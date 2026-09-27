Туркиялик олим Қуёш тизимининг йўқолган сирларини очишди

·8·Техно
Туркиялик олим Қуёш тизимининг йўқолган сирларини очишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эгей университети профессори Мутлу Йилдиз тадқиқотига кўра, қадимда Ерикидан 5-10 баравар катта бўлган тўққизинчи сайёра мавжуд бўлган, бироқ у ёш Қуёш гравитацияси таъсирида ютиб юборилган.
  • Бу фараз Қуёш юзасида литий элементининг ғайриоддий камлиги ва юлдузнинг ички тузилишидаги ўзгаришлар каби номувофиқликларни тушунтиради.

Илмий оламда Қуёш тизимининг илк даврларига оид яна бир қизиқарли фараз илгари сурилди. Эгей университети профессори Мутлу Йилдиз томонидан олиб борилган ва Монтлй Нотисес оф те Роял Астрономикал Сосиетй илмий журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, қадимда Қуёш тизимида тўққизинчи сайёра мавжуд бўлган, бироқ у ўз вақтида марказий юлдуз томонидан ютиб юборилган. Гап массаси Ерикидан 5-10 баравар катта бўлган ҳамда ёш Қуёш гравитацияси таъсирида унинг ичига тортиб кетилган Суперер ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу илмий гипотеза ҳозирча тўғридан-тўғри эмас, балки қатор билвосита далилларга асосланади. Уларнинг барчаси Қуёш эволюциясининг мавжуд моделларидаги айрим номувофиқликларни тушунтиришга қаратилган. Мутахассислар узоқ йиллардан бери юлдуз сиртидаги литий элементининг ғайриоддий даражада камлигига ҳайрон қолиб келишган эди. Стандарт илмий моделлар башорат қилганидан кўра Қуёшда литий миқдори сезиларли даражада камроқ экани аниқланган.

Литий танқислиги ва унинг сабаблари

Мутлу Йилдиз ҳисоб-китобларига кўра, массив Суперернинг Қуёш ташқи қатламларига шўнғиши сирт зонасидаги литийнинг катта қисмини туброқ ва чуқурроқ қатламларга суриб юборган бўлиши мумкин. Ана шу чуқур қатламларда бу элемент тезроқ парчаланиб кетади ва натижада юлдуз юзасида оғир элементларнинг кескин камайиши кузатилади. Ушбу жараён юлдуз сиртининг кимёвий таркибидаги топишмоқларга мантиқий ечим беради.

Иккинчи муҳим далил эса юлдузнинг ички тузилишидаги нозик ўзгаришлар билан боғлиқ. Мазкур ўзгаришларни Қуёш эволюциясининг дастлабки босқичларида ташқи куч аралашувисиз оддий усуллар билан тушунтириб бўлмайди. Олимнинг математик моделлари сайёранинг юлдуз ташқи қобиқларидан ўтиб, кейинчалик бутунлай эриб кетиш сценарийси энг эҳтимолий ҳолат эканини кўрсатмоқда.

Коинотдаги топишмоқларга ечим

Агар бу янги модел ўз тасдигини топса, у бошқа бир қадимий астрономик сирни ҳам очиб бериши мумкин. Гап шундаки, замонавий кузатишлар бошқа юлдуз тизимларида Суперерлар жуда кенг тарқалганини кўрсатади, бироқ бизнинг Қуёш тизимимизда улардан асар ҳам йўқ. Мутлу Йилдиз гипотезасига кўра, бунга жавоб жуда оддий ва ҳайратланарли: ягона нусхадаги шундай сайёра юлдузнинг шаклланиш даврида унинг ўзи томонидан йўқ қилиб юборилган.

Гарчи мазкур фараз ҳозирча назарий даражада қолаётган бўлса-да, у илм-фанга мавжуд кузатув аномалиялари учун ягона ва мукаммал тушунтириш тақдим этади. Келгусида Қуёш ва бошқа юлдузлар тизимини ўрганиш жараёнида бундай йирик космик ҳодисаларнинг қолдиқ излари чуқурроқ таҳлил қилиниши кутилмоқда. Бу эса инсониятга ўз уйимиз — Қуёш тизимининг тарихи ҳақида яна кўп янги маълумотларни тақдим этиши шубҳасиз.

ҚуёшСуперерАстрономияИлм-фанТадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилди19 июл 02:51Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди20 сентябр 15:26Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар24 сентябр 01:24Коинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилдиКоинот парвози урғочи сичқонларнинг кейинги авлодларига қандай таъсир қилдиБугун 19:53Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқланди18 июл 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди