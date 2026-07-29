Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди

·32·Техно
Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди

Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассислари яқин етти кунлик давр учун геомагнит вазият барқарор бўлишини эълон қилди. Мазкур хабар метеорологик сезгирлиги бор шахслар ҳамда замонавий технологиялардан фойдаланувчилар учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, келаётган ҳафта давомида Ерда магнит бўронлари юзага келмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ҳафта учун тузилган геомагнит прогноз бутунлай «яшил» мақомга эга. Бу эса сайёрамиз магнитосферасида жиддий тебранишлар ёки инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи ўзгаришлар кутилмаётганини англатади. Шунга қарамай, олимлар Қуёш юзасидаги жараёнларни диққат билан кузатишда давом этмоқдалар.

Қуёшдаги фаоллик ва коинотдаги вазият

ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда Қуёш дискида бир нечта йирик протуберанслар — юлдуз юзасида кучли магнит майдонлари томонидан ушлаб турилган улкан совуқ водород булутлари қайд этилган. Бундай улкан тузилмалар вақт ўтиши билан коинотга отилиб чиқиши мумкин, бироқ ҳозирги баҳоларга кўра, агар бундай ҳодиса рўй берса ҳам, унинг траекторияси Ер ва бошқа сайёраларни четлаб ўтиб, Қуёш қутблари томон йўналиши эҳтимоли юқори.

Шунингдек, Қуёш юзасидаги фаол ҳудудлар ўзида маълум миқдордаги энергия захирасини сақлаб қолган ва ўртача қувватга эга М синфидаги чақнашларни келтириб чиқаришга қодир. Бироқ, ҳозирги вақтда Ерга таъсир кўрсатувчи йирик отилмалар шаклланишининг аломатлари кузатилмаётгани мутахассисларни хотиржам қилмоқда.

Тебранишларга сабаб бўлувчи омиллар

Олимлар одатда тезкор қуёш шамоли оқимларининг манбаи бўлиб хизмат қилувчи коронал тешикларни ҳам қайд этишмаяпти. Бу омилларнинг барчаси коинот об-ҳавоси барқарорлигини таъминлаб, сайёрамиз аҳолисига хотиржам ҳафтани вада қилмоқда.

Мазкур барқарорлик алоқа тизимлари, навигация қурилмалари ҳамда энергия тармоқларининг узлуксиз ва хавфсиз ишлашига ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Мутахассислар қуёшдаги ўзгаришларни доимий равишда мониторинг қилиб боришни давом эттирмоқдалар.

ҚуёшМагнит бўрониГеомагнит прогнозКоинот об-ҳавосиИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб