Ойда тунни ўтказиш қанча туради? Нархи 10 миллион доллардан ошади

·49·Дунё
Ойда тунни ўтказиш қанча туради? Нархи 10 миллион доллардан ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ГРУ Спасе номли стартап 2032-йилга қадар дунёдаги биринчи Ой меҳмонхонасини очишни режалаштирмоқда ва ҳозирданоқ сайёҳлардан 1 миллион долларгача дастлабки тўловларни қабул қилмоқда.
  • Лойиҳа амалга ошса, меҳмонхона хоналарининг якуний нархи 10 миллион доллардан ошиши мумкин, аммо мижозлар бу маблағни бир йўла тўлашлари шарт эмас.

Калифорниядаги стартап Ойда қурилиши режалаштирилаётган меҳмонхонада биринчи бўлиб яшашни истаган сайёҳлардан 1 миллион долларгача бўлган дастлабки тўловларни қабул қилишни бошлади. Лойиҳа амалга ошса, инсонлар тарихда илк бор Ой юзасидаги меҳмонхонада дам олиш имкониятига эга бўлиши мумкин.

21 ёшли Скайлер Чан асос солган GRU Space стартапи 2032 йилгача дунёдаги биринчи Ой меҳмонхонасини очишни режалаштирмоқда. Компания ҳозирданоқ космосга қизиқувчи ва катта маблағ сарфлашга тайёр бўлган мижозлардан буюртмалар учун дастлабки тўловларни қабул қилмоқда.

Меҳмонхонадаги хоналарнинг якуний нархи ҳозирча аниқ эмас. Бироқ Чаннинг айтишича, ҳар бир хона қиймати 10 миллион доллардан ошиши мумкин. Шу билан бирга, мижозлар бу маблағни бир йўла тўлашлари шарт эмас. Танланган хизматлар ва шартларга қараб, компания 250 минг доллардан 1 миллион долларгача олдиндан тўлов қабул қилмоқда.

Ойда меҳмонхона қуришни режалаштираётган компаниялар аввал ҳам бўлган. Бироқ GRU Space лойиҳасининг ўзига хос жиҳати қурилишни амалга ошириш усули билан боғлиқ. Компания Ердан Ойга қурилиш материаллари ва оғир техникаларни ташиш ўрнига, роботлаштирилган тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ушбу роботлар Ой тупроғидан мустаҳкам блоклар тайёрлаб, уларни бирлаштириш орқали Ойнинг оғир ва мураккаб шароитларига чидамли иншоотлар барпо этиши керак.

Лойиҳа бўйича қурилиш ишларини 2029 йилда бошлаш кўзда тутилган. Бироқ бу жараён тегишли идораларнинг рухсатлари олинишига боғлиқ.

Kosmik kema ichidagi oyna yonida joylashgan shinam yotoqxona.

«Биз инсонлар ҳаётимиз давомида Ердан ташқарида ҳам яшаш имкониятига эга бўлишимиз мумкин бўлган муҳим тарихий даврда яшаяпмиз. Агар мақсадимизга эришсак, Ой ва Марсда миллиардлаб инсонлар дунёга келиб, у ердаги ҳаётнинг гўзаллигини ҳис қилишлари мумкин», — деди GRU Space асосчиси ўз баёнотида.

Компаниянинг Ердан ташқаридаги биринчи доимий иншоотни барпо этиш мақсади ҳозирча хаёлий режадек туюлиши мумкин. Бироқ Скайлер Чан оддий стартап асосчиларидан фарқ қилади. У болалигидан космосга катта қизиқиш билдириб келган ва ўз ҳаётини шу орзуси йўлига бағишлаган.

Чан ўсмирлик даврининг ўзидаёқ Ҳарбий-ҳаво кучлари учувчиси бўлиш учун тайёргарлик кўра бошлаган. Шунингдек, у NASA кўмагида ишлаб чиқилган ва космосга юборилган 3D-босиб чиқариш тажрибасини яратишда иштирок этган. Кейинчалик Беркли университетини тамомлашидан олдин ҳам ўзининг илмий-техник лойиҳалари устида ишлашни давом эттирган.

Ўтган йили эса Чан стартапларни қўллаб-қувватловчи машҳур Y Combinator дастурига қабул қилинди. Ушбу акселератор тарихида космос соҳасида фаолият юритувчи энг ёш мустақил асосчилардан бирига айланди.

Агар GRU Space режалари амалга ошса, Ойда меҳмонхона қуриш ғояси фантастикадан ҳақиқий лойиҳага айланиши мумкин. Бироқ унинг қачон ишга тушиши, хоналарнинг якуний нархи ва сайёҳларни Ойга етказиш имкониятлари ҳали кўплаб техник ва ташкилий масалалар ҳал этилишига боғлиқ.

GRU SpaceСкайлер ЧанОй меҳмонхонасиY Combinator
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетди21 август 16:18Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юборди12 август 11:55Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирди15 август 07:34Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиАёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиБугун 13:48Электрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилдиЭлектрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилдиБугун 13:21Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиНарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиБугун 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди