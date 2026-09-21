Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Росевоод Ҳонг Конг меҳмонхонаси кетма-кет иккинчи йил дунёнинг энг яхши меҳмонхонаси деб топилди ва бу рейтинг тарихида икки марта ғолиб бўлган биринчи меҳмонхона бўлди.
- Гонконгдаги ушбу 65 қаватли меҳмонхона 413 та хона ва 11 та ресторанга эга бўлиб, уларнинг орасида Мичелин юлдузига эга масканлар ҳам бор.
- 2026 йилги рейтингда Осиё меҳмонхоналари устунлик қилиб, Капелла Бангкок 2-ўринни, Фоур Сеасонс Бангкок ат Чао Пҳрая Ривер эса 3-ўринни эгаллади.
Гонконгдаги Rosewood Hong Kong меҳмонхонаси Парижда ўтказилган 2026 йилги дунёнинг 50 та энг яхши меҳмонхонаси рейтингида кетма-кет иккинчи йил биринчи ўринни эгаллади. Шу тариқа у мазкур рейтинг тарихида икки марта ғолиб бўлган биринчи меҳмонхонага айланди.
Цим Ша Цуи ҳудудида жойлашган 65 қаватли меҳмонхона 2024 йилги рейтингда 3-ўринни эгаллаган эди. 2025 йилда эса биринчи ўринга кўтарилган. Бу йил ҳам юқори поғонада қолиб, Осиёнинг энг яхши меҳмонхонаси унвонини ҳам сақлаб қолди.
Меҳмонхонада 413 та хона ва 11 та ресторан бор
Rosewood Hong Kong биносининг 43 қаватида 413 та оддий ва люкс хона жойлашган. Меҳмонхона ҳудудида эса 11 та ресторан ишлайди.
Улар орасида Michelin юлдузига эга The Legacy House ва Chaat, француз ошхонасига ихтисослашган Marmo Bistro, шунингдек, Holt’s Café каби машҳур масканлар бор.
Бино ичида яна иккита бар фаолият юритади. Улардан бири — DarkSide 2024 йилда Осиёнинг энг яхши барлари рейтингида 17-ўринни эгаллаган.
Меҳмонхонада саломатлик ва ҳордиқ чиқаришга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Бу ерда кўп қаватли Asaya спаси, бассейн ва махсус даволаниш учун мослаштирилган коттежлар мавжуд.
Топ-3 таликни Осиё меҳмонхоналари эгаллади
2026 йилги рейтингда Capella Bangkok меҳмонхонаси ўтган йилга нисбатан бир поғона юқорилаб, 2-ўринни олди.
Унинг яқинида жойлашган Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River эса 3-ўриндан жой олди. Шунингдек, Rosewood бренди энг кўп эътироф этилган меҳмонхоналар тармоғи учун махсус мукофотни ҳам қўлга киритди.
Дунёнинг энг яхши 10 та меҳмонхонаси
Rosewood Hong Kong — Гонконг
Capella Bangkok — Таиланд
Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Таиланд
Atlantis The Royal — Дубай
Passalacqua — Комо кўли, Италия
Rosewood São Paulo — Бразилия
Mandarin Oriental Qianmen — Пекин, Хитой
Upper House Hong Kong — Гонконг
Chablé Yucatán — Чочола, Мексика
Mandarin Oriental Bangkok — Таиланд
Изоҳлар 0
…