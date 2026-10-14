Данияда ўқитувчиларга тартиббузар ўқувчиларга нисбатан жисмоний куч ишлатишга рухсат берилади

·53·Дунё
Данияда ўқитувчиларга тартиббузар ўқувчиларга нисбатан жисмоний куч ишлатишга рухсат берилади

Данияда 2027 йил август ойидан бошлаб ўқитувчилар дарс жараёнига халақит бераётган ўқувчиларни синфдан мажбуран чиқариш ва зарур ҳолларда жисмоний куч ишлатиш ҳуқуқига эга бўлиши кутилмоқда. Янги тартиб мактабларда интизомни мустаҳкамлаш ҳамда ўқувчилар ўртасидаги зўравонлик ва тажовузкор хатти-ҳаракатларга қарши курашиш мақсадида ишлаб чиқилган.

Таълим вазирлиги тайёрлаган қонун лойиҳасига кўра, жисмоний куч ишлатиш одатий чора сифатида эмас, балки фақат алоҳида вазиятларда зарурат туғилгандагина қўлланилиши мумкин. Бундай ҳолатларнинг ҳар бири ҳақида ўқувчининг ота-онаси ва тегишли муниципал кенгаш хабардор қилиниши шарт.

Вазирлик эълон қилган тадқиқот натижаларига кўра, 2025 йилда Даниядаги мактаб синфларининг 55 фоизида ўқувчилар ўртасида камида бир марта жисмоний зўравонлик кузатилган. Бошланғич синфларда бу кўрсаткич 75 фоизга, 4–6-синфларда 59 фоизга, 7–10-синфларда эса 27 фоизга тенг бўлган.

Сўров натижалари яна бир жиҳатни кўрсатган: зўравонлик ёки тажовузкор хатти-ҳаракатлар қайд этилган синфларнинг 60 фоизида бундай ҳолатларга бир ёки икки нафар ўқувчи сабабчи бўлган.

Янги тартиб ўқитувчиларга мураккаб вазиятларда аниқроқ ваколат бериш ва синфдаги хавфсизликни таъминлашга қаратилган. Бироқ жисмоний аралашув сўнгги чора бўлиши, вазиятга мутаносиб қўлланиши ва ўқувчига имкон қадар кам зарар етказиши керак.

ДанияТаълим вазирлигижисмоний зўравонликДаниядаги мактаблар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!13 сентябр 09:45Данияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқдиДанияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқди6 октябр 08:44Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошландиОзарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди12 октябр 22:39Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайди18 июл 23:37Сингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилдиСингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилди6 май 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда