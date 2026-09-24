Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади

·28·Техно
Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Anthropic компаниясининг Claude ней тармоғи генетик маълумотлар базасини таҳлил қилиб, КРИСPRга ўхшаш янги фермент тизимини аниқлади.
  • Ушбу кашфиётда 950 га яқин Claude агенти 21 соат давомида 210 миллион токенни қайта ишлайди.
  • Мутахассислар томонидан тасдиқланган ушбу фермент тизими бактериофагларда топилган ва унинг илмий аҳамияти юқори баҳоланмоқда.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги ташкил этилган махсус лабораториясида муҳим илмий кашфиётга эришилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Claude ней тармоғи генетик маълумотлар базасини мустақил равишда таҳлил қилиб, машҳур КРИСPR таҳрирлаш механизмига ўхшаш бутунлай янги фермент тизимини топишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ютуқ замонавий технологиялар ва биотехнология оламида сунъий интеллектнинг ўрни нақадар кескин ошиб бораётганини кўрсатади. Тажриба давомида инсонларнинг роли жуда чекланган бўлиб, мутахассислар фақат дастлабки вазифани қўйишган ва тизим натижаларини текшириш билан чекланишган. Қолган барча мураккаб таҳлилий жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилган тарзда амалга оширилган.

Катта ҳаждаги маълумотлар таҳлили

Компания маълумотларига кўра, мазкур тадқиқотда Claude моделининг 950 га яқин агенти иштирок этган. Улар узлуксиз равишда 21 соат давомида улкан ДНТ кетма-кетликлари базасини чуқур ўрганиб чиқиб, умумий ҳисобда 210 миллион токенни қайта ишлаган. Натижада агентлардан бири маълумотлар тўпламида ғайриоддий такрорланувчи нақшни аниқлаган ва дарҳол тадқиқотчиларга сигнал юборган.

Мутахассислар томонидан ўтказилган қўшимча текширувлар ва лаборатория синовлари бактериофаглар — яни бактерияларга таъсир қилувчи вирусларда илгари фанга номаълум бўлган фермент тизими мавжудлигини тўлиқ тасдиқлади. Ҳозирча топилган ушбу тизимнинг аниқ функциялари тўлиқ ўрганиб чиқилмаган бўлса-да, унинг илмий аҳамияти юқори баҳоланмоқда.

Келажакдаги режалар ва илмий муҳит

Anthropic жамоаси ушбу дастлабки маълумотларни оммага эълон қилишга қарор қилганининг сабаби — Claude имкониятларини амалда кўрсатиш ва илмий ҳамжамиятни олиб борилаётган ишланмалар билан таништиришдир. Бугунги кунда компания ўз лабораториясига етакчи олимларни фаол жалб этиб, тадқиқот йўналишларини кенгайтириб бормоқда. Жумладан, келгусида янги дори воситаларини қидириб топиш ва ишлаб чиқиш ишлари ҳам режалаштирилган.

Шунга қарамай, мазкур кашфиёт биотехнологиялар оламида инқилоб ясаган КРИСPR технологияси билан тенг келиши ва амалий аҳамият касб этиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Қизиғи шундаки, Anthropic илм-фан майдонига фаол кириб келаётган шу даврда, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган OpenAI ҳам ўз навбатида ортиб бораётган мураккабликдаги математик масалаларни ҳал қилиш устида иш олиб бормоқда.

AnthropicClaudeБиотехнологияСунъий ИнтеллектДНТ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилди18 сентябр 19:21Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди13 август 23:29Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди13 август 03:26Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайди11 август 17:25Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирди11 август 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди