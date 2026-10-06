Данияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқди

·15·Дунё
Данияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Данияда 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари, жумладан, исм-шарифлари, манзиллари ва шахсий идентификация рақамлари интернетга сизиб чиқди.
  • Бу маълумотлар Жисмоний шахслар марказий реестрига (КPR) кириш имконига эга бўлган номаълум шахслар томонидан олинган.
  • Дания Олий таълим, фан ва рақамлаштириш вазири Кристина Эгелунн бу ҳодисани «фавқулодда даражадаги жиддий ва хавфли инсидент» деб атади ва КPR тизимини тўлиқ текшириш бўйича кўрсатма берди.

Европанинг рақамли жиҳатдан энг илғор мамлакатларидан бири саналган Данияда давлат хавфсизлиги ва фуқаролар махфийлигига оид мисли кўрилмаган йирик маълумотлар сизиб чиқиши (утечка) рўй берди. Нуфузли Bloomberg ахборот агентлиги хабарига кўра, номаълум шахслар мамлакат Жисмоний шахслар марказий реестрига (CPR) кириш имконига эга бўлган.

Мазкур киберҳодиса оқибатида қарийб 8,8 миллион кишининг исм-шарифлари, аниқ яшаш манзиллари ва энг муҳими — махфий шахсий идентификация рақамлари очиққа чиқиб кетган.

Аҳоли сони 6 миллион бўлган давлатда 8,8 миллион одамнинг маълумоти қандай чиқиб кетди?

Бу рақам кўплаб саволларни келтириб чиқарди, чунки Даниянинг расмий аҳолиси айни пайтда тахминан 6 миллион кишини ташкил этади. Вазиятга мутасаддилар қуйидагича изоҳ берди:

  • Реестрнинг умумий қамрови: Мамлакатнинг ягона реестрида (CPR) жами 11 миллионга яқин инсон қайд этилган бўлиб, бу рўйхатдан нафақат ҳозир яшаётганлар, балки марҳумлар ва хорижга кўчиб кетган собиқ фуқаролар ҳам ўрин олган;

  • Ошкор бўлган маълумотлар кўлами: Хавфсизлик тизимининг бузилиши натижасида мана шу умумий базанинг катта қисми — нақ 8,8 миллион кишилик маълумотлар тўплами учинчи шахслар назоратига тушиб қолган;

  • Идентификация рақамининг хавфи: Данияда шахсий CPR рақами банк ҳисобларини очиш, тиббий хизматлардан фойдаланиш ва барча давлат порталларига кириш учун асосий «рақамли калит» ҳисобланади. Унинг бегоналарга ўтиши фирибгарлик хавфини кескин оширади.

«Бу ниҳоятда хавфли ҳодиса»: Ҳукумат фавқулодда текширув бошлади

Мазкур шов-шувли ҳолатга Дания Олий таълим, фан ва рақамлаштириш вазири Кристина Эгелунн расмий муносабат билдирди:

«Бу фавқулодда даражадаги жиддий ва хавфли инцидент. Биз давлат тизими хавфсизлигига бундай путур етишига асло йўл қўя олмаймиз».

Вазир CPR марказий тизимининг барча ҳимоя қатламларини зудлик билан тўлиқ текширувдан ўтказиш бўйича кўрсатма берди. Шу билан бирга, у барча фуқароларни ҳушёр бўлишга чақириб, шубҳали қўнғироқлар, фишинг хабарлар ва электрон почта фирибгарликларига алданиб қолмаслик ҳақида жиддий огоҳлантирди.

Дунё учун рақамли сабоқ

Мутахассисларнинг фикрича, давлат хизматларини 100 фоиз рақамлаштирган ва қоғозбозликдан тўлиқ воз кечган Ғарб давлатида бундай кўламдаги маълумотлар ўғирланиши — бутун дунё учун катта огоҳлантиришдир.

Ҳодиса шуни кўрсатмоқдаки, ягона база марказлашгани сари, битта хато ёки заифлик бутун бошли мамлакат фуқароларининг хавфсизлигини хавф остига қўйиши мумкин. Ҳозирда хакерлик ҳужуми ёки тизимдаги техник носозликнинг келиб чиқиш сабаблари бўйича халқаро даражадаги кибертергов давом этмоқда.

ДанияCPR реестрикиберхавфсизликКристина Эгелунн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди12 сентябр 17:10Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушди12 сентябр 15:37Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...4 сентябр 14:2616 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушдиКеча 00:07Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?21 сентябр 11:299 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота