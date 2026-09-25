Криштиано Роналдонинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди
Саудия Арабистонининг Ал-Наср клуби ҳужумчиси Криштиано Роналдо нафақат яшил майдондаги голлари, балки кийиниш хонасидаги етакчилиги ва инсоний фазилатлари билан ҳам эътиборга лойиқ ишларни амалга ошириб келмоқда. Жамоанинг собиқ ҳимоячиси Альваро Гонзалез португалиялик юлдуз футболчининг жамоат олдидаги молиявий муаммоларни ҳал қилишдаги фидоийлиги ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. ЛеФутболин нашри тарқатган хабарларга кўра, тажрибали ҳимоячи Ар-Риёд клубидаги фаолиятининг илк ойларида жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, испаниялик футболчи Саудия Арабистонига кўчиб ўтгандан кейинги дастлабки олти ой давомида умуман маош олмаган. Маҳаллий спортнинг энг бадавлат ташкилотларидан бири ҳисобланган ва давлат жамғармаси (ПИФ) томонидан қўллаб-қувватланадиган клубда бундай ҳолат юзага келгани жамоада тушунмовчиликларни келтириб чиқарган. Шунга қарамай, Альваро ўз фаолияти давомида маблағ йиғишга улгургани боис бу вазиятни нисбатан хотиржам қабул қилган, бироқ барибир даромад топиш ниятида келганини яширмаган.
Криштиано Роналдонинг бевосита аралашувиВазият тубдан ўзгариши учун Криштиано Роналдонинг жамоага келиши ва унинг бу ишга аралашуви талаб этилди. Испаниянинг Эспанёл ва Villarreal клублари сафида тўп сурган ҳимоячининг сўзларига кўра, португалиялик афсона жамоадошларининг маош олмаганидан хабар топгач, дарҳол тегишли идораларга ўз талабини қўйган. У ҳукуматдан олиши керак бўлган илк улкан маошини олишдан қатъий бош тортиб, энг аввало бошқа футболчиларнинг қарздорликларини ёпиш шартлигини талаб қилган.
Альваро Гонзалез ўз интервюсида бу ҳақда қуйидагиларни эслади: У вазиятдан хабар топди. Унга ҳукумат томонидан пул тўланиши керак эди ва у ўзининг илк маошидан энг аввало ўйинчиларнинг пулларини беришни талаб қилди. Баъзиларимизга пул тўланмаганди, ҳамманики эмас, лекин у бу одамларга ҳақ тўланмагунча деди. У буни қилишга мажбур эмас эди, лекин Криштиано қилди.
Қисқа муддатли ҳамкорлик ва келажакдаги режаларГарчи Криштиано Роналдо ва Альваро Гонзалез 2022–2023-йилги мавсумда бор йўғи 11 та расмий учрашувда бирга майдонга тушиб, 6 та ғалабага эришган бўлса-да, бу қисқа давр уларнинг бир-бирини яқиндан тушуниши учун етарли бўлган. Oraдан вақт ўтиб, Альваро 36 ёшида профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Унинг собиқ жамоадоши эса ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлишига қарамай, Ал-Наср сафида ўзининг тарихий 1000 та гол марраси сари дадил одимлашда давом этмоқда.
Ҳозирги кунда Криштиано Роналдо Ар-Риёд клуби билан 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган шартнома асосида ҳаракат қилмоқда. У нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонларда ҳам жамоани етакчи сифатида ортидан эргаштирмоқда. Футболчининг майдон ташқарисидаги бундай адолатпарвар ва қўллаб-қувватловчи хатти-ҳаракатлари унинг глобал миқёсдаги обрўсини янада ошириб, ёш авлод учун чинакам намуна эканини яна бир бор тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…