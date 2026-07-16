Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчи

·28·Дунё
Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчи

АҚШда қонуний иммиграцияни чеклаш бўйича навбатдаги қатъий чора муҳокама қилинмоқда. Президент Дональд Трамп маъмурияти Америка консулликлари орқали грин-карта (Green Card) олмоқчи бўлган айрим хориж фуқаролари учун 100 минг доллар миқдорида молиявий гаров (депозит) жорий этиш имкониятини ўрганмоқда. Бу ҳақда нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри ушбу режадан хабардор манбаларига таяниб хабар берди.

Zamin.uz кутилаётган ушбу қатъий талаб ва унинг ортида турган мақсадлар тафсилотларини тақдим этади.

Янги ташаббусдан кўзланган асосий мақсад нима?

АҚШ Давлат департаменти томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу лойиҳа қонуний миграция тизимини ислоҳ қилиш ва назоратни кучайтиришга қаратилган кенг кўламли кампаниянинг бир қисмидир. Ундан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилардан иборат:

  • Молиявий имконияти чекланган шахслар оқимини камайтириш: Иқтисодий жиҳатдан АҚШда ўзини таъминлай олмайдиган мигрантларнинг мамлакатга киришини чеклаш.

  • Мустақиллик кафолати: Янги иммигрантларнинг давлат нафақалари ва ижтимоий ёрдам тизимига таяниб қолмасдан, ўзларини мустақил таъминлай олишини кафолатлаш.

  • Солиқ тўловчиларни ҳимоя қилиш: Америкалик солиқ тўловчиларнинг маблағларини тежаш ва маҳаллий ижтимоий тизимларга тушадиган молиявий юкни енгиллаштириш.

100 минг долларлик гаров тизими қандай ишлайди?

Лойиҳа муаллифларининг фикрига кўра, бу маблағ доимий эмас, балки вақтинчалик ва қайтариладиган характерда бўлади.

Қайтариш механизми: Агар грин-карта соҳиби АҚШга келганидан сўнг бир неча йил давомида давлатдан ижтимоий нафақалар олмасдан яшаса, яъни тизим учун «жамиятга юк» (public charge) бўлиб қолмаса, ушбу 100 минг долларлик гаров пули унга тўлиқ қайтариб берилади.

Бироқ, экспертларнинг фикрича, ушбу депозит қайтариладиган бўлса-да, унинг миқдори ўта юқорилиги сабабли кўпчилик ўрта ва қуйи қатлам вакиллари учун у енгиб ўтиб бўлмас тўсиққа айланади.

Икки хил қараш: Тарафдорлар ва танқидчилар баҳси

Ушбу таклиф АҚШ сиёсий ва жамоатчилик доираларида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Ислоҳот тарафдорлари нима демоқда?

Янгилик танқидчилари нима демоқда?

Иқтисодиётни ҳимоя қилиш: АҚШ ижтимоий таъминот тизимининг ортиқча юклама туфайли инқирозга учрашини олдини олади.

Камситиш (дискриминация): Бу талаб фақат бой иммигрантларга йўл очиб, оддий меҳнаткашлар учун эшикларни бутунлай ёпади.

Масъулиятли миграция: Мамлакатга фақат реал молиявий асосга ва ўз-ўзини таъминлаш имкониятига эга бўлган инсонлар келишини таъминлайди.

Ривожланаётган давлатларга зарба: Осиё, Африка ва Лотин Америкаси давлатларидан иқтидорли, лекин йирик сармояси бўлмаган мутахассисларнинг йўлини тўсади.

Қарор қачон кучга кириши мумкин?

Ҳозирги вақтда ушбу тартиб фақат муҳокама босқичида турибди ва Давлат департаменти томонидан қайта ишланмоқда. Экспертларнинг таъкидлашича, якуний қарор яқин ойлар ичида қабул қилиниши ва Трамп маъмуриятининг АҚШ иммиграция тизимини комплекс ислоҳ қилиш дастурининг муҳим қисмига айланиши мумкин.

Дональд ТрампАҚШЗэмин.узУолл-стрит джорналАҚШ Давлат департаменти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиБугун, 22:02Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиБугун, 21:55Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиҚирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиБугун, 21:41Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Бугун, 21:29Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиЖазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди