Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди

·37·Спорт
Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдонинг Португалия терма жамоасидаги келажаги мураббий билан юзага келган тушунмовчиликдан сўнг номаълум бўлиб қолди.
  • Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилган футболчи норозилигини билдириб, терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этди.
  • Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проенка бу ҳолатни оддий тушунмовчилик деб атаб, барча масалалар жамоа ичида ҳал этилишини ва Роналдога тўлиқ қўллаб-қувватлаш билдирилишини таъкидлади.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдонинг мамлакат бош жамоасидаги келажаги номаълум бўлиб қолмоқда. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Миллатлар лигаси доирасидаги сўнгги йиғин вақтида ҳужумчи ва бош мураббий ўртасида юзага келган тушунмовчилик жамоат эътиборига тушди ва бу футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можаронинг бошланишига сентябрь ойи охирида Норвегия терма жамоасига қарши кечган учрашув сабаб бўлди. Мазкур баҳсда Португал футболи афсонаси захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади. Ушбу учрашувда жамоа 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, тажрибали ҳужумчи мураббийнинг бу қароридан норози бўлган.

Тушунмовчилик ва мураббий билан зиддият

Уелсга қарши ўз уйида ўтган дастлабки баҳсни асосий таркибда бошлаган Криштиано Роналдо Осло шаҳридаги ўйинда захирада қолишини оғир қабул қилди. Норвегияга қарши кечган учрашувдан сўнг Ал-Насср ҳужумчиси терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этди ва бу мамлакат матбуотида қизғин муҳокамаларга йўл очди.

Юзага келган вазият фонида Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педро Проэнка вазиятни юмшатишга ҳаракат қилди. У юзага келган ҳолатни оддий тушунмовчилик деб атаб, барча масалалар жамоа ичида ҳал этилишини маълум қилди ҳамда терма жамоа сардорига ўзининг тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.

Федерация раҳбариятининг муносабати

ESPN хабар беришича, федерация раҳбари Криштиано Роналдонинг Португалия футболи учун қўшган улкан ҳиссасини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли ҳужумчи ўз мамлакати тарихидаги энг буюк футболчи ҳисобланади ва у икки ўн йиллик давомида терма жамоага садоқат кўрсатиб келмоқда.

«Биз барча даврларнинг энг буюк футболчиси ҳақида гапиряпмиз», – дея таъкидлади Педро Проэнка. Федерация раҳбари футболчи жисмоний жиҳатдан тайёр бўлса, терма жамоа эшиклари унинг учун доим очиқ бўлишини, бироқ юзага келган тушунмовчилик ички тартибда ҳал қилиниши лозимлигини қўшимча қилди.

Маълум бўлишича, Криштиано Роналдо халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида аввалроқ ҳам ўйлаган, бироқ ватанга бўлган муҳаббат туфайли терма жамоадаги фаолиятини давом эттиришга қарор қилган. Айни пайтда у халқаро миқёсдаги ўйинларда урилган голлар бўйича рекордчи бўлиб, Португалия сафида 234 та учрашувда 146 та гол муаллифига айланган.

Криштиано РоналдоПортугалияМиллатлар лигасиАл-НассрФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиЖорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиБугун 10:14Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этди1 октябр 00:52Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этдиКриштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этди1 октябр 15:16Криштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиано Роналдонинг тер жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди3 октябр 23:30Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКриштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди3 октябр 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди