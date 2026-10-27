Испанияда автобус 20 метрлик жарликка қулади, 87 киши жароҳатланди

·2·Дунё
Испанияда автобус 20 метрлик жарликка қулади, 87 киши жароҳатланди

Испаниянинг Барселона шаҳри яқинида автобуснинг йўлдан чиқиб кетиб, тахминан 20 метр пастликка қулаши оқибатида камида 83 киши жароҳатланди. Кейинги маълумотларга кўра, тиббий ёрдам кўрсатилганлар сони 87 нафарга етган. Бу ҳақда BB хабар берди.

Ҳодиса 25 октябрь куни Каталония минтақасидаги Фогарс-де-Монтклус ҳудудида, тор ва бурилишлари кўп BV-5114 автомобиль йўлида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, автобус йўлдан чиқиб кетиб, тахминан 20 метр пастликка қулаган.

Дастлабки хабарларда етти киши оғир, 18 киши ўртача оғирликда, 58 киши эса енгил тан жароҳатлари олгани айтилган. Кейинги маълумотларда жароҳатланганлар сони 87 нафарга етгани қайд этилган.

Ҳодиса жойига 23 та тез ёрдам машинаси ва иккита тиббий вертолёт юборилган. Қутқарув ишларига ўт ўчирувчилар, тиббиёт ходимлари, тоғ-қутқарув бўлинмалари ҳамда психологик ёрдам гуруҳлари жалб этилган.

Каталония ҳукумати соғлиқни сақлаш вазири Олга Пане қутқарувчилар ҳодиса жойи ва унинг атрофини текшириб, бошқа жабрланганлар бор-йўқлигини аниқлаётганини билдирган. Ҳудуднинг мураккаб рельефи қидирув-қутқарув ишларини қийинлаштирган.

Автобуснинг йўлдан чиқиб кетиши сабаблари юзасидан текширув олиб борилмоқда. Дастлабки хабарларда ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ҳақида маълумот берилмаган.

ИспанияКаталонияБарселонаЙТҲ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқдаИспанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда19 октябр 09:00Луис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айландиЛуис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айланди10 октябр 13:55«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди9 сентябр 21:04Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб берди29 сентябр 11:12Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди15 сентябр 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда