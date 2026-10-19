Марко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқлади

·3·Дунё
Марко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқлади

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Украина ҳудудида давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар ва қонли тўқнашувларга баҳо бериб, жаҳон ҳамжамияти диққатини тортадиган муҳим баёнот билан чиқди.

АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбарининг таъкидлашича, мазкур низода ҳеч қайси томон ғалаба қозона олмайди, ҳар кунлик йўқотишлар эса фожиали рақамларга етиб бормоқда.

«Ҳар ой 25 минг қурбон»: Рубионинг очиқ баҳоси

АҚШ Давлат котиби уруш майдонидаги реал вазият ва унинг инсониятга келтираётган оқибатларини қуйидагича таърифлади:

  • Ғолиби бўлмаган можаро: «Украинадаги урушда ҳеч ким ғалаба қозонмайди. Ҳар куни одамлар ҳалок бўлмоқда, узлуксиз портлашлар ва улкан вайронагарчиликлар қайд этилмоқда;

  • Даҳшатли статистика: Уруш оқибатида ҳар ой тахминан 25 минг нафар инсон ўз ҳаётидан маҳрум бўлмоқда. Бу даражадаги қурбонлар ва талафотлар келажакни йўққа чиқаради;

  • Тинчликка қаратилган ҳаракатлар: АҚШ ҳукумати можарони зудлик билан тўхтатиш ва дипломатик йўл билан ҳал қилиш механизмлари устида фаол иш олиб бормоқда».

Вашингтон позицияси: Низони тўхтатиш устувор вазифа

Марко Рубионинг ушбу баёноти АҚШ янги маъмуриятининг узоқ давом этаётган ҳарбий инқирозга нисбатан прагматик ёндашувини намоён этмоқда:

  • Инфратузилма ва инсон капиталининг қулаши: Уруш шаҳарларни вайронага айлантириб, иккала томон учун ҳам қайта тиклаб бўлмас иқтисодий ва демографик зарба бермоқда;

  • Дипломатик музокаралар зарурлиги: Вашингтоннинг мақсади бемаъни қурбонлар сонини тўхтатиш ва музокаралар столига қайтишга кўмаклашишдан иборат экани яна бир бор таъкидланди.

АҚШ бош дипломатининг ушбу ҳақиқатни очиқ тан олиши яқин кунларда халқаро майдонда Украина инқирозини ҳал қилиш бўйича янги сиёсий ташаббуслар илгари сурилиши мумкинлигидан далолат бермоқда.

Марко РубиоУкраинадаги урушАҚШ ташқи сиёсатДипломатик муаммо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиБугун 07:28АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда