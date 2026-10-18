Самарқандга киришга чеклов: Бунга С5+1 саммити ва Марко Рубионинг ташрифи сабаб бўлди

·46·Ўзбекистон
Самарқандга киришга чеклов: Бунга С5+1 саммити ва Марко Рубионинг ташрифи сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда 18-22 октябр кунлари, яни беш кун давомида «C5+1» саммити ва Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити ўтказилиши муносабати билан шаҳарга кириш йўллари ва марказий кўчаларда автотранспорт ҳаракати вақтинча чекланади.
  • Ушбу чекловлар Регистон, Афросиёб ва Ибн Сино кўчалари каби асосий йўналишларни ўз ичига олади, бироқ тезкор хизмат автомобиллари учун истиснолар мавжуд.

Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли халқаро тадбирлар ва юқори даражадаги дипломатик учрашувлар муносабати билан шаҳарга кириш йўлларида ҳамда марказий кўчаларда автотранспорт воситаларининг ҳаракати 18 октябрдан 22 октябрга қадар — жами 5 кун муддатга вақтинча чекланади.

Ҳайдовчиларга тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида ташкил этилган махсус айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилмоқда. Тез тиббий ёрдам, ёнғин хавфсизлиги ва бошқа тезкор хизмат автомобиллари учун ҳаракатланишда истиснолар кўзда тутилган.

Қайси кўчаларда ҳаракат вақтинча тўхтатилади?

Шаҳар ҳудудида хавфсизликни таъминлаш ва делегациялар ҳаракатини мувофиқлаштириш мақсадида қуйидаги йўналишларда чекловлар амал қилади:

  • Шаҳарга кириш дарвозалари: Самарқанд шаҳрига олиб кирувчи асосий кириш йўллари ва постларда транспорт оқими чекланади;

  • Марказий кўчалар: Шаҳарнинг энг гавжум ва тарихий қисмлари, жумладан, Регистон, Афросиёб ҳамда Ибн Сино кўчалари бўйлаб автотранспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилади;

  • Айланма ҳаракат: Маҳаллий аҳоли ва меҳмонларга ҳаракатланишни олдиндан режалаштириш ва белгиланган йўналишлар бўйича айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилади.

Чекловлар сабаби: Дунё эътибори Самарқандда

Беш кун давомида кўҳна шаҳар глобал аҳамиятга молик иккита йирик халқаро форумга мезбонлик қилади:

  • 19–20 октябрь кунлари — «C5+1» саммити: Марказий Осиё давлатлари ҳамда АҚШ ташқи сиёсат маҳкамалари раҳбарларининг стратегик вазирлар учрашуви бўлиб ўтади. Унда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио бошчилигидаги делегация иштирок этади;

  • 21–22 октябрь кунлари — Болалар фаровонлиги бўйича бутунжаҳон саммити: Дунёнинг 100 дан зиёд давлатидан ташриф буюрадиган халқаро ташкилотлар, етакчи экспертлар ва расмий вакиллар иштирокида кенг қамровли глобал тадбир ўтказилади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчилардан юзага келадиган вақтинчалик ноқулайликларни тўғри тушунишни ва йўл белгилари ҳамда тартибга солувчи ходимларнинг кўрсатмаларига қатъий амал қилишни сўрайди.

СамарқандC5+1 саммитиБолалар фаровонлиги саммитиРегистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19Жаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиЖаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт берди9 июн 21:16Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиДунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт берди9 июн 13:53Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Мактабларда кузги таътил қачон бошланади ва ўқишлар қачон давом этади?Мактабларда кузги таътил қачон бошланади ва ўқишлар қачон давом этади?Бугун 12:16Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлариТошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлариКеча 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?