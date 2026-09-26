Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди

·9·Жамият
Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди

Қўқон шаҳридаги тўйлардан бирида куёвнинг тортидан олинган бир бўлак оддий торт 4000 долларга сотилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Энг қизиғи, тортни айнан куёвнинг ўртоқлари ўзаро "аукцион" орқали сотиб олишган.

Видеода бошловчи тортнинг бир бўлагини кўтариб, уни аукционга қўяди. Шундан сўнг куёвнинг ўртоқлари кетма-кет нарх таклиф қила бошлайди.

Аввал 2450 доллар, кейин 2500 ва 3000 доллар таклиф қилинади. Якунда эса нарх 4000 долларгача кўтарилади.

Шу тариқа оддий торт бўлаги тўйда энг қиммат "соврин"лардан бирига айланади.

Видеодаги ноодатий савдо кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлган. Айримлар буни тўйга хос ҳазил ва дўстлар ўртасидаги кўнгилочар анъана сифатида қабул қилган бўлса, бошқалар оддий бир бўлак торт учун бундай катта сумма таклиф қилинганига ҳайрон қолган.

Қўқонкуёвторт аукционы4000 доллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...11 сентябр 11:03«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди3 август 22:16Қўқон музейида 500 га яқин экспонат топилмади...Қўқон музейида 500 га яқин экспонат топилмади...24 июл 00:39Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиҚарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоланди20 июл 15:51Қўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқдиҚўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқди6 июл 23:56Жалолиддин Аҳмадалиев “Қўқонлик” концертида бошловчисиз қўшиқ куйлаб мухлисларини ҳайрон қолдирдиЖалолиддин Аҳмадалиев “Қўқонлик” концертида бошловчисиз қўшиқ куйлаб мухлисларини ҳайрон қолдирди4 июн 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ