Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди
Қўқон шаҳридаги тўйлардан бирида куёвнинг тортидан олинган бир бўлак оддий торт 4000 долларга сотилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Энг қизиғи, тортни айнан куёвнинг ўртоқлари ўзаро "аукцион" орқали сотиб олишган.
Видеода бошловчи тортнинг бир бўлагини кўтариб, уни аукционга қўяди. Шундан сўнг куёвнинг ўртоқлари кетма-кет нарх таклиф қила бошлайди.
Аввал 2450 доллар, кейин 2500 ва 3000 доллар таклиф қилинади. Якунда эса нарх 4000 долларгача кўтарилади.
Шу тариқа оддий торт бўлаги тўйда энг қиммат "соврин"лардан бирига айланади.
Видеодаги ноодатий савдо кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлган. Айримлар буни тўйга хос ҳазил ва дўстлар ўртасидаги кўнгилочар анъана сифатида қабул қилган бўлса, бошқалар оддий бир бўлак торт учун бундай катта сумма таклиф қилинганига ҳайрон қолган.
Изоҳлар 0
…