Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилди

·49·Дунё
Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилди

Қозоғистонлик олимлар юқори ҳосилдорлиги ва касалликларга чидамлилиги билан ажралиб турадиган янги картошка навини яратди. Янги нав маҳаллий тупроқ-иқлим шароитларига мослаштирилгани билан ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Бу ҳақда Қозоғистон Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, янги картошка нави «Айтхожин» деб номланган. Ушбу нав Қозоғистон Мева-сабзавотчилик илмий-тадқиқот институти ҳамда Мурат Айтхожин номидаги Молекуляр биология ва биокимё институти мутахассисларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида яратилган.

Олимлар янги навни ишлаб чиқишда, аввало, Қозоғистоннинг тупроқ ва иқлим шароитларига яхши мослаша оладиган, серҳосил ҳамда турли касалликларга нисбатан бардошли картошка етиштиришни мақсад қилган.

Янги навни яратиш жараёнида анъанавий селекция усуллари билан бир қаторда замонавий биотехнологик ва молекуляр-генетик технологиялардан ҳам фойдаланилган. Бу усуллар картошканинг муҳим хусусиятларини янада самарали танлаш ва янги навнинг зарур кўрсаткичларини шакллантириш имконини берган.

Маълум қилинишича, мазкур тадқиқотлар 267-бюджет дастури ҳамда 2024–2026 йилларга мўлжалланган дастурий-мақсадли молиялаштириш лойиҳаси доирасида амалга оширилган.

Лойиҳанинг асосий йўналишларидан бири картошка, сабзавот ва полиз экинларини етиштиришни барқарор ривожлантиришдан иборат. Шу билан бирга, селекция ва уруғчилик тизимини такомиллаштириш ҳамда қишлоқ хўжалигида замонавий агротехнологияларни кенг жорий этишга ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Янги «Айтхожин» нави Қозоғистон шароитида юқори ҳосил олиш, касалликларга чидамли экин етиштириш ва замонавий селекция технологияларидан самарали фойдаланиш борасидаги илмий изланишларнинг навбатдаги натижаси бўлди.

ҚозоғистонКартошкаАйтхожинМолекуляр биологияБиотехнологияҚишлоқ хўжалигиСелекция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиБугун, 19:13Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиБугун, 18:56Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Бугун, 16:39Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун, 16:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаБугун, 15:16Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБугун, 14:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда