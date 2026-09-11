«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...

·76·Маданият
«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...

Ўзбек ижтимоий тармоқларида ҳақиқий оилавий драма ва ҳажвий тўфон юз берди: маҳоратли актриса Ҳувайдо Жумаева ҳамда қизиқчи Бобур Мансуров ҳамкорлигида тақдим этилган навбатдаги ижодий иш миллионлаб мухлисларнинг кулгисига сабаб бўлди. Якшанба куни эри билан мазза қилиб дам олишни, уйда «арабча рақс» тушиб беришни режалаштирган ёш келинчакнинг барча ниятлари бир лаҳзада чилпарчин бўлди — машинага минган қайнона ўз ўғлини қишлоқдаги қариндошларникига олиб қочди. Кадрлардаги ҳаётий ҳолат, қайнона-келин ва куёв ўртасидаги диалоглар шу қадар табиий чиққанки, видео тармоқларда қисқа фурсатда минглаб изоҳлар ва улашишларни тўпламоқда.

Ҳаётий драма: Арабча рақсга тайёрланган келин ва «сўқим» куёв

Видеолавҳадаги воқеалар ривожи ҳар бир ўзбек хонадони учун таниш бўлган манзарадан бошланади:

  • «Қора байирим қани?»: Келин образидаги Ҳувайдо Жумаева якшанба тонгида эри билан хотиржам суҳбатлашиб ўтиришни режалаштиради, бироқ ҳовлига чиқиб эрининг аллақачон машинага ўтириб олганини кўради;

  • Қайнонанинг ҳийласи: Машина ойнасидан қараб турган қайнона ролидаги актриса «Қишлоқдаги қариндошларни кўрсатиб келай, дам олиш куни олиб бормасам, бошқа пайт бу болани тутиб бўлмайди», дея ўз режасини эълон қилади;

  • Асаблар портлаши: Олти кун ишлаб, бир кунлик дам олишни кутган келиннинг қаҳри келади: «Олиб кетинг шу сўқимингизни, икки бўклаб тиқинг! Мен бу одам учун арабча рақс ўрганиб келганман, энди мақомга ҳам ўйнамайман!»;

  • Куёвнинг беўхшов таклифи ва кульминация: Куёв ролидаги Бобур Мансуров машина эшигини очиб «Кейинги якшанба ўйнаб берсанг бўлмайдими?» деган саволига келиндан даҳшатли тарсакидек жавоб олади: «Кейинги якшанба? Энанг ўйнасин!».

Нима ўзгаради: Бу кулгили видео ортидаги аччиқ ҳақиқат

Ҳажвий кўринишда тақдим этилган ушбу видео оилавий муносабатлардаги муҳим ва оғриқли нуқтани очиб беради:

  • Шахсий чегараларнинг бузилиши: Кўплаб янги оилаларда дам олиш кунлари эр-хотиннинг ўз ихтиёрида бўлмай, катталарнинг аралашуви билан ўтиб кетиши ёш келин-куёвлар ўртасидаги эмоционал совуқликка сабаб бўлади;

  • Икки ўт орасидаги эрлар: Эркак киши онаси ва рафиқаси манфаатларини тўғри тақсимлай олмаганда, оилада мана шундай кулгили, аммо аччиқ можаролар юзага келади;

  • Аёлларнинг тушунилмаган орзулари: Рўзғор ташвишларидан чарчаб, турмуш ўртоғига чиройли кўринишга интилган аёл эътиборсиз қолса, унинг меҳри нафратга ва аччиқ истеҳзога айланиши ҳеч гап эмас.

Билиб қўйган яхши: Оилавий муносабатларни сақлаб қолиш тавсиялари

  • Дам олиш кунларини олдиндан режалаштиринг ва оиланинг шахсий вақтини қариндошлар ташрифи билан қориштириб юбормасликка ҳаракат қилинг;

  • Қайноналар ёш оиланинг мустақил ҳаётига ҳурмат билан қараши, эрлар эса ҳар икки томонни рози қилиш мувозанатини топа билиши керак;

  • Келишмовчиликларни очиқ суҳбат ва юмор орқали енгиллаштириш асабий портлашларнинг олдини олади.

Сизнинг оилангизда ҳам якшанба кунлари шундай «режа бузилишлар» бўлиб турадими ёки дам олиш куни тўлиқ оилага бағишланадими? Ҳувайдо Жумаева ва Бобур Мансуровнинг ушбу тандемига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва якшанба куни қайнонаси ёки қариндошлари чангалига тушиб қоладиган таниш дўстларингизга ушбу видео-шарҳни улашинг!

Ҳавайдо ЖумаеваБобур МансуровОилавий драмаЮмористик видеоҚайнонаКелинКуёв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...Бугун, 11:26Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Бугун, 08:47Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиБугун, 04:44Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумБугун, 01:15Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиБугун, 00:01Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)