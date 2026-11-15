Байден мемуарларида Зеленский ҳақида нималар ёзган? Шов-шувли тафсилотлар фош бўлди

1 дақиқа ўқиш59
Байден мемуарларида Зеленский ҳақида нималар ёзган? Шов-шувли тафсилотлар фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ собиқ президенти Жо Байден «Менга ваъда бер, Америка» номли мемуарларида Владимир Зеленский билан бўлган мураккаб мулоқотлар ҳамда Доналд Трамп жамоасининг Россия билан музокаралар ўтказиш бўйича талабини рад этганини баён қилди.
  • Байден Украина раҳбарини ёпиқ суҳбатларда «жаҳлдор ва ўжар» деб таърифлаб, унинг актёрлик ўтмишини ҳарбий даврдаги лидерлик учун фойдали мактаб деб баҳолади.

АҚШ собиқ президенти Жо Байден ўзининг янги «Менга ваъда бер, Америка» номли мемуарларида украин расмийлари ва халқаро сиёсатнинг энг ёпиқ парда ортидаги воқеаларига тўхталиб ўтди. The Wall Street Journal нашри томонидан эълон қилинган парчалар жаҳон медиасида катта резонанс келтириб чиқарди. Китобда Владимир Зеленскийнинг шахсий сифатлари ҳамда Вашингтондаги сиёсий курашлар ҳақида жиддий баёнотлар берилган.

Зеленский билан мулоқотлар: «Жаҳлдор ва ўжар»

Байденнинг хотирлашича, Владимир Зеленский билан юз берган шахсий суҳбатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмаган. АҚШ собиқ раҳбари унинг мулоқот пайтида кўпинча «жаҳлдор ва ўжар» бўлганини, шунингдек, кўрсатилаётган ёрдам учун етарлича миннатдорчилик билдирмаганини ёзган.

Шу билан бирга, Байден Зеленскийнинг актёрлик ўтмишини ҳам четлаб ўтмаган. Унинг фикрича, Украина раҳбарининг санъат соҳасидаги ўтмиши — хусусан, «Студия 95» раҳбарлиги, Наполеон образи ва машҳур «Халқ хизматкори» сериалидаги Василий Голобородько роли — ҳарбий можаро даврида мамлакатни бошқариш учун ўзига хос «ажойиб мактаб» вазифасини ўтаган.

Мемуардаги асосий мавзулар

Тафсилотлар ва баёнотлар

Жо Байденнинг фикри

Зеленский ёпиқ суҳбатларда ўжарлик қилгани ва миннатдорлик кўрсатмагани айтилган

Трамп жамоасининг талаби

Сайловдан сўнг Путин билан тўғридан-тўғри музокара юритиш учун рухсат сўралган

Байденнинг позицияси

Украиналиклар ҳисобига капитуляция бўлиши мумкинлиги учун бу талаб рад этилган

Зеленскийнинг ўтмиши

Актёрлик фаолияти ҳарбий даврда лидерлик қилиш учун катта мактаб бўлгани қайд этилган

Трамп жамоасининг махфий илтимоси ва Байденнинг рад жавоби

Китобдаги энг қизиқарли ва сиёсий аҳамиятга молик қисмлардан бири Дональд Трампнинг 2024 йилги сайловлардаги ғалабасидан кейинги воқеаларга тааллуқлидир. Маълум бўлишича, Трампнинг жамоа аъзолари Байдендан махфий хат ёки рухсат сўрашган. Улар Трамп расман лавозимга киришишидан олдин Россия президенти Владимир Путин билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориши учун карт-бланш талаб қилишган.

Бироқ Жо Байден бу таклифни кескин рад этган. Унинг сўзларига кўра, бундай қарор «Украина ҳисобига бўладиган бир турдаги капитуляция»га олиб келиши мумкин эди ва у бунга йўл қўймасликни маъқул кўрган.

Сизнингча, АҚШ раҳбарларининг мемуарларидаги бу каби ёпиқ маълумотларнинг ошкор этилиши халқаро муносабатларга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари