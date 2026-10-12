Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинади

·6·Дунё
Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинади

Рим-католик черкови раҳбари Рим папаси Лев XIV ўпкасидаги тугунсимон ҳосилани олиб ташлаш бўйича режали жарроҳлик амалиёти учун 13 октябрь куни Римдаги Агостино Жемелли номидаги клиникага ётқизилади. Муқаддас тахт матбуот хизмати хабарига кўра, понтифик яқин кунларда шифокорлар назорати остида даволанишни бошлайди.

2025 йилнинг май ойида сайланган 71 ёшли понтифик якшанба кунги анъанавий мавъизаси вақтида верувчиларга ўз саломатлиги ҳақида очиқ маълум қилиб, вазият тўлиқ назорат остида эканини билдирган эди.

Эрта ташхис ва бир ҳафталик тикланиш муддати

Ватикан вакиллари ҳамда шахсан папа бўлажак тиббий муолажа тафсилотларини очиқлади:

  • Изоляцияланган кичик ҳосила: Папа Лев XIV ўпка тўқимасидаги кичик тугун эрта босқичда аниқлангани ва у алоҳида ажралиб турган, тарқалмаган ҳолатда эканини таъкидлади;

  • Реабилитация муддати: Жарроҳлик амалиётидан сўнг стационар шароитида тикланиш даври тахминан бир ҳафта вақт олиши кутилмоқда;

  • Иш тартиби ўзгармади: 13 октябрга белгиланган госпитализацияга қарамай, понтификнинг душанба кунги барча режалаштирилган учрашувлари ва аудиенциялари белгиланган жадвал асосида тўлиқ ўтказилди;

  • Папаларнинг анъанавий шифохонаси: «Жемелли» шифохонаси Ватикан етакчилари учун доимий тиббий марказ бўлиб келган — ўз вақтида Иоанн Павел II ва Папа Франциск ҳам айнан шу ерда даволанган.

Тарихий параллеллар: Махфий операция ва Бенедикт XVI нинг истеъфоси

Лев XIV нинг хасталиги фонида италиялик шифокорлар унинг ўтмишдошлари саломатлиги билан боғлиқ шов-шувли ҳолатларни ёдга олишди. Хусусан, Бенедикт XVI ни операция қилган жарроҳ Луижи Киариелло Adnkronos агентлигига берган интервюсида муҳим маълумотни ошкор қилди:

  • 2012 йилдаги сирли амалиёт: Немис понтификига кардиостимулятор ўрнатиш амалиёти 2012 йилда қатъий сир сақланган ҳолда хусусий клиникада ўтказилган, чунки Бенедикт XVI «Жемелли»га боришни истамаган;

  • Истеъфодан 6 ой олдин: Ушбу яширин жарроҳлик амалиёти Бенедикт XVI католик черкови тарихида сўнгги бир неча аср ичида биринчи марта тахтдан воз кечишидан роппа-роса олти ой олдин содир бўлган;

  • Саломатлик омили: Ўшанда жисмоний ҳолатнинг заифлашуви немис папасининг ихтиёрий равишда лавозимини тарк этишига расмий сабаб сифатида кўрсатилган эди.

Бенедикт XVI дан фарқли ўлароқ, Лев XIV ўз ташхисини жамоатчиликдан яширмасликни маъқул кўрди ва шифокорлар бўлажак операцияни планали, маҳаллий даражадаги аралашув сифатида баҳоламоқда.

Рим папаси Лев XIVВатиканАгостино Жемелли клиникасиБенедикт XVI
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди17 сентябр 21:55Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди8 август 10:29Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айланди12 июн 22:25Anthropic сунъий интеллектни тартибга солишда Ватикандан ёрдам сўрадиAnthropic сунъий интеллектни тартибга солишда Ватикандан ёрдам сўради26 май 03:24Рим папаси сунъий интеллектнинг ҳарбий мақсадларда ишлатилишига қарши чиқдиРим папаси сунъий интеллектнинг ҳарбий мақсадларда ишлатилишига қарши чиқди20 май 00:23Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилдиГерманияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди25 сентябр 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди