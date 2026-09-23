Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади

·38·Дунё
Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп, Дания Бош вазири Метте Фредериксен ва Гренландия Бош вазири Енс-Фредерик Нилсен дунёдаги энг йирик орол — Гренландия устидан ҳарбий ва стратегик назоратни қайта тақсимловчи уч томонлама келишувни имзолади.
  • Ушбу ҳужжат 1951 йилги Совуқ уруш даври битими ўрнини эгаллаб, АҚШга оролда иккита йирик ҳарбий база қуриш, мавжуд базаларни қайта очиш ва қўшимча базалар барпо этиш ҳуқуқини беради.

Арктика ва Шимолий Атлантика минтақасининг глобал хавфсизлик архитектурасини тубдан ўзгартириб юборадиган мислсиз тарихий воқеа юз берди. АҚШ Президенти Дональд Трамп, Дания Бош вазири Метте Фредериксен ҳамда Гренландия Бош вазири Йенс-Фредерик Нильсен дунёдаги энг йирик орол — Гренландия устидан ҳарбий ва стратегик назоратни қайта тақсимловчи муҳим уч томонлама келишувга расман қўл қўйдилар. Нуфузли BBC нашри тарқатган тафсилотларга кўра, ушбу ҳужжат 1951 йилги Совуқ уруш даври битими ўрнини эгаллаган бўлиб, Дания раҳбари уни «абадий давом этиши мумкин бўлган кенг қамровли ва яхшироқ битим» сифатида тавсифлади.

Гренландия Бош вазири эса шартномани учала томон учун ҳам манфаатли деб атаб: «Сизнинг хавфсизлигингиз — бизнинг хавфсизлигимиз, бизнинг хавфсизлигимиз — сизнинг хавфсизлигингиз», дея расмий изоҳ берди. Ню-Йоркда БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан туриб баёнот берган Трамп АҚШ оролда зудлик билан иккита йирик ҳарбий база қуришини эълон қилди. Келишув Нарсарсуак ҳамда Местерс-Вигдаги базаларни қайта очиш, керак бўлса қўшимча базалар барпо этиш, шунингдек, Америка ҳарбий самолётлари, кемалари ва дронларининг орол ҳудудида чекланмаган ҳаракатланишини кафолатлайди.

Энг муҳими, битим НАТОга аъзо бўлмаган давлатларнинг, хусусан Россия ва Хитойнинг Гренландияга кириши, ҳарбий иштироки ва ҳатто стратегик инфратузилмага сармоя киритишини бутунлай тақиқлайди. Трампнинг 2019 йилдаги «Гренландияни сотиб олиш» ёки уни куч билан эгаллаш ҳақидаги жанговар таҳдидлари ниҳоят дипломатик мутлақ ҳарбий назорат битими билан якунланди.

Хўш, Вашингтон Шимолий муз океани дарвозасини қандай қилиб мутлақ қулфлади, маҳаллий аҳоли бундан қандай иқтисодий фойда кўради ва янги келишув Арктикадаги кучлар мувозанатини қандай ўзгартиради?

«Икки янги база, Россия ва Хитойга «қизил чизиқ» ҳамда абадий мақом»: Келишувнинг 5 та асосий нуқтаси

Гренландия бўйича имзоланган тарихий ҳужжатнинг энг муҳим бандлари:

  • Иккита стратегик ҳарбий база: АҚШ Нарсарсуак ва Местерс-Вигда иккита муҳим базани қайта тиклайди ва зарурат бўлганда қўшимча базалар очиш ҳуқуқига эга бўлади;

  • Эркин ҳаракат ва разведка: Америка ҳарбий учоқлари, дронлари ва флоти орол узра эркин ҳаракатланади; АҚШ ва Дания жосусликка қарши биргаликда курашади;

  • НАТОга кирмаган давлатларга мутлақ тақиқ: Европа Иттифоқи ва НАТОдан ташқари ҳеч бир давлат оролда ҳарбий иштирокка, стратегик активлар назоратига ёки ёпиқ маълумотларга эга бўлолмайди;

  • Муддатсиз ва бекор бўлмас ҳужжат: Шартноманинг амал қилиш муддати чекланмаган; агар Гренландия келажакда мустақилликка эришса ҳам, у НАТО аъзоси ва хавфсизлик бўйича Даниянинг ҳуқуқий вориси бўлишга мажбур;

  • Маҳаллий аҳолига имтиёзлар: Маҳаллий компаниялар АҚШ ҳарбийларини хизмат ва маҳсулотлар билан таъминлашда устуворликка эга бўлади, анъанавий турмуш тарзи ҳимоя қилинади.

Гренландиянинг ҳарбий мақоми: 1951 йилги эски битим ва Трампнинг янги келишуви таққоси

Тарихий ҳужжатларнинг муҳим фарқлари ва стратегик кенгайиши:

Мезонлар ва параметрлар

1951 йилги келишув (2004 йилги қўшимча билан)

Дональд Трамп давридаги янги шартнома

Имзоловчи томонлар

Дания ва АҚШ (2004 йилдан Гренландия қўшилган)

АҚШ (Трамп), Дания (Фредериксен) ва Гренландия (Нильсен)

АҚШ ҳарбий базалари сони

Фақат 1 та база фаолият юритган (Питуффик / собиқ Туле)

Камида 3 та: Питуффик, Нарсарсуак ва Местерс-Виг (+ қўшимча очиш ҳуқуқи)

Ҳарбий техника ҳаракати

База ҳудуди ва белгиланган коридорлар билан чекланган

Самолётлар, дронлар ва кемалар учун мутлақ эркин ҳаракатланиш

Учинчи давлатлар мақоми

Аниқ иқтисодий ва инвестициявий чекловлар йўқ эди

НАТОдан ташқари давлатларга ҳарбий ва инвестициявий тўлиқ тақиқ

Мустақиллик истиқболи

Келажакдаги мақом очиқ қолдирилган эди

Мустақил бўлган тақдирда ҳам НАТОга кириш ва АҚШ базаларини сақлаш шарти

Маҳаллий иқтисодиёт манфаати

Фақат умумий маданий ва анъанавий алоқалар

Маҳаллий компанияларга АҚШ базалари таъминотида устуворлик берилиши

Геосиёсат ва ҳарбий хавфсизлик экспертизаси: Нега бу битим Арктикани бутунлай қулфлади?

Халқаро ҳарбий экспертлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Сотиб олиш» фикридан стратегик шартномага: 2019 йилда Трамп оролни сотиб олиш таклифи билан дипломатик можаро келтириб чиқарган, кейинчалик ҳатто босиб олишни гапирган эди; янги шартнома Вашингтонга сотиб олишсиз ҳам ер устидан тўлиқ ҳарбий назоратни тақдим этди ва Копенгаген билан низоларга барҳам берди;

  • Хитой ва Россияга қарши мустаҳкам қалқон: Хитой «Қутб ипак йўли» доирасида Гренландия аэропортлари ва нодир металл конларини молиялаштиришга уринаётган, Россия эса Арктикани ҳарбийлаштираётган эди; янги шартномадаги қатъий инвестициявий чекловлар Пекин ва Москванинг оролга йўлини бутунлай кесиб ташлайди;

  • Арктика устидан ҳаво ва дрон назорати: Местерс-Виг ва Нарсарсуак базаларининг қайта тикланиши АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларига Шимолий Атлантика ва Шимолий муз океани бўйлаб ракеталар, сувости кемалари ҳамда стратегик бомбардимончиларни назорат қилиш учун мукаммал плацдарм беради;

  • Гренландия мустақиллиги жиловланди: Маҳаллий сиёсатчилар Даниядан тўлиқ ажралиб чиқиш ниятида эди; янги шартнома мустақил Гренландияни ҳам автомат равишда НАТО ва Вашингтон ҳарбий соябони остида қолишга юридик жиҳатдан мажбурлайди.

Дания, Гренландия ва АҚШ ўртасидаги ушбу келишув XXI асрнинг энг муҳим геосиёсий тўқнашув майдони бўлган Арктикада Америка гегемонлигини расман мустаҳкамлади.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Гренландия устидан ҳарбий назоратни кенгайтириши Арктикада Россия ва Хитой билан қарама-қаршиликни юмшатадими ёки янги Совуқ уруш ўчоғини пайдо қиладими? Бундай абадий ҳарбий базалар маҳаллий аҳоли манфаатларига қанчалик мос келади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатини ўзгартираётган ушбу стратегик таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Гренландия шартномасиНарсарсуакМестерс-ВигДания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар бердиБугун, 06:43HR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очдиHR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очдиБугун, 06:1712 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этдиКеча, 21:253,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солдиКеча, 21:03Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиКеча, 21:02Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Кеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота