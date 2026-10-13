Денгиз қароқчилигими? Франция томонидан ушланган танкер атрофида можаро...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия ҳарбий-денгиз кучлари Ҳинд океанида нефт маҳсулотларини ноқонуний ташиш ва сохта байроқ остида сузишда гумон қилинган ДФ Пеак номли танкерини қўлга олди.
- Франсия президенти Эмманюэль Макроннинг маълум қилишича, операция халқаро денгиз ҳуқуқи нормаларига мувофиқ амалга оширилган.
Франция ҳарбий-денгиз кучлари Ҳинд океанида нефть маҳсулотларини ноқонуний ташишда ва сохта байроқ остида сузишда гумон қилинган DF Peak номли нефть танкерини қўлга олди. Бу ҳақда мамлакат президенти Эммануэль Макрон ўзининг X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.
Франция раҳбари ҳарбийлар вертолёт ёрдамида тўғридан-тўғри кема устига десант бўлиб тушгани акс этган видеони эълон қилиб, Париж бутун дунё бўйлаб «соядаги флот»га қарши кескин кураш олиб боришини таъкидлади.
Океандаги тутилиш ва танкердаги ҳолат тафсилотлари
Франция ҳарбийлари амалга оширган операция Реюньон ороли яқинида рўй берди:
Ҳаракат ҳудуди: Танкер Реюньон оролидан 450 денгиз милидан зиёд жануброқда тўхтатилган;
Макроннинг позицияси: Франция президенти мазкур тадбир «халқаро денгиз ҳуқуқи нормаларига тўлиқ мувофиқ» тарзда амалга оширилганини билдирди;
Ҳужжатлар сохта чиқди: Le Monde нашрининг ёзишича, бортдаги дастлабки текширувлар кема байроғи юзасидан шубҳаларни тасдиқлаган. Иш материаллари Сен-Дени шаҳри прокуратурасига топширилган;
Экипаж назорат остида: Нефть танкери кейинги текширувлар учун Реюньон қирғоқларига олиб келинди. Бортдаги турли мамлакатлар фуқаролари бўлган 21 нафар экипаж аъзоси француз ҳарбийларининг қатъий назорати остида сақланмоқда.
Халқаро эътирозлар: «Денгиз қароқчилиги» айблови
Парижнинг хориж кемаларини очиқ океанда ушлаш ҳаракатлари дипломатик кескинликни келтириб чиқармоқда:
«Соядаги флот» нишони: Франция ва Ғарб давлатлари санкция чекловларини четлаб ўтиб нефть ташувчи махфий кемалар тармоғини назоратга олишга уринмоқда;
Москванинг қаттиқ муносабати: Бунга қадар Россия Ташқи ишлар вазирлиги Биринчи Европа департаменти директори Артём Студенников Францияни ўз хоҳишича танкерларни ушлаб, халқаро майдонда денгиз қароқчилиги ва талончилиги билан шуғулланаётганликда айблаган эди.
Франциянинг Ҳинд океанидаги ушбу куч ишлатиш амалиёти халқаро денгиз савдо йўлларидаги хавфсизлик ва йирик геосиёсий рақобатнинг янада кескинлашишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…