Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!

·69·Дунё
Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!

Америкалик мактаб ўқувчиси Габриэлла Ротберг ноодатий лойиҳаси билан эътибор марказига тушди. 17 ёшли қиз оддий помидорга бургерга хос таъм бериш устида ишламоқда. Унинг Impossible Vines деб номланган лойиҳаси АҚШда патент ҳам олган.

Габриэлланинг илм-фанга бўлган қизиқиши оиласидаги муҳит билан чамбарчас боғлиқ. Унинг отаси биотехнология соҳасида фаолият юритади, онаси эса саратон касаллигини тадқиқ қилиш билан шуғулланади. Шу боис қиз ёшлигидан илмий изланишларга қизиқиб келган.

Ғайриоддий ғоя Габриэллада 15 ёшида пайдо бўлган. У ошхонада сендвич тайёрлаётган пайтда помидорнинг таъмини ўзгартириш ва унга бургерга хос таъм бериш имконияти ҳақида ўйлаб қолган. Кейинчалик бу фикр алоҳида илмий лойиҳага айланган.

Габриэлланинг ташаббуси ёшларнинг ижодкорлиги ва илм-фанга бўлган қизиқиши ноодатий ғояларни юзага чиқариши мумкинлигини кўрсатади. Бургер таъмли помидорнинг келажакда амалиётга қандай татбиқ этилиши эса лойиҳа ривожига боғлиқ.

Габриэлла РотбергImpossible Vinesбиотехнологияпомидорга бургер таъми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилдиКоинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилди27 сентябр 19:53Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқладиAnthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади24 сентябр 02:59Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди15 сентябр 17:52Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилди9 сентябр 19:03Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота9 сентябр 15:16Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратди10 август 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди