Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратди

·53·Техно
Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратди
Қисқача

Арк Институте тадқиқотчилари сунъий интеллект ёрдамида табиатда учрамайдиган, бактерияларни зарарловчи 16 та тўлақонли ҳаётий бактериофаг яратди. Эво модели 700 000 та потенсиал геномик кетма-кетликни генерация қилган, шундан энг истиқболли 300 таси лабораторияда синтез қилинган. Яратилган фаглар ичак таёқчасига, жумладан табиий Пҳи X-174 фагига чидамли Э.

АҚШнинг Пало-Алто шаҳридаги Арк Институте илмий ташкилоти тадқиқотчилари илк бор сунъий интеллект ёрдамида табиатда учрамайдиган, бироқ тўлақонли ҳаётий бактериофагларни — бактерияларни зараркунанда сифатида йўқ қилувчи вирусларни яратишга муваффақ бўлишди. Ссиенсе журналида эълон қилинган мазкур илмий тажриба нанотехнологиялар ва биотиббиёт соҳасида улкан бурилиш ясаши мумкин, шу билан бирга, мутахассислар ўртасида хавфсизлик борасида жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги геномларни генерация қилиш учун олимлар барча ҳаёт доменларига оид миллионлаб ДНК кетма-кетликлари асосида Эво деб номланган махсус геном тил моделини ўқитишган. Матнлар учун мўлжалланган йирик тил моделлари тамойилларига асосланган ушбу тизим табиий геномлар бўйсунадиган эволюцион чекловлами аниқлаб, уларнинг мутлақо янги вариантларини лойиҳалаш имконини берди. Тадқиқот давомида одамлар учун зарарсиз бўлган ва ичак таёқчасига (Эсчеричиа коли) таъсир кўрсатадиган Пҳи X-174 бактериофаги асосий шаблон сифатида олинди.

Сунъий интеллект яратган юз минглаб геномлар

Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, Эво модели синов жараёнида 700 000 та потенциал геномик кетма-кетликни генерация қилган. Шундан сўнг тадқиқотчилар уларнинг ичидан энг истиқболли 300 тасини танлаб олиб, лаборатория шароитида синтез қилдилар ва бактериялар ичига жойлаштирдилар. Натижада улардан етук вирус заррачалари ҳосил бўлиб, шундан 16 та фаг тўлақонли ҳаётий ва фаол эканлиги исботланди.

Синтез қилинган фаглар ўзларининг тузилиши жиҳатидан табиий аналогларидан сезиларли даражада фарқ қилган. Уларнинг таркибида мутлақо янги мутациялар, ғайриоддий генлар ва бошқарувчи элементлар аниқланган бўлиб, узунлиги ҳам турлича бўлган. Масалан, фаглардан бири ўзининг капсидида (оқсил қобиғида) эволюцион жиҳатдан жуда узоқда жойлашган бошқа вирусга тегишли бўлган ДНКни қадоқлаш оқсилидан фойдаланган.

Антиотикларга чидамли бактерияларга қарши кураш

Лаборатория синовлари сунъий интеллект яратган фаглар турлича инфекцион фаолликка эгалигини ва ҳатто табиий Пҳи X-174 фагига нисбатан чидамлилик (резистентлик) ҳосил қилган Э. коли штаммларини ҳам зарарлай олишини кўрсатди. Бир нечта генерация қилинган фаглар аралашмаси чидамли бактериялар билан жуда тез курашган бўлса, табиий фаглар аралашмаси бунга ожизлик қилди. Бу эса мазкур методика келажакда антибиотикларга чидамли бактерияларга қарши самарали фаг терапиясини яратишда муҳим қадам эканини кўрсатади.

Биотехнологик хавфсизлик ва тартибга солиш муаммолари

Бироқ технологиянинг жадал ривожланиши мутахассисларда ҳақли хавотирларни уйғотмоқда. Жонс Ҳопкинс университети ҳузуридаги Соғлиқни сақлаш хавфсизлиги маркази профессори Том Инглсбй ва доктор Моритз Ҳанке Ссиенсе журналидаги ҳаммуаллифликдаги мақоласида генераторли сунъий интеллект ёрдамида вирус геномларини синтез қилиш имконияти уни бошқариш тизимидан олдинроқ пайдо бўлганини таъкидлашди. Уларнинг фикрича, технологияни хавфсиз йўналтирувчи бошқарув механизмлари ҳозирча мавжуд эмас.

АҚШ Миллий соғлиқни сақлаш институтлари (НИҲ) биологик агентларнинг хавфини оширувчи тажрибаларни тақиқловчи янги қоидаларни жорий этганига қарамай, чекловлар фақат ҳисоблаш тадқиқотларига тааллуқли эмас. Ҳужжат мавжуд хавфли патогенларга (масалан, чечак вирусига) асосланмаган бўлса, янги биологик шаклларни моделлаштиришга рухсат беради. Натижада, сунъий интеллект орқали геном генераторларини ишлаб чиқиш ҳозирча бевосита давлат томонидан тартибга солиниш доирасидан ташқарида қолмоқда.

Сунъий интеллектВирусларБиотехнологияФанБактериофаглар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиСмартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиБугун, 23:26Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиКоолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиБугун, 23:24YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиYouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиБугун, 23:24Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиБугун, 21:24Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиMeta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиБугун, 21:21Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди