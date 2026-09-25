Криштиано Роналдонинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди

·0·Спорт
Криштиано Роналдонинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди

Саудия Арабистонининг Ал-Наср клуби ҳужумчиси Криштиано Роналдо нафақат яшил майдондаги голлари, балки кийиниш хонасидаги етакчилиги ва инсоний фазилатлари билан ҳам эътиборга лойиқ ишларни амалга ошириб келмоқда. Жамоанинг собиқ ҳимоячиси Альваро Гонзалез португалиялик юлдуз футболчининг жамоат олдидаги молиявий муаммоларни ҳал қилишдаги фидоийлиги ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. ЛеФутболин нашри тарқатган хабарларга кўра, тажрибали ҳимоячи Ар-Риёд клубидаги фаолиятининг илк ойларида жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, испаниялик футболчи Саудия Арабистонига кўчиб ўтгандан кейинги дастлабки олти ой давомида умуман маош олмаган. Маҳаллий спортнинг энг бадавлат ташкилотларидан бири ҳисобланган ва давлат жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланадиган клубда бундай ҳолат юзага келгани жамоада тушунмовчиликларни келтириб чиқарган. Шунга қарамай, Альваро ўз фаолияти давомида маблағ йиғишга улгургани боис бу вазиятни нисбатан хотиржам қабул қилган, бироқ барибир даромад топиш ниятида келганини яширмаган.

Криштиано Роналдонинг бевосита аралашуви

Вазият тубдан ўзгариши учун Криштиано Роналдонинг жамоага келиши ва унинг бу ишга аралашуви талаб этилди. Испаниянинг Эспанёл ва Villarreal клублари сафида тўп сурган ҳимоячининг сўзларига кўра, португалиялик афсона жамоадошларининг маош олмаганидан хабар топгач, дарҳол тегишли идораларга ўз талабини қўйган. У ҳукуматдан олиши керак бўлган илк улкан маошини олишдан қатъий бош тортиб, энг аввало бошқа футболчиларнинг қарздорликларини ёпиш шартлигини талаб қилган.

Альваро Гонзалез ўз интервюсида бу ҳақда қуйидагиларни эслади: У вазиятдан хабар топди. Унга ҳукумат томонидан пул тўланиши керак эди ва у ўзининг илк маошидан энг аввало ўйинчиларнинг пулларини беришни талаб қилди. Баъзиларимизга пул тўланмаганди, ҳамманики эмас, лекин у бу одамларга ҳақ тўланмагунча деди. У буни қилишга мажбур эмас эди, лекин Криштиано қилди.

Қисқа муддатли ҳамкорлик ва келажакдаги режалар

Гарчи Криштиано Роналдо ва Альваро Гонзалез 2022–2023-йилги мавсумда бор йўғи 11 та расмий учрашувда бирга майдонга тушиб, 6 та ғалабага эришган бўлса-да, бу қисқа давр уларнинг бир-бирини яқиндан тушуниши учун етарли бўлган. Oraдан вақт ўтиб, Альваро 36 ёшида профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Унинг собиқ жамоадоши эса ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлишига қарамай, Ал-Наср сафида ўзининг тарихий 1000 та гол марраси сари дадил одимлашда давом этмоқда.

Ҳозирги кунда Криштиано Роналдо Ар-Риёд клуби билан 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган шартнома асосида ҳаракат қилмоқда. У нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонларда ҳам жамоани етакчи сифатида ортидан эргаштирмоқда. Футболчининг майдон ташқарисидаги бундай адолатпарвар ва қўллаб-қувватловчи хатти-ҳаракатлари унинг глобал миқёсдаги обрўсини янада ошириб, ёш авлод учун чинакам намуна эканини яна бир бор тасдиқлади.

Криштиано РоналдоАл-НассрАльваро ГонзалезСаудия Арабистонифутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?18 сентябр 02:56Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду билан хайрлашиш вақти келдими?Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду билан хайрлашиш вақти келдими?26 июл 22:35Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду жамоани тарк этадими?Ал-Насср инқироз ёқасида: Криштиану Роналду жамоани тарк этадими?26 июл 20:58Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалди9 август 21:54Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувидаги дебютида кутилмаган мағлубиятга учрадиАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувидаги дебютида кутилмаган мағлубиятга учради23 июл 20:51Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқда14 июл 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?