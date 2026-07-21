АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчи
АҚШнинг Трамп маъмурияти Америка консулликлари орқали доимий яшаш ҳуқуқига (грин-карта) ариза топширган чет эл фуқароларидан 100 минг доллар миқдорида гаров пули талаб қилиш тизимини кўриб чиқмоқда. Ушбу чора Вашингтон томонидан иммиграция оқимини, айниқса, молиявий имконияти чекланган шахслар оқимини кескин камайтириш мақсадида ишлаб чиқилмоқда.
Zamin.uz Wall Street Journal нашри манбаларига таяниб, кутилаётган чекловлар ва уларнинг ишлаш механизми тафсилотларини тақдим этади.
Гаров тизими қандай ишлайди ва пул қачон қайтарилади?
Wall Street Journal нашрининг режалар билан таниш бўлган манбаларига кўра, Трамп жамоаси ушбу янги механизм устида жиддий бош қотирмоқда.
Асосий тафсилотлар қуйидагича:
Сумма миқдори: Гаров миқдори 100 минг доллар этиб белгиланиши кутилмоқда, бироқ у муҳокамалар жараёнида ўзгариши (камроқ ёки юқорироқ бўлиши) ҳам мумкин.
Синов босқичи: Давлат департаменти дастлаб ушбу тизимни оз сонли мамлакатларда тажриба тариқасида синовдан ўтказишни режалаштирмоқда.
Маблағни қайтариш шарти: Ариза берувчилар киритилган гаров пулини фақат АҚШ фуқаролигини олгандан сўнггина қайтариб олишлари мумкин. Бу жараён одатда камида 5 йил давом этади.
Асосий мақсад: Агар грин-карта эгаси АҚШга кўчиб ўтгандан сўнг ўзини ва оиласини молиявий таъминлай олмаса, ушбу депозит давлат учун кафолат ва суғурта вазифасини ўтайди.
Давлат департаментининг расмий муносабати
Давлат департаменти вакили Томми Пиготт ушбу ташаббусни изоҳлар экан, президент позициясини аниқ баён этди:
Томми Пиготт: «Президент Трамп Қўшма Штатларга иммиграция қилишни истаганлар молиявий жиҳатдан ўзини ўзи таъминлай олиши кераклигини аниқ айтди».
Унинг қўшимча қилишича, Давлат департаменти Иммиграция ва фуқаролик тўғрисидаги қонунга мувофиқ, баъзи виза мурожаатчиларидан «ўзини ўзи таъминлаш учун зарур бўлган маблағларга эга эканликларини намойиш этиш учун» гаров пули тўлашни талаб қилиш ваколатларини синчковлик билан ўрганмоқда.
Янги таклифнинг асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Кўзда тутилган гаров миқдори
100,000 доллар (ўзгариши мумкин)
Қайтариб олиш муддати
Фақат АҚШ фуқаролиги олингач (камида 5 йил)
Ижрочи орган
АҚШ Давлат департаменти ва консулликлар
Дастлабки босқич
Муайян давлатларда пилот (синов) лойиҳа сифатида
Иммиграция қоидалари тобора кучаймоқда
Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг май ойида АҚШ расмийлари грин-картага ариза бериш тартибларини сезиларли даражада кучайтирган эди. Янги қоидаларга кўра, чет эл фуқаролари доимий яшаш учун аризаларни фақат АҚШ ҳудудидан ташқарида туриб топширишлари шарт.
Фақатгина АҚШнинг миллий манфаатларига мос келувчи алоҳида шахслар учунгина истисно тариқасида мамлакат ичидан ариза беришга рухсат этилади.
…