Марко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар берди

·84·Дунё
Марко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Давлат котиби Марко Рубио Украина можаросини ҳал қилиш истиқболлари борасида бир-бирига зид қарашларни билдирди.
  • Доналд Трамп тинчлик битимига жуда яқин қолганимизни таъкидлаган бўлса, Марко Рубио дипломатик ечимга эришиш имконияти мавжудлигига жиддий шубҳа билдирди.
  • Давлат котиби музокаралар жараёни ҳали узоқ ва оғир кечишини тан олиб, бу борада Жаред Кушнер ва Стив Уиткофф иш олиб бораётганини қайд этди.

АҚШ маъмуриятининг юқори доираларида Украина можаросини ҳал қилиш истиқболлари бўйича очиқ фикрлар хилма-хиллиги юзага келди. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ўтказилган матбуот анжуманида журналистлар билан суҳбатда инқироз ечими яқин эмаслигини таъкидлаб, уни умуман дипломатик йўл билан ҳал қилиш мумкинлигига жиддий шубҳа билдирди.

Эътиборли жиҳати, Давлат департаменти раҳбарининг бу баёноти АҚШ Президенти Дональд Трампнинг бир неча соат олдин айтган оптимистик фикрларига мутлақо зид келади.

«Келишув арафасида турганимиз йўқ»: Марко Рубионинг фикрлари

Музокаралар орқали тинчликка эришиш мумкинлигига нима сабабдан ишониши ҳақидаги саволга Давлат котиби совуққонлик билан жавоб қайтарди:

«Тўғрисини айтсам, Украинада музокаралар йўли билан тинчликка эришиш имкони борми ёки йўқми — буни билмайман. Айни пайтда биз айнан шу масалани аниқлашга ҳаракат қиляпмиз.

Бу ерда ҳеч ким биз аллақачон тинчлик битими тузиш остонасида турганимизни даъво қила олмайди, деб ўйлайман. Фақат шуни айта оламанки, Қўшма Штатларда бор куч ва вақтини айнан шу масалаларга — Украина ва Эрон муаммосига бағишлаётган одамлар, хусусан Жаред (Кушнер) ва Стив (Уиткофф) бор. Уларнинг бутун эътибори айни шу мавзуларга қаратилган».

Трампнинг кутилмаган оптимизми: «Илгари бундай демагандим»

Давлат котибининг эҳтиёткор ва шубҳали муносабатидан фарқли ўлароқ, Оқ уй раҳбари Дональд Трамп бугун бутунлай қарама-қарши ва умидбахш позицияни билдирди:

  • Битимга оз қолди: Трампнинг таъкидлашича, айни пайтда Украинадаги қуролли тўқнашувларни якунлаш учун ҳақиқий имкониятлар пайдо бўлган;

  • Президентнинг сўзлари: «Менимча, биз аллақачон келишув тузишга жуда яқин турибмиз. Илгари мен ҳеч қачон бундай демаган эдим», — дея маълум қилди АҚШ Президенти журналистларга.

Оқ уйдаги икки хил ёндашув: Реал сиёсат ва баёнотлар фарқи

АҚШ бош раҳбарияти ўртасидаги бундай қарама-қарши чиқишлар Вашингтоннинг тинчлик жараёнига оид режалари борасида халқаро ҳамжамиятда бир қатор саволларни келтириб чиқармоқда:

  1. Трампнинг тезкор битимга интилиши: Президент сайловолди ваъдаларига содиқ қолган ҳолда музокаралар тез орада натижа беришини кўрсатишга интилмоқда;

  2. Давлат департаментининг эҳтиёткорлиги: Дипломатияга бевосита масъул бўлган Рубио эса музокаралар столидаги кескин зиддиятлар ва томонларнинг муросасиз талаблари туфайли жараён ҳали узоқ ва оғир кечишини тан олмоқда.

Марко РубиоДональд ТрампУкраинаЭронАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқулладиАҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқулладиКеча 12:3447 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади25 август 09:35Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди20 август 08:00Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтди9 сентябр 07:19АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйганАҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган16 октябр 19:19Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирдиЎзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди26 октябр 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда