Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид жамоатчилик билмайдиган маълумотларни ошкор этишини билдирди.
- Унинг сўзларига кўра, уруш фақат бир томонлама қарор эмас, балки Ғарб сиёсатчилари, НАТО кенгайиши ва Киев раҳбарияти томонидан йўл қўйилган дипломатик хатолар натижасидир.
- Трамп ушбу можарони тезроқ тугатиш ва тинчликка эришишни асосий мақсад деб билади.
АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги ҳарбий можаронинг бошланиш сабаблари ва асл тафсилотлари юзасидан яна бир бор баҳсли баёнот билан чиқди. Украина президенти Владимир Зеленскийнинг ўз лавозимини тарк этиш вақти келганини таъкидлаб келаётган Оқ уй раҳбари тез орада ушбу уруш қандай бошланганига оид жамоатчилик билмайдиган маълумотларни ошкор этишини билдирди.
Трампнинг сўзларига кўра, унинг асосий ва қатъий мақсади — мазкур қонли ихтилофни тезроқ тўхтатиш ва тинчликка эришишдир.
Журналистнинг кескин саволи ва Трампнинг кутилмаган жавоби
Оқ уйда журналистлар билан мулоқот чоғида медиа вакили ва президент ўртасида қуйидагича тортишувли савол-жавоб кечди:
Журналистнинг саволи: «Сиз Зеленскийнинг кетишини хоҳлаяпсиз. Лекин бу урушни айнан Владимир Путин бошлаганини унутиб қўйдингизми?»;
Дональд Трампнинг жавоби: «Биласизми, мен барча тафсилотларни яхши биламан, тушунарлими? Ва маълум бир пайт келганда, мен уларнинг барчасини расман ошкор қиламан. Мен фақатгина ушбу урушнинг тугашини истайман».
Сиёсий маъно: Баёнот ортида нима ётибди?
Дональд Трампнинг ушбу жавоби халқаро экспертлар ва сиёсатшунослар томонидан қуйидагича таҳлил қилинмоқда:
Можаронинг асл омиллари: Трамп уруш бошланиши фақат бир томонлама қарор эмас, балки Ғарб сиёсатчилари, НАТО кенгайиши ва Киев раҳбарияти томонидан йўл қўйилган қатор мураккаб дипломатик хатолар натижаси эканига бир неча бор ишора қилган;
Босим воситаси: Келажакда ошкор қилиниши ваъда қилинган «тафсилотлар» Киев ва унинг европалик иттифоқчиларини музокаралар столига ўтиришга мажбурлаш учун кучли сиёсий восита бўлиши мумкин;
Тезкор музокаралар тарафдори: АҚШ раҳбари ўтмишдаги айбдорларни қидиришдан кўра, амалдаги фронт чизиғини музлатиш ва тинчлик битимига эришишни энг устувор вазифа деб ҳисобламоқда.
Трампнинг бундай очиқ огоҳлантиришлари Вашингтоннинг Украина инқирози бўйича стратегияси яқин вақт ичида тубдан ўзгариши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…