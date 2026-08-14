Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилди
Испанияда 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилишидан сўнг камида 511 киши тиббий ёрдам сўради. Мурожаатларнинг аксарияти енгил кечиб, бош айланиши, хавотир, енгил жароҳатлар ва кўриш билан боғлиқ шикоятлар қайд этилди; энг кўп ҳолат Каталонияда — 115 киши, Мадридда — 101 киши ва Басклар автоном жамиятида — 58 киши кузатилди.
Испанияда 12 август куни кузатилган тўлиқ Қуёш тутилиши кутилмаган ҳолатларга сабаб бўлди. Ҳодисадан сўнг мамлакат бўйлаб камида 511 киши тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилди.
Мурожаатларнинг аксарияти енгил кечган. Одамларда бош айланиши, хавотир, енгил жароҳатлар ҳамда кўриш билан боғлиқ шикоятлар қайд этилган.
Энг кўп ҳолат Каталонияда — 115 киши, Мадридда — 101 киши ва Басклар автоном жамиятида — 58 киши кузатилган. Каталонияда 37 нафар одам кўз оғриғидан шикоят қилган, аммо улардан фақат 10 нафари шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож бўлган.
Шифокорлар Қуёш тутилиши пайтида одамлар ёруғликнинг пасайиши туфайли кўзга хавф камайган, деб ўйлаб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Аслида эса Қуёшга ҳимоясиз тик қараш кўз тўр пардасига жиддий зарар етказиши мумкин.
Мутахассислар бундай осмон ҳодисаларини кузатишда фақат махсус сертификатланган ҳимоя кўзойнакларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда.
12 августдаги тутилиш Европа учун ҳам муҳим воқеа бўлди. Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларида Қуёш тўлиқ Ой ортида қолган. Ғарбий Европанинг йирик шаҳарларида эса Қуёш дискининг 85–95 фоизи тўсилган.
…