Зеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Украинада янги президент кераклигини маълум қилди, бу эса Зеленскийнинг сиёсий келажаги ва сайловлар ўтказилиши ҳақидаги саволларни кучайтирди.
- Трампнинг бу баёноти Зеленскийнинг АҚШ ва Россия ўртасидаги дизел келишувини танқид қилиши ҳамда унинг яқин доираларидаги коррупсия можаролари фонида янгради.
АҚШ президенти Дональд Трамп Украинада давлат раҳбарини алмаштириш вақти келганини очиқ маълум қилди. Американинг нуфузли Newsweek нашри эълон қилган таҳлилий мақолада ёзилишича, Оқ уй раҳбарининг ушбу баёноти расмий Киевда сайловлар ўтказилиши муддати ҳамда Владимир Зеленскийнинг сиёсий келажаги атрофидаги саволларни янада кучайтириб юборди.
Зеленскийнинг АҚШ ва Россия ўртасидаги дизель келишувини очиқ танқид қилиши ортидан Вашингтоннинг Киевга нисбатан босими янги босқичга чиқди.
Трампнинг баёноти ва Вашингтонни ғазаблантирган омил
Оқ уй етакчисининг Украина раҳбариятига қарши кескин чиқиши тасодифан янграмади:
Очиқ чақириқ: Трамп шанба куни берган баёнотида: «Мен Украинанинг янги президентга эга бўлиш вақти келди, деб ҳисоблайман», — дея таъкидлади;
Дизель келишуви атрофидаги зиддият: Эрон томонидан Ҳурмуз бўғозининг блокланиши фонида АҚШда ёқилғи нархи кескин кўтарилиб, ноябрь ойидаги оралиқ сайловлар арафасида аҳолига жиддий босим туғдирди. Вашингтон Россиядан миллионлаб тонна дизель олиш бўйича келишувга эришган бир пайтда, Зеленскийнинг бу битимга билдирган қаршилиги Трампнинг кескин реакциясига сабаб бўлди;
Коррупциявий босимлар: Нашр таҳлилчилари Зеленскийнинг ҳокимият даври унинг энг яқин доираларига дахлдор бўлган коррупция можаролари туфайли жиддий путурдан кетганини урғуламоқда.
Зеленскийнинг ўрнига кўрсатилаётган 4 нафар асосий даъвогар
Newsweek журнали Украина сиёсий майдонида амалдаги президент ўрнини эгаллаш салоҳиятига эга бўлган тўрт нафар таъсирли шахс номини келтирди:
Валерий Залужний: Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони, айни пайтда мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси. У мамлакат армияси ва аҳолиси орасида энг юқори ишончга эга шахслардан бири;
Кирилл Буданов: Бош разведка бошқармасининг (ГУР) собиқ раҳбари, ҳозирда Президент офисини бошқараётган кучли мулозим;
Михаил Фёдоров: Рақамли технологиялар соҳасидаги ислоҳотлари билан танилган собиқ Мудофаа вазири;
Пётр Порошенко: Украинанинг собиқ президенти ва мухолифатдаги энг тажрибали сиёсатчи.
Шу билан бирга, «Время.ua» нашрининг қайд этишича, Залужний ҳам, Буданов ҳам ҳозирга қадар ўзларининг очиқ президентлик амбициялари ёки давлат раҳбарлиги учун курашиш режалари ҳақида расман баёнот беришмаган.
Украинада сайловлар ўтказилиши ва ҳокимиятнинг трансформацияси эндиликда нафақат мамлакат ички иши, балки АҚШ ва Ғарбнинг стратегик геосиёсати марказидаги асосий мавзуга айланиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…