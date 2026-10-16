Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)

·56·Дунё
Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доналд Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид жамоатчилик билмайдиган маълумотларни ошкор этишини билдирди.
  • Унинг сўзларига кўра, уруш фақат бир томонлама қарор эмас, балки Ғарб сиёсатчилари, НАТО кенгайиши ва Киев раҳбарияти томонидан йўл қўйилган дипломатик хатолар натижасидир.
  • Трамп ушбу можарони тезроқ тугатиш ва тинчликка эришишни асосий мақсад деб билади.

АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги ҳарбий можаронинг бошланиш сабаблари ва асл тафсилотлари юзасидан яна бир бор баҳсли баёнот билан чиқди. Украина президенти Владимир Зеленскийнинг ўз лавозимини тарк этиш вақти келганини таъкидлаб келаётган Оқ уй раҳбари тез орада ушбу уруш қандай бошланганига оид жамоатчилик билмайдиган маълумотларни ошкор этишини билдирди.

Трампнинг сўзларига кўра, унинг асосий ва қатъий мақсади — мазкур қонли ихтилофни тезроқ тўхтатиш ва тинчликка эришишдир.

Журналистнинг кескин саволи ва Трампнинг кутилмаган жавоби

Оқ уйда журналистлар билан мулоқот чоғида медиа вакили ва президент ўртасида қуйидагича тортишувли савол-жавоб кечди:

  • Журналистнинг саволи: «Сиз Зеленскийнинг кетишини хоҳлаяпсиз. Лекин бу урушни айнан Владимир Путин бошлаганини унутиб қўйдингизми?»;

  • Дональд Трампнинг жавоби: «Биласизми, мен барча тафсилотларни яхши биламан, тушунарлими? Ва маълум бир пайт келганда, мен уларнинг барчасини расман ошкор қиламан. Мен фақатгина ушбу урушнинг тугашини истайман».

Сиёсий маъно: Баёнот ортида нима ётибди?

Дональд Трампнинг ушбу жавоби халқаро экспертлар ва сиёсатшунослар томонидан қуйидагича таҳлил қилинмоқда:

  • Можаронинг асл омиллари: Трамп уруш бошланиши фақат бир томонлама қарор эмас, балки Ғарб сиёсатчилари, НАТО кенгайиши ва Киев раҳбарияти томонидан йўл қўйилган қатор мураккаб дипломатик хатолар натижаси эканига бир неча бор ишора қилган;

  • Босим воситаси: Келажакда ошкор қилиниши ваъда қилинган «тафсилотлар» Киев ва унинг европалик иттифоқчиларини музокаралар столига ўтиришга мажбурлаш учун кучли сиёсий восита бўлиши мумкин;

  • Тезкор музокаралар тарафдори: АҚШ раҳбари ўтмишдаги айбдорларни қидиришдан кўра, амалдаги фронт чизиғини музлатиш ва тинчлик битимига эришишни энг устувор вазифа деб ҳисобламоқда.

Трампнинг бундай очиқ огоҳлантиришлари Вашингтоннинг Украина инқирози бўйича стратегияси яқин вақт ичида тубдан ўзгариши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинадаги ҳарбий можарониНАТО
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиАҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди10 октябр 21:54Зеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилиндиЗеленскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган 4 нафар асосий номзод маълум қилинди13 октябр 10:09Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирдиЗеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди11 октябр 22:16Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?11 октябр 21:26«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди11 октябр 19:11Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлди11 октябр 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди