Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди

·74·Дунё
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тахминан 5 миллиард йилдан сўнг Қуёш қизил гигантга айланиб, кейинчалик оқ митти юлдузга айланиши сайёралар орбиталарини беқарорлаштириши мумкин.
  • Янги тадқиқотга кўра, Қуёшнинг массаси даврий пулсациялар орқали камайиши натижасида моделлаштирилган сайёра тизимларининг 96 фоизида орбитал барқарорлик Қуёш оқ миттига айланганидан кейинги дастлабки 3 миллиард йил ичида бузилади.

Тахминан 5 миллиард йилдан кейин Қуёш қизил гигантга айланиб, кейинчалик оқ митти юлдуз бўлиб қолади. Олимларнинг янги тадқиқотига кўра, бу жараён Қуёш тизимидаги сайёралар орбиталарини беқарорлаштириб, уларнинг айримлари тизимдан чиқиб кетишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Naked Science нашри The Astrophysical Journal Letters журналидаги тадқиқотга таяниб хабар берди.

Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Қуёш қизил гигантга айланганида унинг ташқи қатламлари ҳозирги Ер орбитасигача етиши мумкин. Бироқ Ернинг аниқ тақдири ҳозирча номаълум: сайёра узоқроқ орбитага силжиши ёки Қуёш атмосфераси билан таъсирлашув натижасида юлдузга яқинлашиши мумкин.

Кейин Қуёш ташқи қатламларини йўқотиб, оқ миттига айланади. Янги тадқиқотда олимлар унинг массаси бир текисда эмас, балки даврий пульсациялар орқали камайишини ҳисобга олган. Бу ўзгаришлар сайёралар орбитасига таъсир қилиб, вақт ўтиши билан бутун тизимнинг барқарорлигини бузиши мумкин.

Моделлаштириш натижаларига кўра, Қуёш оқ миттига айланганидан кейинги дастлабки 3 миллиард йил ичида моделлаштирилган сайёра тизимларининг 96 фоизида орбитал барқарорлик бузилган. Тизимларнинг 40 фоизида эса беқарорлик Қуёш ҳали қизил гигант босқичида бўлганидаёқ бошланган.

Бу барча сайёралар албатта йўқ бўлиб кетади, дегани эмас. Айрим сценарийларда Уран ва Нептуннинг орбиталари ўрни алмашиши, бошқа сайёралар эса ўз орбиталаридан чиқиб кетиши мумкин. Баъзи тизимлар эса узоқ вақт барқарорлигини сақлаб қолиши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқот муаллифлари Қуёш тизимига ўхшаш тизимларнинг реалистик моделлардаги ўртача яшаш муддатини тахминан 1 миллиард йил деб баҳолаган. Қуёш массаси бир текис камаяди деб олинган идеаллаштирилган ҳисоб-китобларда эса бу муддат квинтиллион йилгача етган. Бироқ бундай сценарий юлдузнинг реал эволюциясини тўлиқ акс эттирмайди.

Олимлар янги натижалар Қуёш тизимининг келажаги ҳақидаги барча саволларга жавоб бермаслигини таъкидламоқда. Оқ митти ва ҳатто нейтрон юлдузлар атрофида ҳам сайёралар аниқлангани уларнинг юлдуз эволюциясидан кейин қандай сақланиб қолганини янада чуқурроқ ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Қуёшқизил гигантоқ миттиAstrophysical Journal Letters
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиялик олим Қуёш тизимининг йўқолган сирларини очишдиТуркиялик олим Қуёш тизимининг йўқолган сирларини очишди27 сентябр 20:54Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди20 сентябр 15:26Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайдиЕр юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди29 июл 01:23Қуёш чақнаши ва Оррортунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаҚуёш чақнаши ва Оррортунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқда22 июл 07:24Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқланди18 июл 09:25Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашади5 июл 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди