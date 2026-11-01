Кучли магнит бўрони бошланди: Танада ўзгариш сезсангиз нималарга эътибор бериш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ер сайёрасида кутилмаганда G2 даражасидаги ўртача кучли магнит бўрони бошланди.
- Россия Фанлар академиясининг Коинот тадқиқотлари институти олимлари геомагнит майдоннинг бундай кескин фаоллашуви илмий прогнозлардан кучлироқ бўлганини маълум қилди.
- Мазкур геомагнит нотинчлик камида яна икки-уч сутка давом этиши кутилмоқда.
- Мутахассислар об-ҳавога сезгир инсонларга жисмоний зўриқишлардан сақланишни ва соғлиқни назорат қилишни тавсия этмоқда.
Ер сайёрасида кутилмаганда G2 (ўртача кучлиликдаги) даражасига етган сайёравий магнит бўрони бошланди. Россия Фанлар академиясининг Коинот тадқиқотлари институти (ИКИ РАН) Қуёш астрономияси лабораторияси олимлари геомагнит майдоннинг бундай кескин фаоллашуви илмий прогнозлардан анча кучли бўлиб чиққанини маълум қилди.
Дастлаб Қуёшдаги тожсимон туйнукдан чиққан плазма оқими Ерга жиддий таъсир кўрсатмайди деб тахмин қилинган эди, бироқ бир неча соат ичида геомагнит тебранишлар тўлақонли магнит бўрони даражасигача кучайди.
«Юмшоқ қилиб айтганда, кутилмаган ҳолат»: Олимларнинг баёноти
Лаборатория вакиллари фазовий об-ҳаводаги бундай кескин ўзгариш борасида қуйидагича маълумот берди:
«Юмшоқ қилиб айтганда, бу жуда кутилмаган бўлди... Бир соатга етмасдан туриб Ер юзида G2 даражасидаги сайёравий магнит бўрони бошланди.
Шанба куни сайёрамиз Қуёшдаги тожсимон туйнукдан ажралиб чиққан плазма оқими ичига кирган эди. Дастлабки тебранишлар заифроқ бўлгани сабабли, геомагнит безовталик бўрон даражасигача кўтарилмайди деб тахмин қилгандик. Аммо жараён кескин тус олди».
Маълум қилинишича, кучли геомагнит тебранишлар ортидан шимолий ҳудудларда энг юқори кўрсаткичдаги қутб ёғдулари (шимолий ёғду) ҳам кузатилган.
Хавф қачонгача давом этади?
Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, Қуёшдаги ушбу тожсимон туйнук яқин кунларда сайёрамизнинг фазовий об-ҳавосига таъсир ўтказишда давом этади:
Давомийлиги: Геомагнит нотинчлик камида яна икки-уч сутка давом этиши прогноз қилинмоқда;
G2 даражаси нимани англатади? Бу шкала бўйича ўртача кучли бўрон ҳисобланиб, энергетика тизимларида кучланишнинг енгил ўзгаришига, юқори кенгликларда сунъий йўлдош ва радиолокация сигналларида қисқа муддатли узилишлар кузатилишига олиб келиши мумкин;
Об-ҳавога сезгир инсонлар: Магнит бўрони даврида сурункали хасталиклари, қон босими бор шахсларда бош оғриғи, ланжлик, уйқусизлик ва қон босимининг кўтарилиши ёки пасайиши кузатилиши мумкин.
Тавсиялар: Бундай кунларда нима қилиш керак?
Шифокорлар ва мутахассислар геомагнит фаоллик кучайган кунларда қуйидагиларга амал қилишни тавсия этади:
Оғир жисмоний зўриқишлар ва кескин ҳаракатлардан сақланиш;
Қаҳва, энергетик ва ёғли маҳсулотларни чеклаб, кўпроқ тоза сув ичиш;
Кўпроқ очиқ ҳавода бўлиш ва сурункали хасталикларга қарши дори-дармонларни ўз вақтида қабул қилиш.
Изоҳлар 0
…