Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди
Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассислари яқин етти кунлик давр учун геомагнит вазият барқарор бўлишини эълон қилди. Мазкур хабар метеорологик сезгирлиги бор шахслар ҳамда замонавий технологиялардан фойдаланувчилар учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, келаётган ҳафта давомида Ерда магнит бўронлари юзага келмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ҳафта учун тузилган геомагнит прогноз бутунлай «яшил» мақомга эга. Бу эса сайёрамиз магнитосферасида жиддий тебранишлар ёки инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи ўзгаришлар кутилмаётганини англатади. Шунга қарамай, олимлар Қуёш юзасидаги жараёнларни диққат билан кузатишда давом этмоқдалар.
Қуёшдаги фаоллик ва коинотдаги вазиятixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда Қуёш дискида бир нечта йирик протуберанслар — юлдуз юзасида кучли магнит майдонлари томонидан ушлаб турилган улкан совуқ водород булутлари қайд этилган. Бундай улкан тузилмалар вақт ўтиши билан коинотга отилиб чиқиши мумкин, бироқ ҳозирги баҳоларга кўра, агар бундай ҳодиса рўй берса ҳам, унинг траекторияси Ер ва бошқа сайёраларни четлаб ўтиб, Қуёш қутблари томон йўналиши эҳтимоли юқори.
Шунингдек, Қуёш юзасидаги фаол ҳудудлар ўзида маълум миқдордаги энергия захирасини сақлаб қолган ва ўртача қувватга эга М синфидаги чақнашларни келтириб чиқаришга қодир. Бироқ, ҳозирги вақтда Ерга таъсир кўрсатувчи йирик отилмалар шаклланишининг аломатлари кузатилмаётгани мутахассисларни хотиржам қилмоқда.
Тебранишларга сабаб бўлувчи омилларОлимлар одатда тезкор қуёш шамоли оқимларининг манбаи бўлиб хизмат қилувчи коронал тешикларни ҳам қайд этишмаяпти. Бу омилларнинг барчаси коинот об-ҳавоси барқарорлигини таъминлаб, сайёрамиз аҳолисига хотиржам ҳафтани вада қилмоқда.
Мазкур барқарорлик алоқа тизимлари, навигация қурилмалари ҳамда энергия тармоқларининг узлуксиз ва хавфсиз ишлашига ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Мутахассислар қуёшдаги ўзгаришларни доимий равишда мониторинг қилиб боришни давом эттирмоқдалар.
…