Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди

·0·Дунё
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди

Хитойда бўлажак келин куёвини қимматбаҳо совға билан ҳайратда қолдирди. Қиз унга тахминан 12 минг доллар турадиган ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 видеокартасини тақдим этди. Кутилмаган совға куёвни шу қадар ҳаяжонлантирдики, у кўз ёшларини тўхтата олмади.

Видеода куёвнинг совғани қабул қилиб, уни тўй меҳмонларига мамнуният билан кўрсатаётгани акс этган. Унинг самимий муносабати тасвирланган ролик X ижтимоий тармоғида тезда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Қизиғи шундаки, RTX 5090 видеокартасини Хитойда топиш осон эмас. Сабаби ушбу модель мамлакатда расман сотилмайди. Шу боис келиннинг бундай совғаси нафақат қимматлиги, балки камёблиги билан ҳам ажралиб турибди.

ASUS ROG AstralGeForce RTX 5090Хитойкуёв
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди26 сентябр 15:05«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...11 сентябр 11:03Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташланди17 сентябр 18:25GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқда8 август 19:52Зотак компанияси фойдаланувчига GeForce RTX 5090 видеокартасини совға қилдиЗотак компанияси фойдаланувчига GeForce RTX 5090 видеокартасини совға қилди8 август 01:28Asus GeForce RTX 5090 буюртмасини бекор қилиб, нархни оширдиAsus GeForce RTX 5090 буюртмасини бекор қилиб, нархни оширди5 август 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда