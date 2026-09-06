Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди
Яқин Шарқдаги геосиёсий вазият энг хавфли ва ҳалокатли нуқтага етди — АҚШ ва Эрон ўртасидаги узоқ йиллик билвосита тўқнашувлар очиқ ва тўғридан-тўғри денгиз уруши босқичига ўтди. АҚШ Қуролли Кучларининг Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Уммон кўрфазида Эроннинг «M/T Kylo» номли улкан нефть танкерини ракета зарбалари билан денгиз тубига ғарқ қилганини расман эълон қилди. Бунга жавобан Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) АҚШ авианосеци ва эсминецига баллистик ракеталар ёғдириб, Ҳурмуз бўғозидаги Америкага алоқадор кемаларга қақшатқич зарбалар берди. Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Теҳронга кескин огоҳлантириш йўллаб, барча Эрон танкерларини чўктириш билан таҳдид қилди.
«M/T Kylo» танкерининг чўкиши: 4 та ракета зарбаси ва CENTCOM кинояси
АҚШ ҳарбий кучлари томонидан амалга оширилган операция тафсилотлари ва видеокадрлари халқаро ОАВда кенг тарқалди:
Кема корпусига 4 та аниқ зарба: Видеокадрлардан кўриниб турибдики, камида тўртта қанотли ракета «M/T Kylo» корпусига келиб урилган. Кетма-кет портлашлардан сўнг кемада кучли ёнғин чиққан, танкер ёнбошга ағдарилиб, бир неча дақиқа ичида Уммон кўрфази тубига чўкиб кетган;
CENTCOM’нинг очиқ кинояли баёноти: «Америкалик ҳарбий хизматчиларнинг аниқлиги ва юқори профессионаллиги туфайли, бугун Уммон кўрфазида “Kylo” танкери чўкди ва денгиз тубидаги Эрон ҳарбий-денгиз флоти сафини тўлдирди», — дея расмий баёнот берди АҚШ Марказий қўмондонлиги;
Учта танкер нишонга олинди: CENTCOM маълумотига кўра, АҚШ кучлари Харк ороли, Жаск тумани ва Уммон кўрфазида жойлашган, КСИРга қарашли учта танкерни ракеталар билан нишонга олган.
Эроннинг қақшатқич жавоби: Баллистик ракеталар, денгиз дрони ва 6 та савдо кемаси
Теҳрон Америка ҳужумларини жавобсиз қолдирмади ва бутун Форс кўрфази бўйлаб кенг кўламли қарши ҳужумларни бошлади:
Авианосец ва эсминецга баллистик зарбалар: Reuters агентлиги хабарига кўра, КСИР АҚШнинг минтақадаги авиаташувчи кемаси ва бошқариладиган ракета эсминецига баллистик ракеталар билан зарба йўллаган (Пентагон кемаларга жиддий зарар етмагани ва қурбонлар йўқлигини билдирди);
6 та кема ўт остида қолди: Эрон ҳарбийлари Ҳурмуз бўғози ва Форс кўрфазида АҚШ манфаатларига алоқадор бўлган 6 та тижорат кемасига, жумладан учта йирик нефть танкерига қатор зарбалар берди;
АҚШ денгиз дрони яксон қилинди: Эроннинг Press TV телеканали хабар беришича, КСИР бўлинмалари Ҳурмуз бўғозининг махсус қўриқланадиган акваториясига киришга уринган АҚШ ҳарбий-денгиз кучларининг учувчисиз сувусти аппаратини (ҳарбий денгиз дронини) аниқлаб, муваффақиятли йўқ қилган.
Пентагон раҳбаридан сўнгги огоҳлантириш: «Барча танкерларингизни йўқ қиламиз»
АҚШ Мудофаа вазири Пит Хегсет X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Теҳронга очиқ ультиматум қўйди:
«Флотимизга қарата ўқ узманг»: «Ҳаммаси жуда оддий: агар Эрон АҚШ кемаларига қарата ўт очса, биз уларнинг барча нефть танкерларини яксон қиламиз ва чўктирамиз. Улар қилиши керак бўлган ягона иш — АҚШ флотига қарата ўқ узмаслик», — деди Хегсет;
Ҳимоясиз қолган Эрон флоти: Мудофаа вазири Эрон нефть танкерлари мудофаа тизимига эга эмаслиги ва мутлақо ҳимоясиз эканини таъкидлаб, АҚШ ҳарбий самолётлари, кемалари ҳамда сувости қайиқлари уларнинг барчасини бир зумда йўқ қилишга қодирлигини қўшимча қилди;
Глобал энергетика хавфи: Дунё нефть экспортининг тахминан 20 фоизи ўтадиган Ҳурмуз бўғозида ҳарбий ҳаракатларнинг авж олиши глобал ёқилғи бозорида нархларнинг кескин сакрашига ва жаҳон иқтисодиётида янги инқироз тўлқинини бошлаб бериш хавфини туғдирмоқда.
Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги ушбу денгиз тўқнашуви кенг кўламли расмий урушга айланиб кетадими? Ҳурмуз бўғозидаги қарама-қаршилик дунё нефть бозори ва ёқилғи нархларига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…