Самарқандга киришга чеклов: Бунга С5+1 саммити ва Марко Рубионинг ташрифи сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда 18-22 октябр кунлари, яни беш кун давомида «C5+1» саммити ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан шаҳарга кириш йўллари ва марказий кўчаларда автотранспорт ҳаракати вақтинча чекланади.
- Ушбу чекловлар Регистон, Афросиёб ва Ибн Сино кўчалари каби асосий йўналишларни ўз ичига олади, бироқ тезкор хизмат автомобиллари учун истиснолар мавжуд.
Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли халқаро тадбирлар ва юқори даражадаги дипломатик учрашувлар муносабати билан шаҳарга кириш йўлларида ҳамда марказий кўчаларда автотранспорт воситаларининг ҳаракати 18 октябрдан 22 октябрга қадар — жами 5 кун муддатга вақтинча чекланади.
Ҳайдовчиларга тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида ташкил этилган махсус айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилмоқда. Тез тиббий ёрдам, ёнғин хавфсизлиги ва бошқа тезкор хизмат автомобиллари учун ҳаракатланишда истиснолар кўзда тутилган.
Қайси кўчаларда ҳаракат вақтинча тўхтатилади?
Шаҳар ҳудудида хавфсизликни таъминлаш ва делегациялар ҳаракатини мувофиқлаштириш мақсадида қуйидаги йўналишларда чекловлар амал қилади:
Шаҳарга кириш дарвозалари: Самарқанд шаҳрига олиб кирувчи асосий кириш йўллари ва постларда транспорт оқими чекланади;
Марказий кўчалар: Шаҳарнинг энг гавжум ва тарихий қисмлари, жумладан, Регистон, Афросиёб ҳамда Ибн Сино кўчалари бўйлаб автотранспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилади;
Айланма ҳаракат: Маҳаллий аҳоли ва меҳмонларга ҳаракатланишни олдиндан режалаштириш ва белгиланган йўналишлар бўйича айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилади.
Чекловлар сабаби: Дунё эътибори Самарқандда
Беш кун давомида кўҳна шаҳар глобал аҳамиятга молик иккита йирик халқаро форумга мезбонлик қилади:
19–20 октябрь кунлари — «C5+1» саммити: Марказий Осиё давлатлари ҳамда АҚШ ташқи сиёсат маҳкамалари раҳбарларининг стратегик вазирлар учрашуви бўлиб ўтади. Унда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио бошчилигидаги делегация иштирок этади;
21–22 октябрь кунлари — Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити: Дунёнинг 100 дан зиёд давлатидан ташриф буюрадиган халқаро ташкилотлар, етакчи экспертлар ва расмий вакиллар иштирокида кенг қамровли глобал тадбир ўтказилади.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчилардан юзага келадиган вақтинчалик ноқулайликларни тўғри тушунишни ва йўл белгилари ҳамда тартибга солувчи ходимларнинг кўрсатмаларига қатъий амал қилишни сўрайди.
Изоҳлар 0
…