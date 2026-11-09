“Украина бошқача кўриниш олади”: Трамп уруш якуни, янги чегаралар ва келишув ҳақида
АҚШ президенти Дональд Трамп Украина атрофидаги қуролли низони ҳал этиш бўйича навбатдаги шов-шувли баёнотларни илгари сурди. Американинг машҳур CBS News телеканалига берган интервюсида Оқ уй раҳбари ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва тинчлик келишувига эришишга томонлар жуда яқин турганини таъкидлади.
Шу билан бирга, АҚШ етакчиси уруш якунларига кўра Украина ҳозирги мавжуд чегараларини тўлиқ сақлаб қололмаслиги ва мамлакат харитаси ўзгариши мумкинлигини очиқ тан олди.
Трампнинг интервюсидаги асосий урғулар
Президент Трампнинг телевидение орқали берган баёнотлари қуйидаги ҳал қилувчи нуқталарга қаралди:
«Украина ўзгача шакл олади»: Журналистларнинг Украинанинг келгуси тақдири ҳақидаги саволига жавоб берар экан, Трамп уруш якуни бўйича давлат бошқача ҳудудий кўриниш олиши (территориал чегаралари ўзгариши) мумкинлигини тахмин қилди. Бироқ бу борадаги аниқ деталларни ошкор қилишдан тийилди;
Сулҳ жуда яқин: Трамп қуролли тўқнашув томонлари битим тузишга ҳар қачонгидан ҳам яқин эканига ишонч билдирди ва ушбу можарони ҳал қилишда бош муҳим роль шахсан унинг ўзига тегишли эканини яна бир бор урғулади;
Кимга ишонч кўпроқ — Путингами ёки Зеленскийга? Оқ уй раҳбари журналистларнинг «Владимир Путинга кўпроқ ишонасизми ёки Владимир Зеленскийга?» деган тўғридан-тўғри саволига аниқ жавоб беришдан бош тортди. У ҳар икки етакчи билан ҳам яхши муносабатда эканини такрорлаш билан чекланди;
Уч томонлама катта учрашув: АҚШ президенти АҚШ, Украина ва Россия вакиллари иштирокида тайёрланаётган уч томонлама учрашувни эслатиб ўтди.
Украина доирасидан ташқарига чиқувчи глобал архитектура
Трампнинг таъкидлашича, ишлаб чиқилаётган ҳужжат шунчаки маҳаллий оташкесим битими билан чекланиб қолмайди.
Йўналиш
Кутилаётган келишув моҳияти
Ҳудудий масала
Сулҳ шартларига мувофиқ чегара чизиқларини қайта кўриб чиқиш ёки де-факто ҳолатни мустаҳкамлаш эҳтимоли.
Уч томонлама формат
АҚШ, Россия ва Украина музокарачилари иштирокида тўғридан-тўғри мулоқотни йўлга қўйиш.
Европа хавфсизлиги
Можаро доирасидан чиқиб, НАТО, Европа Иттифоқи ва Россия ўртасидаги умумий стратегик барқарорлик архитектурасини қайта шакллантириш.
АҚШ маъмурияти ушбу кенг қамровли келишув яқин кунларда халқаро муҳокамага чиқарилишини ва у Европа қитъасидаги узоқ муддатли хавфсизлик кафолатларини белгилаб беришини мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…