Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Anthropic компаниясининг Claude ней тармоғи генетик маълумотлар базасини таҳлил қилиб, КРИСPRга ўхшаш янги фермент тизимини аниқлади.
- Ушбу кашфиётда 950 га яқин Claude агенти 21 соат давомида 210 миллион токенни қайта ишлайди.
- Мутахассислар томонидан тасдиқланган ушбу фермент тизими бактериофагларда топилган ва унинг илмий аҳамияти юқори баҳоланмоқда.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги ташкил этилган махсус лабораториясида муҳим илмий кашфиётга эришилганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Claude ней тармоғи генетик маълумотлар базасини мустақил равишда таҳлил қилиб, машҳур КРИСPR таҳрирлаш механизмига ўхшаш бутунлай янги фермент тизимини топишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ютуқ замонавий технологиялар ва биотехнология оламида сунъий интеллектнинг ўрни нақадар кескин ошиб бораётганини кўрсатади. Тажриба давомида инсонларнинг роли жуда чекланган бўлиб, мутахассислар фақат дастлабки вазифани қўйишган ва тизим натижаларини текшириш билан чекланишган. Қолган барча мураккаб таҳлилий жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилган тарзда амалга оширилган.
Катта ҳаждаги маълумотлар таҳлилиКомпания маълумотларига кўра, мазкур тадқиқотда Claude моделининг 950 га яқин агенти иштирок этган. Улар узлуксиз равишда 21 соат давомида улкан ДНТ кетма-кетликлари базасини чуқур ўрганиб чиқиб, умумий ҳисобда 210 миллион токенни қайта ишлаган. Натижада агентлардан бири маълумотлар тўпламида ғайриоддий такрорланувчи нақшни аниқлаган ва дарҳол тадқиқотчиларга сигнал юборган.
Мутахассислар томонидан ўтказилган қўшимча текширувлар ва лаборатория синовлари бактериофаглар — яни бактерияларга таъсир қилувчи вирусларда илгари фанга номаълум бўлган фермент тизими мавжудлигини тўлиқ тасдиқлади. Ҳозирча топилган ушбу тизимнинг аниқ функциялари тўлиқ ўрганиб чиқилмаган бўлса-да, унинг илмий аҳамияти юқори баҳоланмоқда.
Келажакдаги режалар ва илмий муҳитAnthropic жамоаси ушбу дастлабки маълумотларни оммага эълон қилишга қарор қилганининг сабаби — Claude имкониятларини амалда кўрсатиш ва илмий ҳамжамиятни олиб борилаётган ишланмалар билан таништиришдир. Бугунги кунда компания ўз лабораториясига етакчи олимларни фаол жалб этиб, тадқиқот йўналишларини кенгайтириб бормоқда. Жумладан, келгусида янги дори воситаларини қидириб топиш ва ишлаб чиқиш ишлари ҳам режалаштирилган.
Шунга қарамай, мазкур кашфиёт биотехнологиялар оламида инқилоб ясаган КРИСPR технологияси билан тенг келиши ва амалий аҳамият касб этиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Қизиғи шундаки, Anthropic илм-фан майдонига фаол кириб келаётган шу даврда, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган OpenAI ҳам ўз навбатида ортиб бораётган мураккабликдаги математик масалаларни ҳал қилиш устида иш олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…