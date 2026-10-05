Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиано Роналдонинг Португалия терма жамоасидаги келажаги мураббий билан юзага келган тушунмовчиликдан сўнг номаълум бўлиб қолди.
- Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилган футболчи норозилигини билдириб, терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этди.
- Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проенка бу ҳолатни оддий тушунмовчилик деб атаб, барча масалалар жамоа ичида ҳал этилишини ва Роналдога тўлиқ қўллаб-қувватлаш билдирилишини таъкидлади.
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдонинг мамлакат бош жамоасидаги келажаги номаълум бўлиб қолмоқда. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Миллатлар лигаси доирасидаги сўнгги йиғин вақтида ҳужумчи ва бош мураббий ўртасида юзага келган тушунмовчилик жамоат эътиборига тушди ва бу футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можаронинг бошланишига сентябрь ойи охирида Норвегия терма жамоасига қарши кечган учрашув сабаб бўлди. Мазкур баҳсда Португал футболи афсонаси захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади. Ушбу учрашувда жамоа 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, тажрибали ҳужумчи мураббийнинг бу қароридан норози бўлган.
Тушунмовчилик ва мураббий билан зиддиятУелсга қарши ўз уйида ўтган дастлабки баҳсни асосий таркибда бошлаган Криштиано Роналдо Осло шаҳридаги ўйинда захирада қолишини оғир қабул қилди. Норвегияга қарши кечган учрашувдан сўнг Ал-Насср ҳужумчиси терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этди ва бу мамлакат матбуотида қизғин муҳокамаларга йўл очди.
Юзага келган вазият фонида Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педро Проэнка вазиятни юмшатишга ҳаракат қилди. У юзага келган ҳолатни оддий тушунмовчилик деб атаб, барча масалалар жамоа ичида ҳал этилишини маълум қилди ҳамда терма жамоа сардорига ўзининг тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.
Федерация раҳбариятининг муносабатиESPN хабар беришича, федерация раҳбари Криштиано Роналдонинг Португалия футболи учун қўшган улкан ҳиссасини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли ҳужумчи ўз мамлакати тарихидаги энг буюк футболчи ҳисобланади ва у икки ўн йиллик давомида терма жамоага садоқат кўрсатиб келмоқда.
«Биз барча даврларнинг энг буюк футболчиси ҳақида гапиряпмиз», – дея таъкидлади Педро Проэнка. Федерация раҳбари футболчи жисмоний жиҳатдан тайёр бўлса, терма жамоа эшиклари унинг учун доим очиқ бўлишини, бироқ юзага келган тушунмовчилик ички тартибда ҳал қилиниши лозимлигини қўшимча қилди.
Маълум бўлишича, Криштиано Роналдо халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида аввалроқ ҳам ўйлаган, бироқ ватанга бўлган муҳаббат туфайли терма жамоадаги фаолиятини давом эттиришга қарор қилган. Айни пайтда у халқаро миқёсдаги ўйинларда урилган голлар бўйича рекордчи бўлиб, Португалия сафида 234 та учрашувда 146 та гол муаллифига айланган.
Изоҳлар 0
…