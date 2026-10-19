Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниядаги Асадор Аупа ресторани 11 минг долларга тенг бўлган дунёдаги энг қиммат ва эксклюзив бургерни таклиф қилади.
- Ушбу ноёб таомни фақат махсус таклиф олган кишиларгина татиб кўришлари мумкин, чунки у менюга киритилмаган ва олдиндан жой банд қилиш имконияти мавжуд эмас.
Испаниядаги Asador Aupa ресторани дунёдаги энг қиммат ва энг эксклюзив бургерни таклиф қилади. Унинг нархи 11 минг долларга тенг бўлиб, ушбу ноёб таомни фақат ресторан томонидан махсус таклиф олган кишиларгина татиб кўришлари мумкин.
Сўнгги йилларда бургерлар нархи сезиларли даражада ошган бўлса-да, улар ҳали ҳам ресторан менюларидаги нисбатан ҳамёнбоп таомлардан бири ҳисобланади. Бироқ бу қоидадан истиснолар ҳам бор. Яқинда айнан шундай истиснолардан бири «дунёдаги энг қиммат бургер» унвонини қўлга киритди.
Ушбу ноёб бургер Испаниянинг Каталония ҳудудидаги Кабрера-де-Мар шаҳрида жойлашган, баск ошхонасига ихтисослашган Asador Aupa ресторани ошпазлари томонидан яратилган. Маълум қилинишича, уни ишлаб чиқиш учун саккиз йил давомида изланишлар олиб борилган ва турли тажрибалар ўтказилган. Таомнинг аниқ таркиби эса ҳозиргача сир сақланмоқда.
Маълум бўлган жиҳати шундаки, бургернинг нархи 9 450 евро ёки тахминан 11 минг долларни ташкил этади. Бу қиймат оддий таомни кўз-кўз қилиш учун қўшиладиган, масалан, истеъмол қилиш мумкин бўлган олтин каби маъносиз безакларга боғлиқ эмас. Аксинча, унинг нархи юқори сифатли маҳсулотлар, ўзига хос гастрономик тажриба ва чекланган имкониятлар билан изоҳланади.
Бургерни татиб кўриш учун ҳам таклифнома керак
Asador Aupa ресторанига испаниялик ошпаз ва гастрономик блогер Боско Хименес асос солган. У ижтимоий тармоқларда BdeVikingo номи билан ҳам танилган бўлиб, баск ошхонасига бўлган қизиқиши билан машҳур. Дунёдаги энг қиммат бургерни яратиш ғояси ҳам унинг ўзига хос ёндашувидан келиб чиққан.
Ошпазнинг фикрича, ҳақиқий ҳашамат ортиқча дабдаба билан намоён бўлмаслиги керак. У ўз ғоясини «ҳашамат шовқинли бўлмаслиги, балки эришиб бўлмайдиган даражада ноёб бўлиши керак», деган мазмунда ифодалаган.
11 минг долларлик бургерни сотиб олишга қурби етадиган одамлар жуда кам. Бироқ ресторан концепциясига кўра, ҳатто катта миқдорда маблағга эга бўлишнинг ўзи ҳам ушбу таомни татиб кўриш учун етарли эмас. Бунинг учун Asador Aupa ресторанининг махсус таклифига сазовор бўлиш талаб этилади.
Рестораннинг расмий сайтида ҳам бу борада аниқ шартлар келтирилган:
«Ушбу тажриба фақат таклифнома орқали тақдим этилади. Бургер менюга киритилмаган. Олдиндан жой банд қилиш имкони йўқ. Уни фақат танланган кишиларгина татиб кўришлари мумкин. Агар ўзингизни ушбу рўйхатда бўлишга муносиб деб ҳисобласангиз, сўров юборишингиз мумкин. Сўровингиз кўриб чиқилади».
Унинг таркибида қандай ноёб маҳсулотлар бор?
Дунёдаги энг эксклюзив бургерни татиб кўриш учун ресторан белгилаган барча талабларга жавоб бериш керак. Аммо қизиғи шундаки, бу талаблар нималардан иборат экани ҳеч кимга маълум эмас. Ресторан кимларни танлаши ва таклифномани қандай мезонлар асосида тақдим этиши очиқланмаган.
Агар омадингиз келиб, Asador Aupa томонидан танлансангиз, сизни рестораннинг алоҳида, хусусий хонасига таклиф қилишади. У ерда сиз бошқа бир нечта омадли меҳмонлар билан бир стол атрофида ўтирасиз ва махсус тайёрланган бургердан баҳраманд бўласиз.
Ижодкорлар таъкидлашича, таом таркибида «дунёдаги энг яхши уч хил гўшт», «Европадаги энг ноёб пишлоқ» ҳамда қимматбаҳо спиртли ичимлик асосида тайёрланган махсус соус мавжуд. Бироқ маҳсулотларнинг аниқ турлари, уларнинг келиб чиқиши ва ўзаро қандай уйғунлаштирилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
11 минг долларлик бургер ўз нархига арзийдими?
Хўш, нархи 9 450 евро, яъни тахминан 11 минг доллар бўлган ушбу бургер ҳақиқатан ҳам шунча маблағга арзийдими? Уни яратган ошпазлар бунга «албатта», деб жавоб беришади. Аммо таомнинг тўлиқ таркиби ошкор этилмагани сабабли, унинг қийматини холис баҳолаш осон эмас.
Бундан ташқари, 11 минг долларга кичик автомобиль сотиб олиш ҳам мумкин. Шу нуқтаи назардан қараганда, бир дона бургер учун бундай маблағ сарфлаш кўпчилик учун ақл бовар қилмас қарор бўлиб туюлиши мумкин.
Asador Aupa ресторанининг ушбу таклифи ҳашаматли таомлар оламидаги ўзига хос ёндашувни намоён этади: бу ерда фақат маҳсулотлар сифати эмас, балки ноёблик ва чекланган имконият ҳам муҳим ўрин тутади. Ҳатто аввал дунёдаги энг қиммат бургер сифатида танилган Golden Boy ҳам энди бу бургер билан таққослаганда анча арзон кўринади.
Изоҳлар 0
…