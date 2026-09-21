Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқланди

·4·Дунё
Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Росевоод Ҳонг Конг меҳмонхонаси кетма-кет иккинчи йил дунёнинг энг яхши меҳмонхонаси деб топилди ва бу рейтинг тарихида икки марта ғолиб бўлган биринчи меҳмонхона бўлди.
  • Гонконгдаги ушбу 65 қаватли меҳмонхона 413 та хона ва 11 та ресторанга эга бўлиб, уларнинг орасида Мичелин юлдузига эга масканлар ҳам бор.
  • 2026 йилги рейтингда Осиё меҳмонхоналари устунлик қилиб, Капелла Бангкок 2-ўринни, Фоур Сеасонс Бангкок ат Чао Пҳрая Ривер эса 3-ўринни эгаллади.

Гонконгдаги Rosewood Hong Kong меҳмонхонаси Парижда ўтказилган 2026 йилги дунёнинг 50 та энг яхши меҳмонхонаси рейтингида кетма-кет иккинчи йил биринчи ўринни эгаллади. Шу тариқа у мазкур рейтинг тарихида икки марта ғолиб бўлган биринчи меҳмонхонага айланди.

Цим Ша Цуи ҳудудида жойлашган 65 қаватли меҳмонхона 2024 йилги рейтингда 3-ўринни эгаллаган эди. 2025 йилда эса биринчи ўринга кўтарилган. Бу йил ҳам юқори поғонада қолиб, Осиёнинг энг яхши меҳмонхонаси унвонини ҳам сақлаб қолди.

Меҳмонхонада 413 та хона ва 11 та ресторан бор

Rosewood Hong Kong биносининг 43 қаватида 413 та оддий ва люкс хона жойлашган. Меҳмонхона ҳудудида эса 11 та ресторан ишлайди.

Улар орасида Michelin юлдузига эга The Legacy House ва Chaat, француз ошхонасига ихтисослашган Marmo Bistro, шунингдек, Holt’s Café каби машҳур масканлар бор.

Бино ичида яна иккита бар фаолият юритади. Улардан бири — DarkSide 2024 йилда Осиёнинг энг яхши барлари рейтингида 17-ўринни эгаллаган.

Меҳмонхонада саломатлик ва ҳордиқ чиқаришга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Бу ерда кўп қаватли Asaya спаси, бассейн ва махсус даволаниш учун мослаштирилган коттежлар мавжуд.

Топ-3 таликни Осиё меҳмонхоналари эгаллади

2026 йилги рейтингда Capella Bangkok меҳмонхонаси ўтган йилга нисбатан бир поғона юқорилаб, 2-ўринни олди.

Унинг яқинида жойлашган Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River эса 3-ўриндан жой олди. Шунингдек, Rosewood бренди энг кўп эътироф этилган меҳмонхоналар тармоғи учун махсус мукофотни ҳам қўлга киритди.

Дунёнинг энг яхши 10 та меҳмонхонаси

  1. Rosewood Hong Kong — Гонконг

  2. Capella Bangkok — Таиланд

  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Таиланд

  4. Atlantis The Royal — Дубай

  5. Passalacqua — Комо кўли, Италия

  6. Rosewood São Paulo — Бразилия

  7. Mandarin Oriental Qianmen — Пекин, Хитой

  8. Upper House Hong Kong — Гонконг

  9. Chablé Yucatán — Чочола, Мексика

  10. Mandarin Oriental Bangkok — Таиланд

Rosewood Hong Kong2026 дунё меҳмонхонаси рейтингиCapella BangkokFour Seasons Bangkok
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Бугун, 09:20Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиБугун, 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиКеча, 23:20Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиКеча, 21:40АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганКеча, 20:56Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаКеча, 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?