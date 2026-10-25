Умрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлди
Замонавий тиббиёт ва биология оламида ҳақиқий сенсация қайд этилди: тадқиқотчилар инсон ҳужайраларини биологик жиҳатдан нақд 60 йилга ёшартиришга эришди.
Ўтказилган ноёб тажриба давомида 80 ёшли эркакнинг ҳужайралари биоинженерия усуллари ёрдамида илдиз ҳужайраларига қайта дастурлаштирилди ва тахминан 20 ёшли инсон ҳужайраларига хос функционал ҳолатга қайтарилди.
Ҳужайраларни қайта дастурлаш: Бу қандай амалга оширилди?
Қариш механизмини ортга қайтариш бўйича олиб борилган мазкур тадқиқот биологиядаги муҳим илмий чегараларни кенгайтирди:
80 ёшдан 20 ёшгача бўлган сакраш: Кекса донордан олинган ҳужайралар махсус биологик омиллар билан қайта ишланиб, ўзининг ёшлик хусусиятларини, фаоллигини ва бўлиниш қобилиятини қайта тиклади;
Илдиз ҳужайралари салоҳияти: Ҳужайраларнинг бошланғич (илдиз) ҳолатига қайтарилиши уларда йиллар давомида тўпланган ёшга доир ўзгаришлар ва функционал нуқсонларни бартараф этиш имконини берди;
Биологик соатнинг ортга юриши: Тадқиқотчилар ҳужайра даражасидаги қариш жараёни бир томонлама эмас, балки муайян шароитларда уни онгли равишда ўнлаб йилларга ортга суриш мумкинлигини амалда кўрсатди.
Танани ёшартириш ва умрни узайтириш истиқболлари
Ушбу ютуқ инсониятнинг соғлом ва узоқ умр кўриши бўйича қарашларни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда:
Бутун танани ёшартириш имконияти: Ҳозирда олимлар ушбу қайта дастурлаш технологияси асосида келажакда бутун инсон организми ва ички аъзоларини ёшартириш механизмларини чуқур ўрганмоқда;
Сурункали хасталикларга қарши зарба: Янги ёндашув келажакда қариш билан боғлиқ юрак, бўғим, асаб ва бошқа дегенератив касалликларни ҳужайра даражасида даволашга йўл очади;
Умр кўриш давомийлигини ошириш: Агар тадқиқотлар клиник босқичларда ҳам ўз тасдиғини топса, инсон умрини нафақат узайтириш, балки қарилик даврида ҳам 20–30 ёшлик жисмоний тетикликни сақлаб қолиш амалий воқеликка айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…