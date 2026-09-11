«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...
Ўзбек ижтимоий тармоқларида ҳақиқий оилавий драма ва ҳажвий тўфон юз берди: маҳоратли актриса Ҳувайдо Жумаева ҳамда қизиқчи Бобур Мансуров ҳамкорлигида тақдим этилган навбатдаги ижодий иш миллионлаб мухлисларнинг кулгисига сабаб бўлди. Якшанба куни эри билан мазза қилиб дам олишни, уйда «арабча рақс» тушиб беришни режалаштирган ёш келинчакнинг барча ниятлари бир лаҳзада чилпарчин бўлди — машинага минган қайнона ўз ўғлини қишлоқдаги қариндошларникига олиб қочди. Кадрлардаги ҳаётий ҳолат, қайнона-келин ва куёв ўртасидаги диалоглар шу қадар табиий чиққанки, видео тармоқларда қисқа фурсатда минглаб изоҳлар ва улашишларни тўпламоқда.
Ҳаётий драма: Арабча рақсга тайёрланган келин ва «сўқим» куёв
Видеолавҳадаги воқеалар ривожи ҳар бир ўзбек хонадони учун таниш бўлган манзарадан бошланади:
«Қора байирим қани?»: Келин образидаги Ҳувайдо Жумаева якшанба тонгида эри билан хотиржам суҳбатлашиб ўтиришни режалаштиради, бироқ ҳовлига чиқиб эрининг аллақачон машинага ўтириб олганини кўради;
Қайнонанинг ҳийласи: Машина ойнасидан қараб турган қайнона ролидаги актриса «Қишлоқдаги қариндошларни кўрсатиб келай, дам олиш куни олиб бормасам, бошқа пайт бу болани тутиб бўлмайди», дея ўз режасини эълон қилади;
Асаблар портлаши: Олти кун ишлаб, бир кунлик дам олишни кутган келиннинг қаҳри келади: «Олиб кетинг шу сўқимингизни, икки бўклаб тиқинг! Мен бу одам учун арабча рақс ўрганиб келганман, энди мақомга ҳам ўйнамайман!»;
Куёвнинг беўхшов таклифи ва кульминация: Куёв ролидаги Бобур Мансуров машина эшигини очиб «Кейинги якшанба ўйнаб берсанг бўлмайдими?» деган саволига келиндан даҳшатли тарсакидек жавоб олади: «Кейинги якшанба? Энанг ўйнасин!».
Нима ўзгаради: Бу кулгили видео ортидаги аччиқ ҳақиқат
Ҳажвий кўринишда тақдим этилган ушбу видео оилавий муносабатлардаги муҳим ва оғриқли нуқтани очиб беради:
Шахсий чегараларнинг бузилиши: Кўплаб янги оилаларда дам олиш кунлари эр-хотиннинг ўз ихтиёрида бўлмай, катталарнинг аралашуви билан ўтиб кетиши ёш келин-куёвлар ўртасидаги эмоционал совуқликка сабаб бўлади;
Икки ўт орасидаги эрлар: Эркак киши онаси ва рафиқаси манфаатларини тўғри тақсимлай олмаганда, оилада мана шундай кулгили, аммо аччиқ можаролар юзага келади;
Аёлларнинг тушунилмаган орзулари: Рўзғор ташвишларидан чарчаб, турмуш ўртоғига чиройли кўринишга интилган аёл эътиборсиз қолса, унинг меҳри нафратга ва аччиқ истеҳзога айланиши ҳеч гап эмас.
Билиб қўйган яхши: Оилавий муносабатларни сақлаб қолиш тавсиялари
Дам олиш кунларини олдиндан режалаштиринг ва оиланинг шахсий вақтини қариндошлар ташрифи билан қориштириб юбормасликка ҳаракат қилинг;
Қайноналар ёш оиланинг мустақил ҳаётига ҳурмат билан қараши, эрлар эса ҳар икки томонни рози қилиш мувозанатини топа билиши керак;
Келишмовчиликларни очиқ суҳбат ва юмор орқали енгиллаштириш асабий портлашларнинг олдини олади.
Сизнинг оилангизда ҳам якшанба кунлари шундай «режа бузилишлар» бўлиб турадими ёки дам олиш куни тўлиқ оилага бағишланадими? Ҳувайдо Жумаева ва Бобур Мансуровнинг ушбу тандемига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва якшанба куни қайнонаси ёки қариндошлари чангалига тушиб қоладиган таниш дўстларингизга ушбу видео-шарҳни улашинг!
…