Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташланди

·31·Техно
Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мобил NVIDIA GeForce RTX 5090 график тезлаткичининг қувват чеклови олиб ташланиб, қурилманинг қуввати 175 ваттдан 250 ваттгача оширилди.
  • Бу модификация 2025-йилги ХМГ Нео 16 ўйин ноутбукида ГизмоСлипТеч YouTube-канали томонидан синовдан ўтказилди ва 3DMark Стеел Номад тестида 41,6 фоизга юқори натижа кўрсатди.

Технология оламида қилинган навбатдаги қизиқарли тажриба портатив компьютерлар имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ихлосмандлардан бири NVIDIA GeForce RTX 5090 мобил график тезлаткичининг қувват чекловини олиб ташлашга муваффақ бўлди ва бунинг натижасида қурилманинг қуввати 175 ваттдан 250 ваттгача оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу гайритабиий модификация ГизмоСлипТеч YouTube-канали томонидан 2025-йилги ХМГ Нео 16 ўйин ноутбукида синовдан ўтказилди. Эксперимент муаллифининг сўзларига кўра, махсус дастурий таъминот PREМО лақабли энтузиаст томонидан сунъий интеллект воситалари ва вайб-кодинг ёрдамида яратилган. Ҳозирча мазкур дастур ва унинг ўрнатиш бўйича батафсил кўрсатмалари оммага эълон қилингани йўқ.

Ишлаш унумдорлигининг сезиларли ўсиши

Қувват лимити олиб ташлангач, график карта кўрсаткичлари кескин яхшиланди. 3DMark Стеел Номад тестида RTX 5090 Лаптоп стандарт 175 ваттли версияга нисбатан 41,6 фоизга кўпроқ балл тўплашга эришди. Бу кўрсаткич ноутбуклар учун жуда юқори натижа ҳисобланади.

Реал видеоўйинларда ҳам сезиларли ўсиш кузатилди, гарчи натижалар синтетик тестлардагидек юқори бўлмаса-да. Хусусан, Блакк Мйт: Вуконг ўйинининг Синематик созламаларида иш унумдорлиги 23,33 фоизга, Кйберпунк 2077 да нурлар тракцияси (рай трасинг) ёқилган Ultra режимида 23,89 фоизга, Те Витчер 3 лойиҳасида эса деярли 30 фоизга ошган.

Совутиш тизими ва яширин хавфлар

Икки юз эллик ватт қувват сарфлайдиган GeForce RTX 5090 картасининг ҳаддан ташқари қизиб кетишининг олдини олиш учун ХМГ Нео 16 ноутбукига мос келувчи махсус ташқи суюқлик совутиш тизими — ХМГ Oasis ишлатилди. Айнан шу ташқи тизим юқори ҳароратни жиловлаб туришга ёрдам берди.

Бироқ мутахассислар бу каби тажрибалар жиддий хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ноутбукнинг электр таъминоти тизими, ВРМ, дросселлар ва қувват линиялари дастлаб муайян қувват сарфига мўлжалланган бўлади. График картанинг 250 ватт режимида узоқ вақт ишлаши қизиб кетишга ва бутун қурилманинг ишдан чиқишига олиб келиши мумкин.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаОйин ноутбукиТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБугун, 15:56Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади