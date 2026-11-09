“Украина бошқача кўриниш олади”: Трамп уруш якуни, янги чегаралар ва келишув ҳақида

·0·Дунё
“Украина бошқача кўриниш олади”: Трамп уруш якуни, янги чегаралар ва келишув ҳақида

АҚШ президенти Дональд Трамп Украина атрофидаги қуролли низони ҳал этиш бўйича навбатдаги шов-шувли баёнотларни илгари сурди. Американинг машҳур CBS News телеканалига берган интервюсида Оқ уй раҳбари ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва тинчлик келишувига эришишга томонлар жуда яқин турганини таъкидлади.

Шу билан бирга, АҚШ етакчиси уруш якунларига кўра Украина ҳозирги мавжуд чегараларини тўлиқ сақлаб қололмаслиги ва мамлакат харитаси ўзгариши мумкинлигини очиқ тан олди.

Трампнинг интервюсидаги асосий урғулар

Президент Трампнинг телевидение орқали берган баёнотлари қуйидаги ҳал қилувчи нуқталарга қаралди:

  • «Украина ўзгача шакл олади»: Журналистларнинг Украинанинг келгуси тақдири ҳақидаги саволига жавоб берар экан, Трамп уруш якуни бўйича давлат бошқача ҳудудий кўриниш олиши (территориал чегаралари ўзгариши) мумкинлигини тахмин қилди. Бироқ бу борадаги аниқ деталларни ошкор қилишдан тийилди;

  • Сулҳ жуда яқин: Трамп қуролли тўқнашув томонлари битим тузишга ҳар қачонгидан ҳам яқин эканига ишонч билдирди ва ушбу можарони ҳал қилишда бош муҳим роль шахсан унинг ўзига тегишли эканини яна бир бор урғулади;

  • Кимга ишонч кўпроқ — Путингами ёки Зеленскийга? Оқ уй раҳбари журналистларнинг «Владимир Путинга кўпроқ ишонасизми ёки Владимир Зеленскийга?» деган тўғридан-тўғри саволига аниқ жавоб беришдан бош тортди. У ҳар икки етакчи билан ҳам яхши муносабатда эканини такрорлаш билан чекланди;

  • Уч томонлама катта учрашув: АҚШ президенти АҚШ, Украина ва Россия вакиллари иштирокида тайёрланаётган уч томонлама учрашувни эслатиб ўтди.

Украина доирасидан ташқарига чиқувчи глобал архитектура

Трампнинг таъкидлашича, ишлаб чиқилаётган ҳужжат шунчаки маҳаллий оташкесим битими билан чекланиб қолмайди.

Йўналиш

Кутилаётган келишув моҳияти

Ҳудудий масала

Сулҳ шартларига мувофиқ чегара чизиқларини қайта кўриб чиқиш ёки де-факто ҳолатни мустаҳкамлаш эҳтимоли.

Уч томонлама формат

АҚШ, Россия ва Украина музокарачилари иштирокида тўғридан-тўғри мулоқотни йўлга қўйиш.

Европа хавфсизлиги

Можаро доирасидан чиқиб, НАТО, Европа Иттифоқи ва Россия ўртасидаги умумий стратегик барқарорлик архитектурасини қайта шакллантириш.

АҚШ маъмурияти ушбу кенг қамровли келишув яқин кунларда халқаро муҳокамага чиқарилишини ва у Европа қитъасидаги узоқ муддатли хавфсизлик кафолатларини белгилаб беришини мақсад қилган.

Дональд ТрампУкраина-Россия можаросиВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Бугун 11:56Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиРюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атади7 ноябр 14:09Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?3 ноябр 18:43Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?3 ноябр 10:03“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?26 октябр 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди