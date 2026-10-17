Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!
Америкалик мактаб ўқувчиси Габриэлла Ротберг ноодатий лойиҳаси билан эътибор марказига тушди. 17 ёшли қиз оддий помидорга бургерга хос таъм бериш устида ишламоқда. Унинг Impossible Vines деб номланган лойиҳаси АҚШда патент ҳам олган.
Габриэлланинг илм-фанга бўлган қизиқиши оиласидаги муҳит билан чамбарчас боғлиқ. Унинг отаси биотехнология соҳасида фаолият юритади, онаси эса саратон касаллигини тадқиқ қилиш билан шуғулланади. Шу боис қиз ёшлигидан илмий изланишларга қизиқиб келган.
Ғайриоддий ғоя Габриэллада 15 ёшида пайдо бўлган. У ошхонада сендвич тайёрлаётган пайтда помидорнинг таъмини ўзгартириш ва унга бургерга хос таъм бериш имконияти ҳақида ўйлаб қолган. Кейинчалик бу фикр алоҳида илмий лойиҳага айланган.
Габриэлланинг ташаббуси ёшларнинг ижодкорлиги ва илм-фанга бўлган қизиқиши ноодатий ғояларни юзага чиқариши мумкинлигини кўрсатади. Бургер таъмли помидорнинг келажакда амалиётга қандай татбиқ этилиши эса лойиҳа ривожига боғлиқ.
Изоҳлар 0
…