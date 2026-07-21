АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчи

·0·Дунё
АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчи

АҚШнинг Трамп маъмурияти Америка консулликлари орқали доимий яшаш ҳуқуқига (грин-карта) ариза топширган чет эл фуқароларидан 100 минг доллар миқдорида гаров пули талаб қилиш тизимини кўриб чиқмоқда. Ушбу чора Вашингтон томонидан иммиграция оқимини, айниқса, молиявий имконияти чекланган шахслар оқимини кескин камайтириш мақсадида ишлаб чиқилмоқда.

Zamin.uz Wall Street Journal нашри манбаларига таяниб, кутилаётган чекловлар ва уларнинг ишлаш механизми тафсилотларини тақдим этади.

Гаров тизими қандай ишлайди ва пул қачон қайтарилади?

Wall Street Journal нашрининг режалар билан таниш бўлган манбаларига кўра, Трамп жамоаси ушбу янги механизм устида жиддий бош қотирмоқда.

Асосий тафсилотлар қуйидагича:

  • Сумма миқдори: Гаров миқдори 100 минг доллар этиб белгиланиши кутилмоқда, бироқ у муҳокамалар жараёнида ўзгариши (камроқ ёки юқорироқ бўлиши) ҳам мумкин.

  • Синов босқичи: Давлат департаменти дастлаб ушбу тизимни оз сонли мамлакатларда тажриба тариқасида синовдан ўтказишни режалаштирмоқда.

  • Маблағни қайтариш шарти: Ариза берувчилар киритилган гаров пулини фақат АҚШ фуқаролигини олгандан сўнггина қайтариб олишлари мумкин. Бу жараён одатда камида 5 йил давом этади.

  • Асосий мақсад: Агар грин-карта эгаси АҚШга кўчиб ўтгандан сўнг ўзини ва оиласини молиявий таъминлай олмаса, ушбу депозит давлат учун кафолат ва суғурта вазифасини ўтайди.

Давлат департаментининг расмий муносабати

Давлат департаменти вакили Томми Пиготт ушбу ташаббусни изоҳлар экан, президент позициясини аниқ баён этди:

Томми Пиготт: «Президент Трамп Қўшма Штатларга иммиграция қилишни истаганлар молиявий жиҳатдан ўзини ўзи таъминлай олиши кераклигини аниқ айтди».

Унинг қўшимча қилишича, Давлат департаменти Иммиграция ва фуқаролик тўғрисидаги қонунга мувофиқ, баъзи виза мурожаатчиларидан «ўзини ўзи таъминлаш учун зарур бўлган маблағларга эга эканликларини намойиш этиш учун» гаров пули тўлашни талаб қилиш ваколатларини синчковлик билан ўрганмоқда.

Янги таклифнинг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Кўзда тутилган гаров миқдори

100,000 доллар (ўзгариши мумкин)

Қайтариб олиш муддати

Фақат АҚШ фуқаролиги олингач (камида 5 йил)

Ижрочи орган

АҚШ Давлат департаменти ва консулликлар

Дастлабки босқич

Муайян давлатларда пилот (синов) лойиҳа сифатида

Иммиграция қоидалари тобора кучаймоқда

Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг май ойида АҚШ расмийлари грин-картага ариза бериш тартибларини сезиларли даражада кучайтирган эди. Янги қоидаларга кўра, чет эл фуқаролари доимий яшаш учун аризаларни фақат АҚШ ҳудудидан ташқарида туриб топширишлари шарт.

Фақатгина АҚШнинг миллий манфаатларига мос келувчи алоҳида шахслар учунгина истисно тариқасида мамлакат ичидан ариза беришга рухсат этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиУкраинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиБугун, 13:52ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)Бугун, 13:47Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 13:36Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Бугун, 13:00Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиИстанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиБугун, 12:25Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Бугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?