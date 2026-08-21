Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетди

·29·Дунё
Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетди

Россиянинг Олтой тоғларида сайёҳлар учун мўлжалланган оддий дам олиш кечаси даҳшатли фожиа билан якунланди. Табиат қўйнида тунни палаткада ўтказаётган 29 ёшли аёл ёввойи айиқ ҳужуми оқибатида ҳалок бўлди.

Маълум қилинишича, аёл бир неча ҳамроҳлари билан тоғли ҳудудда дам олиш учун палатка қуриб, тунни шу ерда ўтказган. Бироқ кечаси улар турган жойга ёввойи айиқ яқинлашган.

Йиртқич сайёҳлар палаткасига ҳужум қилиб, унинг ичида бўлган аёлни ушлаб олган ва ўрмон томон судраб кетган. Ҳамроҳлари уни қутқаришга уринган бўлса-да, катта ва хавфли ҳайвонга қарши туришнинг иложи бўлмаган.

Шундан сўнг ҳудудда қидирув ишлари бошланган. Қутқарувчилар ва тегишли хизматлар томонидан олиб борилган излаш ишлари натижасида аёлнинг жасади топилган.

Ҳодисадан кейин мутасаддилар хавфли йиртқични аниқлаш ва ҳудуддаги бошқа сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўрмоқда.

Мутахассислар ёввойи табиат қўйнида дам олаётган сайёҳларни эҳтиёткор бўлишга чақириб келади. Айниқса, айиқлар яшайдиган ҳудудларда озиқ-овқат қолдиқларини палатка яқинида сақламаслик ва ҳайвонларни атайлаб яқинлаштирмаслик муҳим.

Олтойдаги ушбу фожиа эса табиат қўйнидаги дам олиш қанчалик хавфли тус олиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

ОлтойРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Бугун, 16:24Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиФранцияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиБугун, 16:22“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамадаБугун, 16:18Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Бугун, 16:12TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиTikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиБугун, 15:51Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиТуркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди