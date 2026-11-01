Марко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Давлат котиби Марко Рубио Украина можаросини ҳал қилиш истиқболлари борасида бир-бирига зид қарашларни билдирди.
- Доналд Трамп тинчлик битимига жуда яқин қолганимизни таъкидлаган бўлса, Марко Рубио дипломатик ечимга эришиш имконияти мавжудлигига жиддий шубҳа билдирди.
- Давлат котиби музокаралар жараёни ҳали узоқ ва оғир кечишини тан олиб, бу борада Жаред Кушнер ва Стив Уиткофф иш олиб бораётганини қайд этди.
АҚШ маъмуриятининг юқори доираларида Украина можаросини ҳал қилиш истиқболлари бўйича очиқ фикрлар хилма-хиллиги юзага келди. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ўтказилган матбуот анжуманида журналистлар билан суҳбатда инқироз ечими яқин эмаслигини таъкидлаб, уни умуман дипломатик йўл билан ҳал қилиш мумкинлигига жиддий шубҳа билдирди.
Эътиборли жиҳати, Давлат департаменти раҳбарининг бу баёноти АҚШ Президенти Дональд Трампнинг бир неча соат олдин айтган оптимистик фикрларига мутлақо зид келади.
«Келишув арафасида турганимиз йўқ»: Марко Рубионинг фикрлари
Музокаралар орқали тинчликка эришиш мумкинлигига нима сабабдан ишониши ҳақидаги саволга Давлат котиби совуққонлик билан жавоб қайтарди:
«Тўғрисини айтсам, Украинада музокаралар йўли билан тинчликка эришиш имкони борми ёки йўқми — буни билмайман. Айни пайтда биз айнан шу масалани аниқлашга ҳаракат қиляпмиз.
Бу ерда ҳеч ким биз аллақачон тинчлик битими тузиш остонасида турганимизни даъво қила олмайди, деб ўйлайман. Фақат шуни айта оламанки, Қўшма Штатларда бор куч ва вақтини айнан шу масалаларга — Украина ва Эрон муаммосига бағишлаётган одамлар, хусусан Жаред (Кушнер) ва Стив (Уиткофф) бор. Уларнинг бутун эътибори айни шу мавзуларга қаратилган».
Трампнинг кутилмаган оптимизми: «Илгари бундай демагандим»
Давлат котибининг эҳтиёткор ва шубҳали муносабатидан фарқли ўлароқ, Оқ уй раҳбари Дональд Трамп бугун бутунлай қарама-қарши ва умидбахш позицияни билдирди:
Битимга оз қолди: Трампнинг таъкидлашича, айни пайтда Украинадаги қуролли тўқнашувларни якунлаш учун ҳақиқий имкониятлар пайдо бўлган;
Президентнинг сўзлари: «Менимча, биз аллақачон келишув тузишга жуда яқин турибмиз. Илгари мен ҳеч қачон бундай демаган эдим», — дея маълум қилди АҚШ Президенти журналистларга.
Оқ уйдаги икки хил ёндашув: Реал сиёсат ва баёнотлар фарқи
АҚШ бош раҳбарияти ўртасидаги бундай қарама-қарши чиқишлар Вашингтоннинг тинчлик жараёнига оид режалари борасида халқаро ҳамжамиятда бир қатор саволларни келтириб чиқармоқда:
Трампнинг тезкор битимга интилиши: Президент сайловолди ваъдаларига содиқ қолган ҳолда музокаралар тез орада натижа беришини кўрсатишга интилмоқда;
Давлат департаментининг эҳтиёткорлиги: Дипломатияга бевосита масъул бўлган Рубио эса музокаралар столидаги кескин зиддиятлар ва томонларнинг муросасиз талаблари туфайли жараён ҳали узоқ ва оғир кечишини тан олмоқда.
Изоҳлар 0
…