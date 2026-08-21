Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетди
Россиянинг Олтой тоғларида сайёҳлар учун мўлжалланган оддий дам олиш кечаси даҳшатли фожиа билан якунланди. Табиат қўйнида тунни палаткада ўтказаётган 29 ёшли аёл ёввойи айиқ ҳужуми оқибатида ҳалок бўлди.
Маълум қилинишича, аёл бир неча ҳамроҳлари билан тоғли ҳудудда дам олиш учун палатка қуриб, тунни шу ерда ўтказган. Бироқ кечаси улар турган жойга ёввойи айиқ яқинлашган.
Йиртқич сайёҳлар палаткасига ҳужум қилиб, унинг ичида бўлган аёлни ушлаб олган ва ўрмон томон судраб кетган. Ҳамроҳлари уни қутқаришга уринган бўлса-да, катта ва хавфли ҳайвонга қарши туришнинг иложи бўлмаган.
Шундан сўнг ҳудудда қидирув ишлари бошланган. Қутқарувчилар ва тегишли хизматлар томонидан олиб борилган излаш ишлари натижасида аёлнинг жасади топилган.
Ҳодисадан кейин мутасаддилар хавфли йиртқични аниқлаш ва ҳудуддаги бошқа сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўрмоқда.
Мутахассислар ёввойи табиат қўйнида дам олаётган сайёҳларни эҳтиёткор бўлишга чақириб келади. Айниқса, айиқлар яшайдиган ҳудудларда озиқ-овқат қолдиқларини палатка яқинида сақламаслик ва ҳайвонларни атайлаб яқинлаштирмаслик муҳим.
Олтойдаги ушбу фожиа эса табиат қўйнидаги дам олиш қанчалик хавфли тус олиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
…