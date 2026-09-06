Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди

·29·Дунё
Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди

Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият энг хавфли ва ҳалокатли нуқтага етди — АҚШ ва Эрон ўртасидаги узоқ йиллик билвосита тўқнашувлар очиқ ва тўғридан-тўғри денгиз уруши босқичига ўтди. АҚШ Қуролли Кучларининг Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Уммон кўрфазида Эроннинг «M/T Kylo» номли улкан нефть танкерини ракета зарбалари билан денгиз тубига ғарқ қилганини расман эълон қилди. Бунга жавобан Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) АҚШ авианосеци ва эсминецига баллистик ракеталар ёғдириб, Ҳурмуз бўғозидаги Америкага алоқадор кемаларга қақшатқич зарбалар берди. Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Теҳронга кескин огоҳлантириш йўллаб, барча Эрон танкерларини чўктириш билан таҳдид қилди.

«M/T Kylo» танкерининг чўкиши: 4 та ракета зарбаси ва CENTCOM кинояси

АҚШ ҳарбий кучлари томонидан амалга оширилган операция тафсилотлари ва видеокадрлари халқаро ОАВда кенг тарқалди:

  • Кема корпусига 4 та аниқ зарба: Видеокадрлардан кўриниб турибдики, камида тўртта қанотли ракета «M/T Kylo» корпусига келиб урилган. Кетма-кет портлашлардан сўнг кемада кучли ёнғин чиққан, танкер ёнбошга ағдарилиб, бир неча дақиқа ичида Уммон кўрфази тубига чўкиб кетган;

  • CENTCOM’нинг очиқ кинояли баёноти: «Америкалик ҳарбий хизматчиларнинг аниқлиги ва юқори профессионаллиги туфайли, бугун Уммон кўрфазида “Kylo” танкери чўкди ва денгиз тубидаги Эрон ҳарбий-денгиз флоти сафини тўлдирди», — дея расмий баёнот берди АҚШ Марказий қўмондонлиги;

  • Учта танкер нишонга олинди: CENTCOM маълумотига кўра, АҚШ кучлари Харк ороли, Жаск тумани ва Уммон кўрфазида жойлашган, КСИРга қарашли учта танкерни ракеталар билан нишонга олган.

Эроннинг қақшатқич жавоби: Баллистик ракеталар, денгиз дрони ва 6 та савдо кемаси

Теҳрон Америка ҳужумларини жавобсиз қолдирмади ва бутун Форс кўрфази бўйлаб кенг кўламли қарши ҳужумларни бошлади:

  • Авианосец ва эсминецга баллистик зарбалар: Reuters агентлиги хабарига кўра, КСИР АҚШнинг минтақадаги авиаташувчи кемаси ва бошқариладиган ракета эсминецига баллистик ракеталар билан зарба йўллаган (Пентагон кемаларга жиддий зарар етмагани ва қурбонлар йўқлигини билдирди);

  • 6 та кема ўт остида қолди: Эрон ҳарбийлари Ҳурмуз бўғози ва Форс кўрфазида АҚШ манфаатларига алоқадор бўлган 6 та тижорат кемасига, жумладан учта йирик нефть танкерига қатор зарбалар берди;

  • АҚШ денгиз дрони яксон қилинди: Эроннинг Press TV телеканали хабар беришича, КСИР бўлинмалари Ҳурмуз бўғозининг махсус қўриқланадиган акваториясига киришга уринган АҚШ ҳарбий-денгиз кучларининг учувчисиз сувусти аппаратини (ҳарбий денгиз дронини) аниқлаб, муваффақиятли йўқ қилган.

Пентагон раҳбаридан сўнгги огоҳлантириш: «Барча танкерларингизни йўқ қиламиз»

АҚШ Мудофаа вазири Пит Хегсет X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Теҳронга очиқ ультиматум қўйди:

  • «Флотимизга қарата ўқ узманг»: «Ҳаммаси жуда оддий: агар Эрон АҚШ кемаларига қарата ўт очса, биз уларнинг барча нефть танкерларини яксон қиламиз ва чўктирамиз. Улар қилиши керак бўлган ягона иш — АҚШ флотига қарата ўқ узмаслик», — деди Хегсет;

  • Ҳимоясиз қолган Эрон флоти: Мудофаа вазири Эрон нефть танкерлари мудофаа тизимига эга эмаслиги ва мутлақо ҳимоясиз эканини таъкидлаб, АҚШ ҳарбий самолётлари, кемалари ҳамда сувости қайиқлари уларнинг барчасини бир зумда йўқ қилишга қодирлигини қўшимча қилди;

  • Глобал энергетика хавфи: Дунё нефть экспортининг тахминан 20 фоизи ўтадиган Ҳурмуз бўғозида ҳарбий ҳаракатларнинг авж олиши глобал ёқилғи бозорида нархларнинг кескин сакрашига ва жаҳон иқтисодиётида янги инқироз тўлқинини бошлаб бериш хавфини туғдирмоқда.

Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги ушбу денгиз тўқнашуви кенг кўламли расмий урушга айланиб кетадими? Ҳурмуз бўғозидаги қарама-қаршилик дунё нефть бозори ва ёқилғи нархларига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиМосквада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиБугун, 10:34Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиИстанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиБугун, 10:20АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаКеча, 19:36Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиТрамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиКеча, 19:25Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиКеча, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди