва бир ҳафталик тикланиш муддати
Ватикан вакиллари ҳамда шахсан папа бўлажак тиббий муолажа тафсилотларини очиқлади:
Изоляцияланган кичик ҳосила: Папа Лев XIV ўпка тўқимасидаги кичик тугун эрта босқичда аниқлангани ва у алоҳида ажралиб турган, тарқалмаган ҳолатда эканини таъкидлади;
Реабилитация муддати: Жарроҳлик амалиётидан сўнг стационар шароитида тикланиш даври тахминан бир ҳафта вақт олиши кутилмоқда;
Иш тартиби ўзгармади: 13 октябрга белгиланган госпитализацияга қарамай, понтификнинг душанба кунги барча режалаштирилган учрашувлари ва аудиенциялари белгиланган жадвал асосида тўлиқ ўтказилди;
Папаларнинг анъанавий шифохонаси: «Жемелли» шифохонаси Ватикан етакчилари учун доимий тиббий марказ бўлиб келган — ўз вақтида Иоанн Павел II ва Папа Франциск ҳам айнан шу ерда даволанган.
Тарихий параллеллар: Махфий операция ва Бенедикт XVI нинг истеъфоси
Лев XIV нинг хасталиги фонида италиялик шифокорлар унинг ўтмишдошлари саломатлиги билан боғлиқ шов-шувли ҳолатларни ёдга олишди. Хусусан, Бенедикт XVI ни операция қилган жарроҳ Луижи Киариелло Adnkronos агентлигига берган интервюсида муҳим маълумотни ошкор қилди:
2012 йилдаги сирли амалиёт: Немис понтификига кардиостимулятор ўрнатиш амалиёти 2012 йилда қатъий сир сақланган ҳолда хусусий клиникада ўтказилган, чунки Бенедикт XVI «Жемелли»га боришни истамаган;
Истеъфодан 6 ой олдин: Ушбу яширин жарроҳлик амалиёти Бенедикт XVI католик черкови тарихида сўнгги бир неча аср ичида биринчи марта тахтдан воз кечишидан роппа-роса олти ой олдин содир бўлган;
Саломатлик омили: Ўшанда жисмоний ҳолатнинг заифлашуви немис папасининг ихтиёрий равишда лавозимини тарк этишига расмий сабаб сифатида кўрсатилган эди.
Бенедикт XVI дан фарқли ўлароқ, Лев XIV ўз ташхисини жамоатчиликдан яширмасликни маъқул кўрди ва шифокорлар бўлажак операцияни планали, маҳаллий даражадаги аралашув сифатида баҳоламоқда.
Изоҳлар 0
…