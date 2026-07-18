Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқланди

·26·Техно
Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқланди

Европалик ва ҳиндистонлик астрофизиклар гуруҳи Қуёшнинг ички тузилишини ўрганиш давомида кутилмаган кашфиётга қўл уришди. Ўтказилган янги тадқиқотлар натижасида маълум бўлишича, бизнинг юлдузимиз таркибидаги кумуш миқдори аввалги ҳисоб-китоблардан қарийб 55 фоизга кўпроқ эканлиги ойдинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу илмий хулоса Қуёшнинг ички тузилишини акс эттирувчи янги уч ўлчамли (3D) модел ёрдамида шакллантирилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур янгилик астрономия оламидаги кўп йиллик жумбоқлардан бирига нуқта қўйиши кутилмоқда. Гап шундаки, олимлар узоқ вақт давомида Қуёш ва қадимий метеоритлар таркибидаги фарқларни тушунтириб бера олмай келишаётган эди.

Илмий зиддиятнинг ечими

Бундан тахминан 4,6 миллиард йил аввал Қуёш ва қуёш тизимидаги сайёралар, жумладан, энг қадимги метеоритлар ҳам ягона газ ва чанг булутидан ҳосил бўлган. Назарий жиҳатдан уларнинг кимёвий таркиби бир хил бўлиши керак эди. Бироқ, аввалги ўлчовлар Қуёшдаги кумуш концентрацияси ибтидоий метеоритлар — хондритлардагига қараганда анча паст эканлигини кўрсатиб келган.

Янги ишлаб чиқилган модел Қуёш қатламлари орасидаги моддаларнинг ҳаракати ва атомларнинг нурланиш билан ўзаро таъсири каби мураккаб жараёнларни ҳисобга олади. Бу эса тадқиқотчиларга қуёш нури спектрини янада аниқроқ таҳлил қилиш имконини берди. Натижада, Қуёш бағридаги кумуш миқдори аслида метеоритлардаги кўрсаткичлар билан деярли бир хил эканлиги исботланди.

Коинот сирларини ўрганишда янги босқич

Олимларнинг таъкидлашича, ушбу кашфиёт нафақат бизнинг юлдузимиз, балки бутун коинотдаги оғир элементларнинг шаклланиш жараёнини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Кумуш каби металлар коинотда қандай тўпланиши ва юлдузлар эволюциясига қандай таъсир кўрсатиши энди янгича ёндашувлар асосида ўрганилади.

Тадқиқотчилар ушбу методологияни келажакда бошқа юлдузларни ўрганишда ҳам қўллашни режалаштирмоқдалар. Бу эса коинотдаги кимёвий элементларнинг келиб чиқиши ва уларнинг галактикалар бўйлаб тарқалиши ҳақидаги тасаввурларимизни тубдан ўзгартириши мумкин. Ўзбекистонлик ҳаваскор астрономлар ва илм-фан ихлосмандлари учун ҳам ушбу маълумотлар коинотнинг шаклланиш тарихи ҳақидаги билимларни бойитишга хизмат қилади.

ҚуёшАстрономияИлм-фанКумушКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиАвстралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиБугун, 04:23АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди