Кучли магнит бўрони бошланди: Танада ўзгариш сезсангиз нималарга эътибор бериш керак?

·122·Дунё
Кучли магнит бўрони бошланди: Танада ўзгариш сезсангиз нималарга эътибор бериш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ер сайёрасида кутилмаганда G2 даражасидаги ўртача кучли магнит бўрони бошланди.
  • Россия Фанлар академиясининг Коинот тадқиқотлари институти олимлари геомагнит майдоннинг бундай кескин фаоллашуви илмий прогнозлардан кучлироқ бўлганини маълум қилди.
  • Мазкур геомагнит нотинчлик камида яна икки-уч сутка давом этиши кутилмоқда.
  • Мутахассислар об-ҳавога сезгир инсонларга жисмоний зўриқишлардан сақланишни ва соғлиқни назорат қилишни тавсия этмоқда.

Ер сайёрасида кутилмаганда G2 (ўртача кучлиликдаги) даражасига етган сайёравий магнит бўрони бошланди. Россия Фанлар академиясининг Коинот тадқиқотлари институти (ИКИ РАН) Қуёш астрономияси лабораторияси олимлари геомагнит майдоннинг бундай кескин фаоллашуви илмий прогнозлардан анча кучли бўлиб чиққанини маълум қилди.

Дастлаб Қуёшдаги тожсимон туйнукдан чиққан плазма оқими Ерга жиддий таъсир кўрсатмайди деб тахмин қилинган эди, бироқ бир неча соат ичида геомагнит тебранишлар тўлақонли магнит бўрони даражасигача кучайди.

«Юмшоқ қилиб айтганда, кутилмаган ҳолат»: Олимларнинг баёноти

Лаборатория вакиллари фазовий об-ҳаводаги бундай кескин ўзгариш борасида қуйидагича маълумот берди:

«Юмшоқ қилиб айтганда, бу жуда кутилмаган бўлди... Бир соатга етмасдан туриб Ер юзида G2 даражасидаги сайёравий магнит бўрони бошланди.

Шанба куни сайёрамиз Қуёшдаги тожсимон туйнукдан ажралиб чиққан плазма оқими ичига кирган эди. Дастлабки тебранишлар заифроқ бўлгани сабабли, геомагнит безовталик бўрон даражасигача кўтарилмайди деб тахмин қилгандик. Аммо жараён кескин тус олди».

Маълум қилинишича, кучли геомагнит тебранишлар ортидан шимолий ҳудудларда энг юқори кўрсаткичдаги қутб ёғдулари (шимолий ёғду) ҳам кузатилган.

Хавф қачонгача давом этади?

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, Қуёшдаги ушбу тожсимон туйнук яқин кунларда сайёрамизнинг фазовий об-ҳавосига таъсир ўтказишда давом этади:

  • Давомийлиги: Геомагнит нотинчлик камида яна икки-уч сутка давом этиши прогноз қилинмоқда;

  • G2 даражаси нимани англатади? Бу шкала бўйича ўртача кучли бўрон ҳисобланиб, энергетика тизимларида кучланишнинг енгил ўзгаришига, юқори кенгликларда сунъий йўлдош ва радиолокация сигналларида қисқа муддатли узилишлар кузатилишига олиб келиши мумкин;

  • Об-ҳавога сезгир инсонлар: Магнит бўрони даврида сурункали хасталиклари, қон босими бор шахсларда бош оғриғи, ланжлик, уйқусизлик ва қон босимининг кўтарилиши ёки пасайиши кузатилиши мумкин.

Тавсиялар: Бундай кунларда нима қилиш керак?

Шифокорлар ва мутахассислар геомагнит фаоллик кучайган кунларда қуйидагиларга амал қилишни тавсия этади:

  1. Оғир жисмоний зўриқишлар ва кескин ҳаракатлардан сақланиш;

  2. Қаҳва, энергетик ва ёғли маҳсулотларни чеклаб, кўпроқ тоза сув ичиш;

  3. Кўпроқ очиқ ҳавода бўлиш ва сурункали хасталикларга қарши дори-дармонларни ўз вақтида қабул қилиш.

ЕрҚуёшРоссия фанлар академияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди20 сентябр 15:26Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин 1 июл 10:14Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашади5 июл 14:52Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлдиҚуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди17 октябр 19:0521 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун21 июн 12:03Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотлар20 июн 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда