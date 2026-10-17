Меҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида 1 кг 233 грамм гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди.
- Гумонланувчи харидорга гиёҳвандлик воситасини топшираётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.
- Ушбу фуқаро муқаддам ҳам гиёҳвандлик моддалари савдоси билан шуғуллангани учун судланган.
- Жорий йил бошидан буён божхона органлари томонидан 2,2 тоннадан ортиқ наркотик воситаларининг тарқалиб кетишининг олди олинди.
Фото: Божхона қўмитаси матбуот хизмати
Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бирида ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор-қидирув тадбири давомида катта миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдосига чек қўйилди.
Давлат божхона қўмитасининг Контрабандага қарши курашиш бошқармаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда ички ишлар органлари ходимлари биргаликда Яккасарой туманидаги меҳмонхоналардан бирида махсус амалиётни муваффақиятли ўтказди.
Меҳмонхонадаги келишув ва пул устида қўлга олиниш
Ҳодиса тафсилотларига кўра, жиноят режаси қуйидагича амалга оширилган:
Махсус кузатув: Ҳуқуқ-тартибот органларининг назоратида бўлган шахс олдиндан келишилган харидорга йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддасини етказиб беришни режалаштирган;
Мусодара қилинган юк: Текширув чоғида ундан учта алоҳида полиэтилен ўрамга жойланган, жами оғирлиги 1 килограмм 233 граммни ташкил этувчи сифатли «гашиш» гиёҳвандлик воситаси аниқланди;
Қўлга олиш вақти: Гумонланувчи келишилган пул маблағининг бир қисмини харидордан санаб олиб, эвазига заҳри қотил солинган пакетларни топшираётган паллада тезкор гуруҳ томонидан жиноят устида ашёвий далиллар билан ушланди.
Эски одатини ташламаган судланган шахс
Тезкор суриштирувлар жараёнида ушланган шахснинг шахсиятига оид муҳим фактлар маълум бўлди:
Рецидивист: Ушбу фуқаро муқаддам ҳам гиёҳвандлик воситаларини жуда кўп миқдорда қонунга хилоф равишда ўтказиш ва савдоси билан шуғуллангани учун судланиб, жазо ўтаб чиққан;
Жиноят иши ва тергов: Ҳолат юзасидан Божхона қўмитаси томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши очилди ва гумонланувчи ҳибсга олиниб, ҳозирда тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Йил бошидан бери: 2,2 тоннадан зиёд наркотик воситалари тўхтатилди
Божхона органлари томонидан эълон қилинган расмий рақамлар ноқонуний айланмага қарши кураш кўламини акс эттиради:
844 та муваффақиятли операция: Жорий йил бошидан буён божхоначилар бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тузилмалар билан ҳамкорликда жами 844 та ноқонуний ҳолатни фош этди;
Мусодара ҳажми: Чегара пунктлари ва мамлакат ичкарисида 2,2 тоннадан ортиқ гиёҳвандлик, психотроп ва кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиб кетишининг олди олинди.
Изоҳлар 0
…