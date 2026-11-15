Марко Рубио Трампнинг энг яқин дўстини қандай қилиб тахтдан туширди? Шов-шувли тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA компанияси бош директори Дженсен Хуангнинг истеъфоси АҚШ давлат котиби Марко Рубио бошчилигидаги сиёсий кураш натижасида юз берди.
- Марко Рубио Трампга махсус хизмат ҳисоботини тақдим этиб, Хуангнинг хитойлик жосус билан алоқаси борлигидан огоҳлантирган ва унинг Хитойга чип сотиш сиёсатига қарши чиққан.
- Ушбу босимлар ортидан Хуанг ўз ходими билан бўлган муносабатлари ҳақидаги хабарлар сабабли лавозимини тарк этишга мажбур бўлди.
АҚШ маъмуриятида ва глобал технологик бозорда катта резонанс келтириб чиққан воқеа юз берди. The Washington Post газетасининг ёзишича, Nvidia компаниясининг бош директори ва президент Дональд Трампнинг яқин доирасига кирувчи Дженсен Хуангнинг истеъфоси аслида катта сиёсий курашнинг натижаси бўлган. Бу можаро ортида АҚШнинг юқори лавозимли амалдорлари, хусусан, давлат котиби Марко Рубио тургани айтилмоқда.
Парда ортидаги кураш: Марко Рубио ва разведка ҳисоботлари
Нашрнинг манбаларига кўра, Дженсен Хуангнинг Трампга ҳаддан ташқари таъсир ўтказиши ҳамда сунъий интеллект учун мўлжалланган қудратли чипларни Хитойга сотиш бўйича рухсат олишга ҳаракат қилиши Вашингтондаги миллий хавфсизлик тарафдорларининг қаттиқ норозилигига сабаб бўлган.
Истеъфога олиб келган асосий зарба эса мамлакатнинг энг таъсирли сиёсатчиларидан бири — давлат котиби ва миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчи Марко Рубио томонидан берилган. Маълумотларга кўра, Рубио Трампга махсус хизмат хатини тақдим этган. Бунда у МХХ (ЦРУ) ҳисоботини ўта кескин ва қора рақамларда қайта ишлаган ҳолда, Хуангнинг гумон қилинаётган хитойлик жосус билан алоқалари борлигидан қаттиқ огоҳлантирган.
Можаронинг асосий иштирокчилари
Ҳаракатлар ва тафсилотлар
Дженсен Хуанг
Nvidia раҳбари, Трампга яқинлиги ва чип экспорт сиёсати туфайли босим остида қолди
Марко Рубио
АҚШ давлат котиби, разведка ҳисоботини ўзгартириб, Трампга махсус хат юборган шахс
Асосий сабаб
Сунъий интеллект чипларининг Хитойга сотилиши ва Вашингтондаги таъсир учун кураш
Пекин реакцияси
Хитой ТИВ Вашингтонни жосуслик ҳикояларини тўқиб чиқаришда айблади
Шахсий можаролар ва истеъфо
Мазкур махфий маълумотларнинг оммага сиздирилиши кутилмаган занжирли реакцияни келтириб чиқарди. Натижада Дженсен Хуанг дастлаб мижоз компаниялардан бирининг раҳбари билан муносабатда бўлганини тан олиб, узр сўраган эди. Бироқ кейинроқ ўз қўл остидаги ходима билан ҳам шундай муносабатда бўлгани ҳақидаги хабарлар тарқалгач, у қаттиқ босим остида истеъфога чиқишга мажбур бўлди.
Экспертларнинг фикрича, бу истеъфо Nvidia ва АҚШнинг Хитойга қарши қаттиққўл сиёсатини ёқловчилар ўртасида йиллар давомида давом этиб келган яширин курашда улкан ғалаба бўлди. Вашингтондаги сиёсий доиралар чипларни миллий хавфсизликнинг энг муҳим ресурси сифатида кўриб, уни қаттиқ назорат қилиш тарафдори ҳисобланади.
Пекиннинг расмий муносабати
Бу воқеалар фонида Хитой томони ҳам қаттиқ реакция билдирди. Расмий Пекин Вашингтоннинг бундай ҳаракатларини кескин танқид қилди. Хитой Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мао Нин брифингда баёнот бериб, Қўшма Штатларга Хитой ҳақидаги тўқима жосуслик ҳикояларини тўхтатишни ва бундан технологик блокада учун баҳона сифатида фойдаланмасликни қатъий талаб қилди.
Сизнингча, технологик компаниялар раҳбарларининг сиёсий жараёнларга аралашуви ва бу каби жосуслик можаролари глобал бозорга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…