Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқда

·23·Техно
Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқда

Халқаро астрономлар гуруҳи Марсдаги энг вайронкор табиат ҳодисаларидан бири — глобал чанг бўронларининг келиб чиқиши бўйича янги илмий назарияни илгари сурди. Тадқиқотларга кўра, Қуёшдаги кучли чақнашлар ва плазма отилиши Қизил сайёрадаги чанг бўронларини қўзғатувчи ёки уларни кучайтирувчи асосий омил бўлиши мумкин. Бу кашфиёт 2018-йилда афсонавий Oppoртунитй марсоходининг ўлимига сабаб бўлган глобал офат сабабларини тушунишда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимларнинг хулосалари Американинг МАВEН орбитал аппарати ҳамда Россия ва Европа ҳамкорлигидаги ЭхоМарс Трасе Гас Орбитер (ТГО) миссияси томонидан тўпланган маълумотларга асосланган. Мутахассислар 2018-йилдан 2021-йилгача бўлган даврда Қуёш фаоллигининг Марс атмосферасига таъсирини синчиклаб ўрганиб чиқишди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, тадқиқотчилар жами олтита йирик қуёш ҳодисасини таҳлил қилишган.

Ўрганилган ҳолатларнинг бештасида атмосфера сезиларли даражада ўзгармаган бўлса-да, 2018-йилнинг июн ойидаги воқеалар бутунлай бошқача манзара касб этган. Айнан ўша пайтда Қуёшдан отилиб чиққан кучли плазма оқими Марсда бошланган локал чанг бўрони билан бир вақтга тўғри келган. Қурилмалар атмосферанинг ғайритабиий даражада қизиганини қайд этган, бу эса шимолий ярим шардаги кичик бўроннинг шиддат билан кенгайишига туртки берган.

Oppoртунитй миссиясининг якуни

Мазкур қуёш фаоллиги натижасида бир неча ҳафта ичида Марсни тўлиқ қоплаган глобал чанг бўрони юзага келди. Бу ҳодиса 15 йил давомида Қизил сайёрада муваффақиятли хизмат қилган Oppoртунитй аппарати учун ҳалокатли бўлди. Қуёш нурларини тўсиб қўйган қуюқ чанг пардаси марсоходнинг қуёш панеллари энергия ишлаб чиқаришини тўхтатиб қўйди ва натижада аппарат билан алоқа узилди.

NASA мутахассислари бир неча ой давомида алоқани тиклашга уринишди, бироқ 2019-йилда миссия расман якунланганини эълон қилишди. Эътиборлиси, ушбу қурилма дастлаб атиги 90 кунлик иш учун мўлжалланган эди, аммо у кутилганидан анча узоқ чидаб берди. Олимларнинг таъкидлашича, Марснинг Ер каби кучли магнит майдони йўқлиги уни қуёш шамолларига қарши ҳимоясиз қилиб қўяди.

Тадқиқотчилар Марс атмосферасининг юқори қатламлари қуёш заррачалари таъсирида қандай исишини тушунтириб беришди:

  • Қуёшдан келаётган юқори энергияли заррачалар атмосфера динамикасини ўзгартиради;
  • Ҳароратнинг кўтарилиши чанг зарраларининг юқорига кўтарилишини тезлаштиради;
  • Локал бўронлар бир неча кун ичида бутун сайёра миқёсига ёйилади.

Келажак миссиялари учун хавфсизлик

Ҳозирча олимлар қуёш фаоллиги ва бўронлар ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқликни 100 фоизлик аниқлик билан тасдиқлашга шошилмаяптилар, бироқ бу борадаги далиллар жуда ишонарли кўринмоқда. Агар ушбу гипотеза тўлиқ исботланса, келажакда Марсга юбориладиган миссиялар ва ҳатто инсониятнинг илк қадамлари учун хавфсизлик чораларини кўриш анча осонлашади.

Чанг бўронларини олдиндан башорат қилиш имконияти нафақат техник қурилмаларни, балки келажакдаги фазогирларни ҳам кутилмаган хавфлардан ҳимоя қилади. Ҳозирда тадқиқотчилар бошқа сайёралардаги ўхшаш жараёнларни кузатишда давом этмоқдалар, бу эса қуёш тизимидаги об-ҳаво ўзгаришларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

МарсNASAOppoртунитйҚуёшКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди