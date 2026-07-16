Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчи
АҚШда қонуний иммиграцияни чеклаш бўйича навбатдаги қатъий чора муҳокама қилинмоқда. Президент Дональд Трамп маъмурияти Америка консулликлари орқали грин-карта (Green Card) олмоқчи бўлган айрим хориж фуқаролари учун 100 минг доллар миқдорида молиявий гаров (депозит) жорий этиш имкониятини ўрганмоқда. Бу ҳақда нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри ушбу режадан хабардор манбаларига таяниб хабар берди.
Zamin.uz кутилаётган ушбу қатъий талаб ва унинг ортида турган мақсадлар тафсилотларини тақдим этади.
Янги ташаббусдан кўзланган асосий мақсад нима?
АҚШ Давлат департаменти томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу лойиҳа қонуний миграция тизимини ислоҳ қилиш ва назоратни кучайтиришга қаратилган кенг кўламли кампаниянинг бир қисмидир. Ундан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилардан иборат:
Молиявий имконияти чекланган шахслар оқимини камайтириш: Иқтисодий жиҳатдан АҚШда ўзини таъминлай олмайдиган мигрантларнинг мамлакатга киришини чеклаш.
Мустақиллик кафолати: Янги иммигрантларнинг давлат нафақалари ва ижтимоий ёрдам тизимига таяниб қолмасдан, ўзларини мустақил таъминлай олишини кафолатлаш.
Солиқ тўловчиларни ҳимоя қилиш: Америкалик солиқ тўловчиларнинг маблағларини тежаш ва маҳаллий ижтимоий тизимларга тушадиган молиявий юкни енгиллаштириш.
100 минг долларлик гаров тизими қандай ишлайди?
Лойиҳа муаллифларининг фикрига кўра, бу маблағ доимий эмас, балки вақтинчалик ва қайтариладиган характерда бўлади.
Қайтариш механизми: Агар грин-карта соҳиби АҚШга келганидан сўнг бир неча йил давомида давлатдан ижтимоий нафақалар олмасдан яшаса, яъни тизим учун «жамиятга юк» (public charge) бўлиб қолмаса, ушбу 100 минг долларлик гаров пули унга тўлиқ қайтариб берилади.
Бироқ, экспертларнинг фикрича, ушбу депозит қайтариладиган бўлса-да, унинг миқдори ўта юқорилиги сабабли кўпчилик ўрта ва қуйи қатлам вакиллари учун у енгиб ўтиб бўлмас тўсиққа айланади.
Икки хил қараш: Тарафдорлар ва танқидчилар баҳси
Ушбу таклиф АҚШ сиёсий ва жамоатчилик доираларида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.
Ислоҳот тарафдорлари нима демоқда?
Янгилик танқидчилари нима демоқда?
Иқтисодиётни ҳимоя қилиш: АҚШ ижтимоий таъминот тизимининг ортиқча юклама туфайли инқирозга учрашини олдини олади.
Камситиш (дискриминация): Бу талаб фақат бой иммигрантларга йўл очиб, оддий меҳнаткашлар учун эшикларни бутунлай ёпади.
Масъулиятли миграция: Мамлакатга фақат реал молиявий асосга ва ўз-ўзини таъминлаш имкониятига эга бўлган инсонлар келишини таъминлайди.
Ривожланаётган давлатларга зарба: Осиё, Африка ва Лотин Америкаси давлатларидан иқтидорли, лекин йирик сармояси бўлмаган мутахассисларнинг йўлини тўсади.
Қарор қачон кучга кириши мумкин?
Ҳозирги вақтда ушбу тартиб фақат муҳокама босқичида турибди ва Давлат департаменти томонидан қайта ишланмоқда. Экспертларнинг таъкидлашича, якуний қарор яқин ойлар ичида қабул қилиниши ва Трамп маъмуриятининг АҚШ иммиграция тизимини комплекс ислоҳ қилиш дастурининг муҳим қисмига айланиши мумкин.
…