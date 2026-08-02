Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Испаниянинг Валенсия минтақавий парламентида Мар Галсеран Даун синдромига эга бўлган илк депутат сифатида тарихга кирди. У 18 ёшидан Халқ партияси сафида бўлиб, сиёсат ва давлат хизматида 20 йилдан ортиқ тажриба тўплаган.
Галсеран жамият уни аввало ногиронлиги билан эмас, шахс ва бажараётган иши билан баҳолашини исташини таъкидлаган. У парламентдаги фаолияти орқали интеллектуал ногиронлиги бўлган инсонлар учун имкониятларни кенгайтиришга ҳисса қўшишни мақсад қилган. Бу ҳақда The Guardian маълум қилди.
Унинг сайланиши Испанияда инклюзия ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг сиёсий ҳаётдаги иштироки борасида муҳим қадам сифатида баҳоланган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…