Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда

·0·Дунё
Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниядаги Асадор Аупа ресторани 11 минг долларга тенг бўлган дунёдаги энг қиммат ва эксклюзив бургерни таклиф қилади.
  • Ушбу ноёб таомни фақат махсус таклиф олган кишиларгина татиб кўришлари мумкин, чунки у менюга киритилмаган ва олдиндан жой банд қилиш имконияти мавжуд эмас.

Испаниядаги Asador Aupa ресторани дунёдаги энг қиммат ва энг эксклюзив бургерни таклиф қилади. Унинг нархи 11 минг долларга тенг бўлиб, ушбу ноёб таомни фақат ресторан томонидан махсус таклиф олган кишиларгина татиб кўришлари мумкин.

Сўнгги йилларда бургерлар нархи сезиларли даражада ошган бўлса-да, улар ҳали ҳам ресторан менюларидаги нисбатан ҳамёнбоп таомлардан бири ҳисобланади. Бироқ бу қоидадан истиснолар ҳам бор. Яқинда айнан шундай истиснолардан бири «дунёдаги энг қиммат бургер» унвонини қўлга киритди.

Ушбу ноёб бургер Испаниянинг Каталония ҳудудидаги Кабрера-де-Мар шаҳрида жойлашган, баск ошхонасига ихтисослашган Asador Aupa ресторани ошпазлари томонидан яратилган. Маълум қилинишича, уни ишлаб чиқиш учун саккиз йил давомида изланишлар олиб борилган ва турли тажрибалар ўтказилган. Таомнинг аниқ таркиби эса ҳозиргача сир сақланмоқда.

Маълум бўлган жиҳати шундаки, бургернинг нархи 9 450 евро ёки тахминан 11 минг долларни ташкил этади. Бу қиймат оддий таомни кўз-кўз қилиш учун қўшиладиган, масалан, истеъмол қилиш мумкин бўлган олтин каби маъносиз безакларга боғлиқ эмас. Аксинча, унинг нархи юқори сифатли маҳсулотлар, ўзига хос гастрономик тажриба ва чекланган имкониятлар билан изоҳланади.

Бургерни татиб кўриш учун ҳам таклифнома керак

Asador Aupa ресторанига испаниялик ошпаз ва гастрономик блогер Боско Хименес асос солган. У ижтимоий тармоқларда BdeVikingo номи билан ҳам танилган бўлиб, баск ошхонасига бўлган қизиқиши билан машҳур. Дунёдаги энг қиммат бургерни яратиш ғояси ҳам унинг ўзига хос ёндашувидан келиб чиққан.

Ошпазнинг фикрича, ҳақиқий ҳашамат ортиқча дабдаба билан намоён бўлмаслиги керак. У ўз ғоясини «ҳашамат шовқинли бўлмаслиги, балки эришиб бўлмайдиган даражада ноёб бўлиши керак», деган мазмунда ифодалаган.

Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда

11 минг долларлик бургерни сотиб олишга қурби етадиган одамлар жуда кам. Бироқ ресторан концепциясига кўра, ҳатто катта миқдорда маблағга эга бўлишнинг ўзи ҳам ушбу таомни татиб кўриш учун етарли эмас. Бунинг учун Asador Aupa ресторанининг махсус таклифига сазовор бўлиш талаб этилади.

Рестораннинг расмий сайтида ҳам бу борада аниқ шартлар келтирилган:

«Ушбу тажриба фақат таклифнома орқали тақдим этилади. Бургер менюга киритилмаган. Олдиндан жой банд қилиш имкони йўқ. Уни фақат танланган кишиларгина татиб кўришлари мумкин. Агар ўзингизни ушбу рўйхатда бўлишга муносиб деб ҳисобласангиз, сўров юборишингиз мумкин. Сўровингиз кўриб чиқилади».

Унинг таркибида қандай ноёб маҳсулотлар бор?

Дунёдаги энг эксклюзив бургерни татиб кўриш учун ресторан белгилаган барча талабларга жавоб бериш керак. Аммо қизиғи шундаки, бу талаблар нималардан иборат экани ҳеч кимга маълум эмас. Ресторан кимларни танлаши ва таклифномани қандай мезонлар асосида тақдим этиши очиқланмаган.

Агар омадингиз келиб, Asador Aupa томонидан танлансангиз, сизни рестораннинг алоҳида, хусусий хонасига таклиф қилишади. У ерда сиз бошқа бир нечта омадли меҳмонлар билан бир стол атрофида ўтирасиз ва махсус тайёрланган бургердан баҳраманд бўласиз.

Ижодкорлар таъкидлашича, таом таркибида «дунёдаги энг яхши уч хил гўшт», «Европадаги энг ноёб пишлоқ» ҳамда қимматбаҳо спиртли ичимлик асосида тайёрланган махсус соус мавжуд. Бироқ маҳсулотларнинг аниқ турлари, уларнинг келиб чиқиши ва ўзаро қандай уйғунлаштирилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

11 минг долларлик бургер ўз нархига арзийдими?

Хўш, нархи 9 450 евро, яъни тахминан 11 минг доллар бўлган ушбу бургер ҳақиқатан ҳам шунча маблағга арзийдими? Уни яратган ошпазлар бунга «албатта», деб жавоб беришади. Аммо таомнинг тўлиқ таркиби ошкор этилмагани сабабли, унинг қийматини холис баҳолаш осон эмас.

Бундан ташқари, 11 минг долларга кичик автомобиль сотиб олиш ҳам мумкин. Шу нуқтаи назардан қараганда, бир дона бургер учун бундай маблағ сарфлаш кўпчилик учун ақл бовар қилмас қарор бўлиб туюлиши мумкин.

Asador Aupa ресторанининг ушбу таклифи ҳашаматли таомлар оламидаги ўзига хос ёндашувни намоён этади: бу ерда фақат маҳсулотлар сифати эмас, балки ноёблик ва чекланган имконият ҳам муҳим ўрин тутади. Ҳатто аввал дунёдаги энг қиммат бургер сифатида танилган Golden Boy ҳам энди бу бургер билан таққослаганда анча арзон кўринади.

ИспанияАсадор АупаКабрера-де-МарКаталонияБоско Хименес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилдиИспанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилди14 август 21:31Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!17 октябр 14:18Жанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирдиЖанубий кореялик аёл 15 йилда 400 марта пластик операция қилдирдиБугун 01:00Япониялик ишсиз эркак икки йилда мингта бепул таом еб олдиЯпониялик ишсиз эркак икки йилда мингта бепул таом еб олдиБугун 00:21Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиҲиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиКеча 23:21Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиКеча 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда