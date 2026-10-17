Меҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди

·1·Жамият
Меҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида 1 кг 233 грамм гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди.
  • Гумонланувчи харидорга гиёҳвандлик воситасини топшираётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.
  • Ушбу фуқаро муқаддам ҳам гиёҳвандлик моддалари савдоси билан шуғуллангани учун судланган.
  • Жорий йил бошидан буён божхона органлари томонидан 2,2 тоннадан ортиқ наркотик воситаларининг тарқалиб кетишининг олди олинди.

Фото: Божхона қўмитаси матбуот хизмати

Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бирида ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор-қидирув тадбири давомида катта миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдосига чек қўйилди.

Давлат божхона қўмитасининг Контрабандага қарши курашиш бошқармаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда ички ишлар органлари ходимлари биргаликда Яккасарой туманидаги меҳмонхоналардан бирида махсус амалиётни муваффақиятли ўтказди.

Меҳмонхонадаги келишув ва пул устида қўлга олиниш

Ҳодиса тафсилотларига кўра, жиноят режаси қуйидагича амалга оширилган:

  • Махсус кузатув: Ҳуқуқ-тартибот органларининг назоратида бўлган шахс олдиндан келишилган харидорга йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддасини етказиб беришни режалаштирган;

  • Мусодара қилинган юк: Текширув чоғида ундан учта алоҳида полиэтилен ўрамга жойланган, жами оғирлиги 1 килограмм 233 граммни ташкил этувчи сифатли «гашиш» гиёҳвандлик воситаси аниқланди;

  • Қўлга олиш вақти: Гумонланувчи келишилган пул маблағининг бир қисмини харидордан санаб олиб, эвазига заҳри қотил солинган пакетларни топшираётган паллада тезкор гуруҳ томонидан жиноят устида ашёвий далиллар билан ушланди.

Эски одатини ташламаган судланган шахс

Тезкор суриштирувлар жараёнида ушланган шахснинг шахсиятига оид муҳим фактлар маълум бўлди:

  • Рецидивист: Ушбу фуқаро муқаддам ҳам гиёҳвандлик воситаларини жуда кўп миқдорда қонунга хилоф равишда ўтказиш ва савдоси билан шуғуллангани учун судланиб, жазо ўтаб чиққан;

  • Жиноят иши ва тергов: Ҳолат юзасидан Божхона қўмитаси томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши очилди ва гумонланувчи ҳибсга олиниб, ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Йил бошидан бери: 2,2 тоннадан зиёд наркотик воситалари тўхтатилди

Божхона органлари томонидан эълон қилинган расмий рақамлар ноқонуний айланмага қарши кураш кўламини акс эттиради:

  • 844 та муваффақиятли операция: Жорий йил бошидан буён божхоначилар бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тузилмалар билан ҳамкорликда жами 844 та ноқонуний ҳолатни фош этди;

  • Мусодара ҳажми: Чегара пунктлари ва мамлакат ичкарисида 2,2 тоннадан ортиқ гиёҳвандлик, психотроп ва кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиб кетишининг олди олинди.

Божхона қўмитасиКонтрабандага қарши курашЯккасарой туманигиёҳвандлик воситалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?11 сентябр 17:26Ўзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилди18 июл 10:04Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...21 июн 17:03Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиЎзбекистон бензин импортини кескин оширди3 июн 15:33ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?