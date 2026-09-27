Коинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилди

·35·Техно
Коинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро космик стансияда 42 кун бўлиб қайтган урғочи сичқонларнинг биринчи авлод насли соғлом бўлгани ҳолда, уларнинг қизлари ва набираларида сезиларли репродуктив ўзгаришлар аниқланди.
  • Космосда бўлган оналарнинг қизларида мушак кучи 15 фоизга пастроқ бўлиб, улар юқори стресс реаксиясини намойиш этди ва насллари сони кескин камайди.

Халқаро космик станцияда 42 кун давомида бўлиб қайтган урғочи сичқонлар Ерга соғлом насл бериш қобилияти билан қайтди, бироқ уларнинг қизлари ва набираларида сезиларли репродуктив ўзгаришлар аниқланди. Просеедингс оф те Натионал Академй оф Ссиенсес журналида эълон қилинган тадқиқот космик парвознинг аёллар репродуктив физиологиясига узоқ муддатли таъсирини бир неча авлод давомида ўрганган илк илмий иш бўлди. Мазкур илмий лойиҳа Кансас университети Тиббиёт маркази мутахассислари ҳамда NASAнинг Амес тадқиқот маркази олимлари томонидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тажриба иштирокчилари бўлган урғочи кемирувчилар 2023-йилнинг ноябрь ойида SpaceX КRS-29 юк кемаси орқали ХКСга юборилган эди. Ердан ташқарида 42 кунни ўтказиб қайтган она сичқонлар муваффақиятли ҳомиладор бўлиб, соғлом болаларни дунёга келтирди. Уларнинг туғилган болалари сони назорат гуруҳидагилардан бироз камроқ бўлса-да, бу фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада фарқ қилмади ва биринчи авлод вакиллари нормал ҳолатда ривожланди.

Иккинчи авлодда кузатилган ўзгаришлар

Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, асосий ўзгаришлар ва салбий таъсирлар космик саёҳатчиларнинг кейинги авлодларида яққол намоён бўлди. Космосда бўлган оналарнинг қизларида мушак кучи 15 фоизга пастроқ эканлиги аниқланди. Шунингдек, улар махсус хулқ-атвор тестларида юқори даражадаги стресс реакциясини намойиш этди ва энг муҳими, уларнинг ўз насллари сони кескин камайиб, туғилиш кўрсаткичлари пасайиб кетди.

Айни шу урғочи сичқонларда тухумдонларнинг қолган захирасини билдирувчи муҳим маркер — антимюллер гормони (AMG) даражаси тушиб кетгани қайд этилди. Энг қизиғи шундаки, пасайган AMG кўрсаткичи ҳатто учинчи авлод вакиллари бўлган набираларда ҳам сақланиб қолди. Олимлар ҳозирча мазкур трансгенерацион эффектнинг аниқ механизмини тўлиқ ўрнатишга муваффақ бўлишмагани, бу борадаги тадқиқотлар давом этишини билдирди.

Эҳтимолий сабаблар ва келгусидаги хавфлар

Мутахассисларнинг ишчи гипотезасига кўра, бу ҳолат микрооғирлик таъсирида юзага келадиган тезлашган ҳужайра қариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Аввалги тадқиқотларда ҳам инсон тўқималари ва кемирувчиларда вазнсизлик шароитида ҳужайравий стресс ҳамда митохондрия дисфункцияси кузатилган эди. Митохондриял ДНК эса фақат она линияси бўйича узатилишини ҳисобга олсак, бу ҳолат назарий жиҳатдан мазкур трансгенерацион таъсирни тушунтириб бериши мумкин, аммо бу версия ҳали тўғридан-тўғри экспериментал текширувни талаб қилади.

Шу билан бирга, муаллифлар тадқиқотнинг айрим чекловларига ҳам эътибор қаратди. Жумладан, тажрибадаги танланма унчалик катта эмас — атиги 20 та учиб келган урғочи сичқон кузатилган, парвоз 42 кун давом этган. Қолаверса, ХКС Ернинг кучли магнит майдони муҳофазасида жойлашгани боис, экипаж ва ҳайвонлар Ой ёки Марсга борувчи йўлакдагига қараганда анча кам космик радиация олади. Калифорния университетидан Улрике Лудерернинг таъкидлашича, унинг марсча миссиядаги радиация дозалари бўйича олиб борган ишлари тухумдонлар захирасининг кескин қисқаришини кўрсатган бўлиб, келгусида узоқ муддатли фазовий дастурларда репродуктив маркерларни қаттиқ назорат қилиш муҳим огоҳлантириш сифатида хизмат қилиши лозим.

КоинотИлм-фанБиотехнологияNASAТадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлдиХалқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлди25 сентябр 01:22Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар24 сентябр 01:24Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди20 сентябр 12:21Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди7 сентябр 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди