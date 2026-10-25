Умрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлди

·0·Саломатлик
Умрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлди

Замонавий тиббиёт ва биология оламида ҳақиқий сенсация қайд этилди: тадқиқотчилар инсон ҳужайраларини биологик жиҳатдан нақд 60 йилга ёшартиришга эришди.

Ўтказилган ноёб тажриба давомида 80 ёшли эркакнинг ҳужайралари биоинженерия усуллари ёрдамида илдиз ҳужайраларига қайта дастурлаштирилди ва тахминан 20 ёшли инсон ҳужайраларига хос функционал ҳолатга қайтарилди.

Ҳужайраларни қайта дастурлаш: Бу қандай амалга оширилди?

Қариш механизмини ортга қайтариш бўйича олиб борилган мазкур тадқиқот биологиядаги муҳим илмий чегараларни кенгайтирди:

  • 80 ёшдан 20 ёшгача бўлган сакраш: Кекса донордан олинган ҳужайралар махсус биологик омиллар билан қайта ишланиб, ўзининг ёшлик хусусиятларини, фаоллигини ва бўлиниш қобилиятини қайта тиклади;

  • Илдиз ҳужайралари салоҳияти: Ҳужайраларнинг бошланғич (илдиз) ҳолатига қайтарилиши уларда йиллар давомида тўпланган ёшга доир ўзгаришлар ва функционал нуқсонларни бартараф этиш имконини берди;

  • Биологик соатнинг ортга юриши: Тадқиқотчилар ҳужайра даражасидаги қариш жараёни бир томонлама эмас, балки муайян шароитларда уни онгли равишда ўнлаб йилларга ортга суриш мумкинлигини амалда кўрсатди.

Танани ёшартириш ва умрни узайтириш истиқболлари

Ушбу ютуқ инсониятнинг соғлом ва узоқ умр кўриши бўйича қарашларни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда:

  • Бутун танани ёшартириш имконияти: Ҳозирда олимлар ушбу қайта дастурлаш технологияси асосида келажакда бутун инсон организми ва ички аъзоларини ёшартириш механизмларини чуқур ўрганмоқда;

  • Сурункали хасталикларга қарши зарба: Янги ёндашув келажакда қариш билан боғлиқ юрак, бўғим, асаб ва бошқа дегенератив касалликларни ҳужайра даражасида даволашга йўл очади;

  • Умр кўриш давомийлигини ошириш: Агар тадқиқотлар клиник босқичларда ҳам ўз тасдиғини топса, инсон умрини нафақат узайтириш, балки қарилик даврида ҳам 20–30 ёшлик жисмоний тетикликни сақлаб қолиш амалий воқеликка айланиши мумкин.

биотехнологияилдиз ҳужайралариқаришга қарши курашҳужайраларни қайта дастурлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошладиРоссияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошлади22 октябр 11:32Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!17 октябр 14:18Коинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилдиКоинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилди27 сентябр 19:53Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқладиAnthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади24 сентябр 02:59Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди15 сентябр 17:52Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилди9 сентябр 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?