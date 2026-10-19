Марко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқлади
АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Украина ҳудудида давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар ва қонли тўқнашувларга баҳо бериб, жаҳон ҳамжамияти диққатини тортадиган муҳим баёнот билан чиқди.
АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбарининг таъкидлашича, мазкур низода ҳеч қайси томон ғалаба қозона олмайди, ҳар кунлик йўқотишлар эса фожиали рақамларга етиб бормоқда.
«Ҳар ой 25 минг қурбон»: Рубионинг очиқ баҳоси
АҚШ Давлат котиби уруш майдонидаги реал вазият ва унинг инсониятга келтираётган оқибатларини қуйидагича таърифлади:
Ғолиби бўлмаган можаро: «Украинадаги урушда ҳеч ким ғалаба қозонмайди. Ҳар куни одамлар ҳалок бўлмоқда, узлуксиз портлашлар ва улкан вайронагарчиликлар қайд этилмоқда;
Даҳшатли статистика: Уруш оқибатида ҳар ой тахминан 25 минг нафар инсон ўз ҳаётидан маҳрум бўлмоқда. Бу даражадаги қурбонлар ва талафотлар келажакни йўққа чиқаради;
Тинчликка қаратилган ҳаракатлар: АҚШ ҳукумати можарони зудлик билан тўхтатиш ва дипломатик йўл билан ҳал қилиш механизмлари устида фаол иш олиб бормоқда».
Вашингтон позицияси: Низони тўхтатиш устувор вазифа
Марко Рубионинг ушбу баёноти АҚШ янги маъмуриятининг узоқ давом этаётган ҳарбий инқирозга нисбатан прагматик ёндашувини намоён этмоқда:
Инфратузилма ва инсон капиталининг қулаши: Уруш шаҳарларни вайронага айлантириб, иккала томон учун ҳам қайта тиклаб бўлмас иқтисодий ва демографик зарба бермоқда;
Дипломатик музокаралар зарурлиги: Вашингтоннинг мақсади бемаъни қурбонлар сонини тўхтатиш ва музокаралар столига қайтишга кўмаклашишдан иборат экани яна бир бор таъкидланди.
АҚШ бош дипломатининг ушбу ҳақиқатни очиқ тан олиши яқин кунларда халқаро майдонда Украина инқирозини ҳал қилиш бўйича янги сиёсий ташаббуслар илгари сурилиши мумкинлигидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…