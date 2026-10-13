Зеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилинди

·63·Дунё
Зеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Украинада янги президент кераклигини маълум қилди, бу эса Зеленскийнинг сиёсий келажаги ва сайловлар ўтказилиши ҳақидаги саволларни кучайтирди.
  • Трампнинг бу баёноти Зеленскийнинг АҚШ ва Россия ўртасидаги дизел келишувини танқид қилиши ҳамда унинг яқин доираларидаги коррупсия можаролари фонида янгради.

АҚШ президенти Дональд Трамп Украинада давлат раҳбарини алмаштириш вақти келганини очиқ маълум қилди. Американинг нуфузли Newsweek нашри эълон қилган таҳлилий мақолада ёзилишича, Оқ уй раҳбарининг ушбу баёноти расмий Киевда сайловлар ўтказилиши муддати ҳамда Владимир Зеленскийнинг сиёсий келажаги атрофидаги саволларни янада кучайтириб юборди.

Зеленскийнинг АҚШ ва Россия ўртасидаги дизель келишувини очиқ танқид қилиши ортидан Вашингтоннинг Киевга нисбатан босими янги босқичга чиқди.

Трампнинг баёноти ва Вашингтонни ғазаблантирган омил

Оқ уй етакчисининг Украина раҳбариятига қарши кескин чиқиши тасодифан янграмади:

  • Очиқ чақириқ: Трамп шанба куни берган баёнотида: «Мен Украинанинг янги президентга эга бўлиш вақти келди, деб ҳисоблайман», — дея таъкидлади;

  • Дизель келишуви атрофидаги зиддият: Эрон томонидан Ҳурмуз бўғозининг блокланиши фонида АҚШда ёқилғи нархи кескин кўтарилиб, ноябрь ойидаги оралиқ сайловлар арафасида аҳолига жиддий босим туғдирди. Вашингтон Россиядан миллионлаб тонна дизель олиш бўйича келишувга эришган бир пайтда, Зеленскийнинг бу битимга билдирган қаршилиги Трампнинг кескин реакциясига сабаб бўлди;

  • Коррупциявий босимлар: Нашр таҳлилчилари Зеленскийнинг ҳокимият даври унинг энг яқин доираларига дахлдор бўлган коррупция можаролари туфайли жиддий путурдан кетганини урғуламоқда.

Зеленскийнинг ўрнига кўрсатилаётган 4 нафар асосий даъвогар

Newsweek журнали Украина сиёсий майдонида амалдаги президент ўрнини эгаллаш салоҳиятига эга бўлган тўрт нафар таъсирли шахс номини келтирди:

  • Валерий Залужний: Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони, айни пайтда мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси. У мамлакат армияси ва аҳолиси орасида энг юқори ишончга эга шахслардан бири;

  • Кирилл Буданов: Бош разведка бошқармасининг (ГУР) собиқ раҳбари, ҳозирда Президент офисини бошқараётган кучли мулозим;

  • Михаил Фёдоров: Рақамли технологиялар соҳасидаги ислоҳотлари билан танилган собиқ Мудофаа вазири;

  • Пётр Порошенко: Украинанинг собиқ президенти ва мухолифатдаги энг тажрибали сиёсатчи.

Шу билан бирга, «Время.ua» нашрининг қайд этишича, Залужний ҳам, Буданов ҳам ҳозирга қадар ўзларининг очиқ президентлик амбициялари ёки давлат раҳбарлиги учун курашиш режалари ҳақида расман баёнот беришмаган.

Украинада сайловлар ўтказилиши ва ҳокимиятнинг трансформацияси эндиликда нафақат мамлакат ички иши, балки АҚШ ва Ғарбнинг стратегик геосиёсати марказидаги асосий мавзуга айланиб бормоқда.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинанинг президентлик сайлавлариВалерий Залужний
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирдиЗеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди11 октябр 22:16Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?11 октябр 21:26«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди11 октябр 19:11Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди11 октябр 18:41«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?3 октябр 17:28Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда