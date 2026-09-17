Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мобил NVIDIA GeForce RTX 5090 график тезлаткичининг қувват чеклови олиб ташланиб, қурилманинг қуввати 175 ваттдан 250 ваттгача оширилди.
- Бу модификация 2025-йилги ХМГ Нео 16 ўйин ноутбукида ГизмоСлипТеч YouTube-канали томонидан синовдан ўтказилди ва 3DMark Стеел Номад тестида 41,6 фоизга юқори натижа кўрсатди.
Технология оламида қилинган навбатдаги қизиқарли тажриба портатив компьютерлар имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, ихлосмандлардан бири NVIDIA GeForce RTX 5090 мобил график тезлаткичининг қувват чекловини олиб ташлашга муваффақ бўлди ва бунинг натижасида қурилманинг қуввати 175 ваттдан 250 ваттгача оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу гайритабиий модификация ГизмоСлипТеч YouTube-канали томонидан 2025-йилги ХМГ Нео 16 ўйин ноутбукида синовдан ўтказилди. Эксперимент муаллифининг сўзларига кўра, махсус дастурий таъминот PREМО лақабли энтузиаст томонидан сунъий интеллект воситалари ва вайб-кодинг ёрдамида яратилган. Ҳозирча мазкур дастур ва унинг ўрнатиш бўйича батафсил кўрсатмалари оммага эълон қилингани йўқ.
Ишлаш унумдорлигининг сезиларли ўсишиҚувват лимити олиб ташлангач, график карта кўрсаткичлари кескин яхшиланди. 3DMark Стеел Номад тестида RTX 5090 Лаптоп стандарт 175 ваттли версияга нисбатан 41,6 фоизга кўпроқ балл тўплашга эришди. Бу кўрсаткич ноутбуклар учун жуда юқори натижа ҳисобланади.
Реал видеоўйинларда ҳам сезиларли ўсиш кузатилди, гарчи натижалар синтетик тестлардагидек юқори бўлмаса-да. Хусусан, Блакк Мйт: Вуконг ўйинининг Синематик созламаларида иш унумдорлиги 23,33 фоизга, Кйберпунк 2077 да нурлар тракцияси (рай трасинг) ёқилган Ultra режимида 23,89 фоизга, Те Витчер 3 лойиҳасида эса деярли 30 фоизга ошган.
Совутиш тизими ва яширин хавфларИкки юз эллик ватт қувват сарфлайдиган GeForce RTX 5090 картасининг ҳаддан ташқари қизиб кетишининг олдини олиш учун ХМГ Нео 16 ноутбукига мос келувчи махсус ташқи суюқлик совутиш тизими — ХМГ Oasis ишлатилди. Айнан шу ташқи тизим юқори ҳароратни жиловлаб туришга ёрдам берди.
Бироқ мутахассислар бу каби тажрибалар жиддий хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ноутбукнинг электр таъминоти тизими, ВРМ, дросселлар ва қувват линиялари дастлаб муайян қувват сарфига мўлжалланган бўлади. График картанинг 250 ватт режимида узоқ вақт ишлаши қизиб кетишга ва бутун қурилманинг ишдан чиқишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…