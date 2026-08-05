Asus GeForce RTX 5090 буюртмасини бекор қилиб, нархни оширди

·45·Техно
Asus GeForce RTX 5090 буюртмасини бекор қилиб, нархни оширди
Қисқача

Asus Nvidia расмий маркетплейси орқали 4429 АҚШ долларига буюртма қилинган РОГ Astraл GeForce RTX 5090 видеокартаси буюртмасини бир томонлама бекор қилди. Харид солиқлар билан бирга 4607 доллар турган, бироқ буюртма бекор қилингач, видеокарта нархи 4982 долларгача, солиқлар билан эса тахминан 5090 долларгача ошган.

Дунё бўйлаб флагман график карталарига бўлган талаб юқори бўлиб турган бир пайтда, технология бозорида яна бир нохуш ҳолат юз берди. Reddit форумининг IndependentOk1031 лақабли фойдаланувчиси Nvidia расмий маркетплейси орқали расмийлаштирган РОГ Astraл GeForce RTX 5090 видеокартаси буюртмаси Asus компанияси томонидан бир томонлама бекор қилинганини маълум қилди. Ушбу ҳолат қимматбаҳо компьютер компонентлари бозоридаги нарх-наво сиёсати ва таъминот занжиридаги муаммоларни яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, харидор дастлаб юқори унумдорликка эга мазкур видеокартани 4429 АҚШ долларига буюртма қилган бўлиб, солиқлар билан бирга умумий сумма 4607 долларни ташкил этган. Бироқ бироз вақт ўтгач, ушбу харид бекор қилингани ҳақида хабар келган. Харидорнинг сўзларига кўра, у вазиятга ойдинлик киритиш учун Nvidia қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилган ва у ерда унга Asus компанияси нархларнинг кеч янгилангани сабабли буюртмани дастлабки қийматда бажара олмаганини тушунтиришган.

Нархларнинг кескин сакраши

Маълум бўлишича, Nvidia вакиллари ишлаб чиқарувчига буюртмани эски шартлар, яни аввалги нарх бўйича бажаришни сўраб мурожаат қилган, бироқ Asus бу талабни рад этган. Буюртма бекор қилингач, худди шу видеокартанинг нархи дарҳол 4982 долларгача, солиқлар билан биргаликда эса тахминан 5090 долларгача қимматлашган. Натижада харидор ўша видеокартани яна сотиб олиши мумкинлиги, бироқ унинг нархи салкам 500 долларга қимматлагани маълум бўлган. Ҳозирча Asus компанияси бу вазият юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзини тиймоқда.

Ушбу воқеа видеокарталар бозорида кузатилаётган умумий қимматлашув фондида юз бермоқда. Эслатиб ўтамиз, GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион эталон моделининг бошланғич тавсия этилган нархи 1999 долларни ташкил этган эди. Шунга қарамай, Nvidia компаниясининг ҳамкорлари тақдим этаётган муқобил версиялар нархи сўнгги вақтларда сезиларли даражада ошиб кетди. Бунга бозор талабидан ташқари, бутловчи қисмлар таннархининг ўсиши ҳам сабаб бўлмоқда.

Аввалроқ, ўтган ҳафтада Nvidia ўз ҳамкорлари учун «хотира ва GPU» жамланмалари нархини 10–30 фоизгача оширгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу каби омиллар охир-оқибат оддий истеъмолчилар учун юқори унумдор график тезлаткичларнинг нархи янада ошишига олиб келмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, юқори даражадаги ўйин ва профессионал иш станциялари учун мўлжалланган компонентлар бозори яқин вақт ичида барқарорлашиши даргумон.

GeForce RTX 5090AsusNvidiaВидеокарталарТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди