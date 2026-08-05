Asus GeForce RTX 5090 буюртмасини бекор қилиб, нархни оширди
Asus Nvidia расмий маркетплейси орқали 4429 АҚШ долларига буюртма қилинган РОГ Astraл GeForce RTX 5090 видеокартаси буюртмасини бир томонлама бекор қилди. Харид солиқлар билан бирга 4607 доллар турган, бироқ буюртма бекор қилингач, видеокарта нархи 4982 долларгача, солиқлар билан эса тахминан 5090 долларгача ошган.
Дунё бўйлаб флагман график карталарига бўлган талаб юқори бўлиб турган бир пайтда, технология бозорида яна бир нохуш ҳолат юз берди. Reddit форумининг IndependentOk1031 лақабли фойдаланувчиси Nvidia расмий маркетплейси орқали расмийлаштирган РОГ Astraл GeForce RTX 5090 видеокартаси буюртмаси Asus компанияси томонидан бир томонлама бекор қилинганини маълум қилди. Ушбу ҳолат қимматбаҳо компьютер компонентлари бозоридаги нарх-наво сиёсати ва таъминот занжиридаги муаммоларни яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, харидор дастлаб юқори унумдорликка эга мазкур видеокартани 4429 АҚШ долларига буюртма қилган бўлиб, солиқлар билан бирга умумий сумма 4607 долларни ташкил этган. Бироқ бироз вақт ўтгач, ушбу харид бекор қилингани ҳақида хабар келган. Харидорнинг сўзларига кўра, у вазиятга ойдинлик киритиш учун Nvidia қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилган ва у ерда унга Asus компанияси нархларнинг кеч янгилангани сабабли буюртмани дастлабки қийматда бажара олмаганини тушунтиришган.
Нархларнинг кескин сакрашиМаълум бўлишича, Nvidia вакиллари ишлаб чиқарувчига буюртмани эски шартлар, яни аввалги нарх бўйича бажаришни сўраб мурожаат қилган, бироқ Asus бу талабни рад этган. Буюртма бекор қилингач, худди шу видеокартанинг нархи дарҳол 4982 долларгача, солиқлар билан биргаликда эса тахминан 5090 долларгача қимматлашган. Натижада харидор ўша видеокартани яна сотиб олиши мумкинлиги, бироқ унинг нархи салкам 500 долларга қимматлагани маълум бўлган. Ҳозирча Asus компанияси бу вазият юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзини тиймоқда.
Ушбу воқеа видеокарталар бозорида кузатилаётган умумий қимматлашув фондида юз бермоқда. Эслатиб ўтамиз, GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион эталон моделининг бошланғич тавсия этилган нархи 1999 долларни ташкил этган эди. Шунга қарамай, Nvidia компаниясининг ҳамкорлари тақдим этаётган муқобил версиялар нархи сўнгги вақтларда сезиларли даражада ошиб кетди. Бунга бозор талабидан ташқари, бутловчи қисмлар таннархининг ўсиши ҳам сабаб бўлмоқда.
Аввалроқ, ўтган ҳафтада Nvidia ўз ҳамкорлари учун «хотира ва GPU» жамланмалари нархини 10–30 фоизгача оширгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу каби омиллар охир-оқибат оддий истеъмолчилар учун юқори унумдор график тезлаткичларнинг нархи янада ошишига олиб келмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, юқори даражадаги ўйин ва профессионал иш станциялари учун мўлжалланган компонентлар бозори яқин вақт ичида барқарорлашиши даргумон.
…