Трамп Путиннинг Майамидаги G20 саммитига келиши эҳтимоли ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиннинг Маямида ўтадиган G20 саммитида иштирок этиши учун ҳеч қандай тўсиқ йўқлигини билдирди.
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио расмий Вашингтон томонидан Путин таклиф қилинганини маълум қилган бўлса-да, Россия томони ҳали якуний қарор қабул қилинмаганини қайд этди.
- Шунга қарамай, Владимир Путин Россия ушбу нуфузли анжуманда ҳар қандай ҳолатда ҳам юқори даражада иштирок этишини таъкидлаб ўтди.
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин Майамида бўлиб ўтадиган «Катта йигирматалик» (G20) саммитига ташриф буюриши ёки буюрмаслигини билмаслигини, бироқ бундай имконият сақланиб қолаётганини тасдиқлади.
«Агар у келишни истаса, албатта, буни амалга ошириши мумкин»
АҚШ раҳбари Флоридадаги Мар-а-Лаго қароргоҳида ўтказилган тадбирда журналистларнинг саволига жавоб берар экан, Москванинг саммитда иштирок этиши учун тўсиқ йўқлигини қайд этди:
«Мен билмайман, лекин агар у келишни истаса, албатта, буни амалга ошириши мумкин», — деди Дональд Трамп.
Аввалроқ АҚШ Давлат котиби Марко Рубио расмий Вашингтон Владимир Путинни мазкур нуфузли халқаро анжуманга таклиф қилганини маълум қилган эди.
Кремль позицияси ва саммит тафсилотлари
26 ноябрь, пайшанба куни Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков давлат раҳбарининг Майамидаги G20 саммитига бориши бўйича ҳали якуний қарор қабул қилинмаганини билдирди. Ўз навбатида, Владимир Путин илгарироқ Россия ҳар қандай ҳолатда ҳам «йигирматалик» саммитида юқори даражада иштирок этишини таъкидлаган эди.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Тадбир номи
«Катта йигирматалик» (G20) саммити
Ўтказилиш жойи ва санаси
14–15 декабрь, Майами (АҚШ)
Вашингтон позицияси
АҚШ томонидан расмий таклиф юборилган (Давлат котиби Марко Рубио маълумоти); Трамп Путиннинг ташриф буюриш имкониятини тасдиқлади
Москва позицияси
Президентнинг шахсан иштирок этиши бўйича якуний қарор ҳали қабул қилинмаган, бироқ Россия юқори даражада вакиллик қилади
Сизнингча, Владимир Путин декабрь ойида Майамида ўтадиган G20 саммитида шахсан иштирок этадими ва бу халқаро дипломатик муносабатларга қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги энг муҳим воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…