Байден мемуарларида Зеленский ҳақида нималар ёзган? Шов-шувли тафсилотлар фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ собиқ президенти Жо Байден «Менга ваъда бер, Америка» номли мемуарларида Владимир Зеленский билан бўлган мураккаб мулоқотлар ҳамда Доналд Трамп жамоасининг Россия билан музокаралар ўтказиш бўйича талабини рад этганини баён қилди.
- Байден Украина раҳбарини ёпиқ суҳбатларда «жаҳлдор ва ўжар» деб таърифлаб, унинг актёрлик ўтмишини ҳарбий даврдаги лидерлик учун фойдали мактаб деб баҳолади.
АҚШ собиқ президенти Жо Байден ўзининг янги «Менга ваъда бер, Америка» номли мемуарларида украин расмийлари ва халқаро сиёсатнинг энг ёпиқ парда ортидаги воқеаларига тўхталиб ўтди. The Wall Street Journal нашри томонидан эълон қилинган парчалар жаҳон медиасида катта резонанс келтириб чиқарди. Китобда Владимир Зеленскийнинг шахсий сифатлари ҳамда Вашингтондаги сиёсий курашлар ҳақида жиддий баёнотлар берилган.
Зеленский билан мулоқотлар: «Жаҳлдор ва ўжар»
Байденнинг хотирлашича, Владимир Зеленский билан юз берган шахсий суҳбатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмаган. АҚШ собиқ раҳбари унинг мулоқот пайтида кўпинча «жаҳлдор ва ўжар» бўлганини, шунингдек, кўрсатилаётган ёрдам учун етарлича миннатдорчилик билдирмаганини ёзган.
Шу билан бирга, Байден Зеленскийнинг актёрлик ўтмишини ҳам четлаб ўтмаган. Унинг фикрича, Украина раҳбарининг санъат соҳасидаги ўтмиши — хусусан, «Студия 95» раҳбарлиги, Наполеон образи ва машҳур «Халқ хизматкори» сериалидаги Василий Голобородько роли — ҳарбий можаро даврида мамлакатни бошқариш учун ўзига хос «ажойиб мактаб» вазифасини ўтаган.
Мемуардаги асосий мавзулар
Тафсилотлар ва баёнотлар
Жо Байденнинг фикри
Зеленский ёпиқ суҳбатларда ўжарлик қилгани ва миннатдорлик кўрсатмагани айтилган
Трамп жамоасининг талаби
Сайловдан сўнг Путин билан тўғридан-тўғри музокара юритиш учун рухсат сўралган
Байденнинг позицияси
Украиналиклар ҳисобига капитуляция бўлиши мумкинлиги учун бу талаб рад этилган
Зеленскийнинг ўтмиши
Актёрлик фаолияти ҳарбий даврда лидерлик қилиш учун катта мактаб бўлгани қайд этилган
Трамп жамоасининг махфий илтимоси ва Байденнинг рад жавоби
Китобдаги энг қизиқарли ва сиёсий аҳамиятга молик қисмлардан бири Дональд Трампнинг 2024 йилги сайловлардаги ғалабасидан кейинги воқеаларга тааллуқлидир. Маълум бўлишича, Трампнинг жамоа аъзолари Байдендан махфий хат ёки рухсат сўрашган. Улар Трамп расман лавозимга киришишидан олдин Россия президенти Владимир Путин билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориши учун карт-бланш талаб қилишган.
Бироқ Жо Байден бу таклифни кескин рад этган. Унинг сўзларига кўра, бундай қарор «Украина ҳисобига бўладиган бир турдаги капитуляция»га олиб келиши мумкин эди ва у бунга йўл қўймасликни маъқул кўрган.
Сизнингча, АҚШ раҳбарларининг мемуарларидаги бу каби ёпиқ маълумотларнинг ошкор этилиши халқаро муносабатларга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…