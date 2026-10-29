Грин картада шов-шувли ўзгариш: Ариза топшириш 1 ноябрдан бошланади, натижалар эса...

·16·Дунё
Грин картада шов-шувли ўзгариш: Ариза топшириш 1 ноябрдан бошланади, натижалар эса...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Диверситй Visa лотереяси учун аризалар 1 ноябрдан 30 ноябргача қабул қилинади ва ғолиблар 3 декабр куни эълон қилинади.
  • Бу йилги мавсумда лотерея тарихида илк бор ҳар бир ариза берувчидан 1 АҚШ доллари миқдорида тўлов ундирилади.
  • Тўлов фақат аризачининг ўз номига очилган халқаро Visa картаси орқали амалга оширилиши шарт, акс ҳолда ариза рад этилиши мумкин.

АҚШнинг турли миллат вакиллари учун мўлжалланган Diversity Visa (Грин карта) лотереяси бўйича узоқ кутилган янги мавсум тафсилотлари маълум бўлди. Бу йилги мавсум аввалги йиллардан сезиларли даражада фарқ қилувчи муддатлар ва янги молиявий талаблар билан диққатни тортмоқда.

Энг асосий янгилик — ариза топшириш жараёни энди бепул эмас. Лотерея тарихида илк бор ҳар бир ариза берувчи учун рамзий тўлов тартиби ҳамда натижаларни одатдагидек ярим йил эмас, балки атиги бир неча кун ичида билиш имконияти эълон қилинди.

Янги мавсумнинг аниқ саналари ва муддатлари

Тақдим этилган тартибга мувофиқ, лотерея жараёни жуда қисқа ва тезкор форматда ўтказилади:

  • Рўйхатдан ўтиш бошланиши: Аризаларни қабул қилиш расман 1 ноябрь куни старт олади;

  • Қабулнинг якунланиши: Рўйхатдан ўтиш 30 ноябрь куни тўлиқ тўхтатилади;

  • Натижаларнинг эълон қилиниши: Жавобларни кутиш учун ойлаб вақт кетмайди — ғолиблар исми атиги бир неча кун ўтиб, 3 декабрь санасидаёқ эълон қилинади.

1 долларлик расмий тўлов ва шахсий Visa карта талаби

Бу галги мавсумда фирибгарлик ва сохта аризалар оқимининг олдини олиш мақсадида қатъий молиявий чекловлар жорий этилмоқда:

  • Рўйхатдан ўтиш бадали: Ҳар бир ариза берувчидан 1 АҚШ доллари миқдорида расмий тўлов ундирилади;

  • Фақат ўз номидаги карта: Тўлов фақат аризачининг ўз номига очилган халқаро Visa картаси орқали амалга оширилиши шарт;

  • Рад жавоби хавфи: Агар тўлов бошқа шахснинг (қариндош, дўст ёки бегона агентлик) картасидан ўтказилса, ариза текширувсиз бекор қилиниши ёки рад этилиши мумкин;

  • Олдиндан тайёргарлик: Мутахассислар рўйхатдан ўтиш бошлангунга қадар банкдан шахсий Visa карта очириб, унга маблағ жойлаштириб қўйишни қатъий тавсия этмоқда.

Грин карта топширишни режалаштираётган юртдошларимиз юқоридаги янги қоидаларни инобатга олган ҳолда ўз вақтида шахсий карталарини расмийлаштириб қўйишлари мақсадга мувофиқдир.

Грин картаDiversity VisaАҚШ визасиDV лотереяси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиАҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчи21 июл 13:58АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талабларАҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талаблар15 октябр 17:01Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчи16 июл 21:49АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топди6 июн 12:10Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)Бугун 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда