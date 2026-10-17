Дональд Трамп Россияга қарши «дўзахий санкциялар» кучга киришини кечиктирди

·54·Дунё
Дональд Трамп Россияга қарши «дўзахий санкциялар» кучга киришини кечиктирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Россияга ва унинг нефт-газини харид қилаётган давлатларга нисбатан жорий этилиши керак бўлган кенг кўламли янги чеклов чораларини тўхтатиб туриш тўғрисида махсус фармонни имзолади.
  • Президент фармони билан Россия маҳсулотларига 500 фоизлик бож ҳамда Россия нефти ва табиий газининг энг йирик бешта харидори қаторига кирувчи ҳамда Москвага санксияларни четлаб ўтишда ёрдам бераётган учинчи давлатлар маҳсулотларига қўлланилиши…

АҚШ президенти Дональд Трамп Россияга ҳамда унинг нефть ва табиий газини энг кўп харид қилаётган давлатларга нисбатан жорий этилиши керак бўлган кенг кўламли янги чеклов чораларини тўхтатиб туриш тўғрисида махсус фармонни имзолади. Оқ уй расмий сайтида эълон қилинган ҳужжатда ушбу қадам бевосита «АҚШ миллий манфаатларига мос» экани билан изоҳланган.

Мазкур чекловлар сентябрь ойида қабул қилинган ва норасмий равишда «дўзахий санкциялар» деб аталган машҳур Линдси Грэм қонунида кўзда тутилган эди. Қонунчиликка кўра, улар 18 октябргача кучга кириши лозим эди, бироқ президентнинг миллий манфаатлардан келиб чиқиб, жараённи вақтинча тўхтатиб туриш ваколатидан фойдаланилди ва бу ҳақда АҚШ Конгресси расман хабардор қилинди.

Қайси чекловлар ва божлар музлатиб қўйилди?

Президент фармони билан кучга кириши кечиктирилган асосий чоралар:

  • Россия маҳсулотларига 500 фоизлик бож: АҚШга кириб келадиган Россия товарлари учун белгиланган 500 фоизлик қўшимча тарифни жорий этиш тўхтатиб турилди;

  • Нефть-газ харидори бўлган давлатларга 100 фоизлик бож: Россия нефти ва табиий газининг энг йирик бешта харидори қаторига кирувчи ҳамда Москвага санкцияларни четлаб ўтишда ёрдам бераётган учинчи давлатлар маҳсулотларига қўлланиши керак бўлган 100 фоизлик жазо божлари ҳам музлатилди;

  • Муддат ва қайта кўриб чиқиш шарти: Фармоннинг амал қилиш муддати аниқ сана билан чекланмаган. Чекловларни қайта кучга киритиш масаласи фақатгина президент, давлат котиби, молия вазири ҳамда АҚШ савдо вакили билан маслаҳатлашиб, бунга зарурат бор деб топган тақдирдагина қайта кўриб чиқилади;

  • Эски санкциялар ўз кучида: Таъкидланишича, бу қарор Грэм қонуни қабул қилингунига қадар Россияга нисбатан жорий этилган амалдаги санкциялар ва чекловларга асло дахл қилмайди.

Россия дизели бўйича келишув ва бензин нархи масаласи

Янги санкциялар тўхтатилишидан сал аввалроқ Вашингтон ва Москва ўртасида ёқилғи бозори бўйича муҳим келишув эълон қилинган эди:

  • Дизель бўйича битим: 9 октябрь куни Трамп Россия дизель ёнилғисини АҚШ ва халқаро бозорларга эркин етказиб бериш бўйича келишувга эришилганини маълум қилди. Ички бозорда нархларни тушириш мақсадида АҚШ Молия вазирлиги санкциялар билан тақиқланган айрим операцияларга 2027 йил 7 апрелгача рухсат берувчи махсус лицензия чиқарди;

  • Россия чекловларни бекор қилди: Ўз навбатида, Россия томони ҳам дизель экспортига киритилган чекловларни муддатидан олдин бекор қилишини билдирди.

Зеленский билан зиддият ва «урушга инвестиция» айблови

Axios нашри манбаларининг очиқлашича, дизель бўйича келишув ва божларни музлатиш қарори Украина раҳбарияти билан юзага келган дипломатик келишмовчилик ортидан юз берган:

  • НҚИЗларга зарбаларни тўхтатиш талаби: Трамп бир неча бор Украина президенти Володимир Зеленскийдан Россия нефтни қайта ишлаш заводларига (НҚИЗ) дрон ҳужумларини тўхтатишни сўраган, бироқ Киев бу талабларни бажармаган. Зеленский бундай ҳужумларни фақат Россиянинг Украина энергетика объектларига зарбалари тўхтатилиши эвазигагина бас қилиши мумкинлигини билдирган;

  • Киевнинг қатъий норозилиги: Украина президенти Вашингтоннинг Россия билан дизель келишувини очиқчасига «урушга инвестиция» деб атаб, Оқ уйни ўт очишни тўхтатишга эришиш учун Москвага иқтисодий босимни сусайтирмасликка ва янги санкцияларни тўлиқ қўллашга чақирди.

Трампнинг ушбу прагматик ҳаракатлари АҚШнинг ички ёқилғи нархларини назоратда ушлаб туриш ҳамда урушни музокаралар йўли билан тўхтатишга бўлган стратегияси доирасида амалга оширилаётганини кўрсатмоқда.

Дональд ТрампЛиндси Грэм қонуниВладимир ЗеленскийДизель келишуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Кеча 22:59Зеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилиндиЗеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилинди13 октябр 10:09Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирдиЗеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди11 октябр 22:16Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?11 октябр 21:26«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди11 октябр 19:11Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди11 октябр 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди