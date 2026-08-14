Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилди

·37·Дунё
Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилди
Қисқача

Испанияда 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилишидан сўнг камида 511 киши тиббий ёрдам сўради. Мурожаатларнинг аксарияти енгил кечиб, бош айланиши, хавотир, енгил жароҳатлар ва кўриш билан боғлиқ шикоятлар қайд этилди; энг кўп ҳолат Каталонияда — 115 киши, Мадридда — 101 киши ва Басклар автоном жамиятида — 58 киши кузатилди.

Испанияда 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилиши кутилмаган ҳолатларга сабаб бўлди. Ҳодисадан сўнг мамлакат бўйлаб камида 511 киши тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилди.

Мурожаатларнинг аксарияти енгил кечган. Одамларда бош айланиши, хавотир, енгил жароҳатлар ҳамда кўриш билан боғлиқ шикоятлар қайд этилган.

Энг кўп ҳолат Каталонияда — 115 киши, Мадридда — 101 киши ва Басклар автоном жамиятида — 58 киши кузатилган. Каталонияда 37 нафар одам кўз оғриғидан шикоят қилган, аммо улардан фақат 10 нафари шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож бўлган.

Шифокорлар Қуёш тутилиши пайтида одамлар ёруғликнинг пасайиши туфайли кўзга хавф камайган, деб ўйлаб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Аслида эса Қуёшга ҳимоясиз тик қараш кўз тўр пардасига жиддий зарар етказиши мумкин.

Мутахассислар бундай осмон ҳодисаларини кузатишда фақат махсус сертификатланган ҳимоя кўзойнакларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда.

12 августдаги тутилиш Европа учун ҳам муҳим воқеа бўлди. Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларида Қуёш тўлиқ Ой ортида қолган. Ғарбий Европанинг йирик шаҳарларида эса Қуёш дискининг 85–95 фоизи тўсилган.

ИспанияКаталонияМадридГренландияИсландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқладиБугун, 21:49Сулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиСулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиБугун, 21:32Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 21:00Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 19:027 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!Бугун, 18:25Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиБугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди