Денгиз қароқчилигими? Франция томонидан ушланган танкер атрофида можаро...

·66·Дунё
Денгиз қароқчилигими? Франция томонидан ушланган танкер атрофида можаро...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия ҳарбий-денгиз кучлари Ҳинд океанида нефт маҳсулотларини ноқонуний ташиш ва сохта байроқ остида сузишда гумон қилинган ДФ Пеак номли танкерини қўлга олди.
  • Франсия президенти Эмманюэль Макроннинг маълум қилишича, операция халқаро денгиз ҳуқуқи нормаларига мувофиқ амалга оширилган.

Франция ҳарбий-денгиз кучлари Ҳинд океанида нефть маҳсулотларини ноқонуний ташишда ва сохта байроқ остида сузишда гумон қилинган DF Peak номли нефть танкерини қўлга олди. Бу ҳақда мамлакат президенти Эммануэль Макрон ўзининг X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.

Франция раҳбари ҳарбийлар вертолёт ёрдамида тўғридан-тўғри кема устига десант бўлиб тушгани акс этган видеони эълон қилиб, Париж бутун дунё бўйлаб «соядаги флот»га қарши кескин кураш олиб боришини таъкидлади.

Океандаги тутилиш ва танкердаги ҳолат тафсилотлари

Франция ҳарбийлари амалга оширган операция Реюньон ороли яқинида рўй берди:

  • Ҳаракат ҳудуди: Танкер Реюньон оролидан 450 денгиз милидан зиёд жануброқда тўхтатилган;

  • Макроннинг позицияси: Франция президенти мазкур тадбир «халқаро денгиз ҳуқуқи нормаларига тўлиқ мувофиқ» тарзда амалга оширилганини билдирди;

  • Ҳужжатлар сохта чиқди: Le Monde нашрининг ёзишича, бортдаги дастлабки текширувлар кема байроғи юзасидан шубҳаларни тасдиқлаган. Иш материаллари Сен-Дени шаҳри прокуратурасига топширилган;

  • Экипаж назорат остида: Нефть танкери кейинги текширувлар учун Реюньон қирғоқларига олиб келинди. Бортдаги турли мамлакатлар фуқаролари бўлган 21 нафар экипаж аъзоси француз ҳарбийларининг қатъий назорати остида сақланмоқда.

Халқаро эътирозлар: «Денгиз қароқчилиги» айблови

Парижнинг хориж кемаларини очиқ океанда ушлаш ҳаракатлари дипломатик кескинликни келтириб чиқармоқда:

  • «Соядаги флот» нишони: Франция ва Ғарб давлатлари санкция чекловларини четлаб ўтиб нефть ташувчи махфий кемалар тармоғини назоратга олишга уринмоқда;

  • Москванинг қаттиқ муносабати: Бунга қадар Россия Ташқи ишлар вазирлиги Биринчи Европа департаменти директори Артём Студенников Францияни ўз хоҳишича танкерларни ушлаб, халқаро майдонда денгиз қароқчилиги ва талончилиги билан шуғулланаётганликда айблаган эди.

Франциянинг Ҳинд океанидаги ушбу куч ишлатиш амалиёти халқаро денгиз савдо йўлларидаги хавфсизлик ва йирик геосиёсий рақобатнинг янада кескинлашишига олиб келиши мумкин.

МакронDF PeakРеюньон оролиДенгиз қароқчилиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлди29 июн 19:00Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди6 сентябр 10:01Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда15 сентябр 13:16Қора денгизда нефть танкерига дрон ҳужуми: Қозоғистон ТИВ кескин баёнот бердиҚора денгизда нефть танкерига дрон ҳужуми: Қозоғистон ТИВ кескин баёнот берди23 июл 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда