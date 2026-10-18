Ойда тунни ўтказиш қанча туради? Нархи 10 миллион доллардан ошади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ГРУ Спасе номли стартап 2032-йилга қадар дунёдаги биринчи Ой меҳмонхонасини очишни режалаштирмоқда ва ҳозирданоқ сайёҳлардан 1 миллион долларгача дастлабки тўловларни қабул қилмоқда.
- Лойиҳа амалга ошса, меҳмонхона хоналарининг якуний нархи 10 миллион доллардан ошиши мумкин, аммо мижозлар бу маблағни бир йўла тўлашлари шарт эмас.
Калифорниядаги стартап Ойда қурилиши режалаштирилаётган меҳмонхонада биринчи бўлиб яшашни истаган сайёҳлардан 1 миллион долларгача бўлган дастлабки тўловларни қабул қилишни бошлади. Лойиҳа амалга ошса, инсонлар тарихда илк бор Ой юзасидаги меҳмонхонада дам олиш имкониятига эга бўлиши мумкин.
21 ёшли Скайлер Чан асос солган GRU Space стартапи 2032 йилгача дунёдаги биринчи Ой меҳмонхонасини очишни режалаштирмоқда. Компания ҳозирданоқ космосга қизиқувчи ва катта маблағ сарфлашга тайёр бўлган мижозлардан буюртмалар учун дастлабки тўловларни қабул қилмоқда.
Меҳмонхонадаги хоналарнинг якуний нархи ҳозирча аниқ эмас. Бироқ Чаннинг айтишича, ҳар бир хона қиймати 10 миллион доллардан ошиши мумкин. Шу билан бирга, мижозлар бу маблағни бир йўла тўлашлари шарт эмас. Танланган хизматлар ва шартларга қараб, компания 250 минг доллардан 1 миллион долларгача олдиндан тўлов қабул қилмоқда.
Ойда меҳмонхона қуришни режалаштираётган компаниялар аввал ҳам бўлган. Бироқ GRU Space лойиҳасининг ўзига хос жиҳати қурилишни амалга ошириш усули билан боғлиқ. Компания Ердан Ойга қурилиш материаллари ва оғир техникаларни ташиш ўрнига, роботлаштирилган тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ушбу роботлар Ой тупроғидан мустаҳкам блоклар тайёрлаб, уларни бирлаштириш орқали Ойнинг оғир ва мураккаб шароитларига чидамли иншоотлар барпо этиши керак.
Лойиҳа бўйича қурилиш ишларини 2029 йилда бошлаш кўзда тутилган. Бироқ бу жараён тегишли идораларнинг рухсатлари олинишига боғлиқ.
«Биз инсонлар ҳаётимиз давомида Ердан ташқарида ҳам яшаш имкониятига эга бўлишимиз мумкин бўлган муҳим тарихий даврда яшаяпмиз. Агар мақсадимизга эришсак, Ой ва Марсда миллиардлаб инсонлар дунёга келиб, у ердаги ҳаётнинг гўзаллигини ҳис қилишлари мумкин», — деди GRU Space асосчиси ўз баёнотида.
Компаниянинг Ердан ташқаридаги биринчи доимий иншоотни барпо этиш мақсади ҳозирча хаёлий режадек туюлиши мумкин. Бироқ Скайлер Чан оддий стартап асосчиларидан фарқ қилади. У болалигидан космосга катта қизиқиш билдириб келган ва ўз ҳаётини шу орзуси йўлига бағишлаган.
Чан ўсмирлик даврининг ўзидаёқ Ҳарбий-ҳаво кучлари учувчиси бўлиш учун тайёргарлик кўра бошлаган. Шунингдек, у NASA кўмагида ишлаб чиқилган ва космосга юборилган 3D-босиб чиқариш тажрибасини яратишда иштирок этган. Кейинчалик Беркли университетини тамомлашидан олдин ҳам ўзининг илмий-техник лойиҳалари устида ишлашни давом эттирган.
Ўтган йили эса Чан стартапларни қўллаб-қувватловчи машҳур Y Combinator дастурига қабул қилинди. Ушбу акселератор тарихида космос соҳасида фаолият юритувчи энг ёш мустақил асосчилардан бирига айланди.
Агар GRU Space режалари амалга ошса, Ойда меҳмонхона қуриш ғояси фантастикадан ҳақиқий лойиҳага айланиши мумкин. Бироқ унинг қачон ишга тушиши, хоналарнинг якуний нархи ва сайёҳларни Ойга етказиш имкониятлари ҳали кўплаб техник ва ташкилий масалалар ҳал этилишига боғлиқ.
Изоҳлар 0
…