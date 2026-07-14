GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмас
Дунёнинг энг кучли график карталаридан бири ҳисобланган NVIDIA GeForce RTX 5090 билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодисалар давом этмоқда. Reddit фойдаланувчиларидан бири ўзининг қимматбаҳо қурилмаси кутилмаганда ишдан чиққани, жараён эса кучли қирсиллаш ва тутун билан кузатилганини маълум қилди. Ушбу ҳолат технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки бу сафар носозлик сабаби аввалги ҳолатлардагидек 12VHPWR қувват улагичининг эриши билан боғлиқ эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КуррентлйПоопинг тахаллуси остидаги фойдаланувчининг сўзларига кўра, воқеа Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед ўйинини ишга туширгандан бир неча дақиқа ўтгач содир бўлган. Компьютер корпуси ичидан баланд овозли қирсиллаш эшитилиб, тутун чиқа бошлаган ва тизим дарҳол ўчган. Қурилмани қисмларга ажратиб кўздан кечириш натижасида Зотак бренди остида ишлаб чиқарилган GeForce RTX 5090 видеокартаси жиддий шикастлангани аниқланди.
Носозликнинг кутилмаган сабабиixbt.com нашри хабар беришича, эълон қилинган фотосуратларда термал шикастланиш белгилари қувват улагичида эмас, балки PCIe уясига яқин жойда, яни видеокартанинг она платага уланадиган қисмида яққол кўзга ташланади. Бу ҳолат мутахассислар ва фойдаланувчилар ўртасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Ҳозирча аниқ хулоса берилмаган бўлса-да, асосий айбдор сифатида босма платадаги микроёриқлар кўрсатилмоқда.
Маълумки, GeForce RTX 5090 сериясидаги видеокарталар ўзининг улкан ҳажми ва оғирлиги билан ажралиб туради. Тахминларга кўра, карта бир йил давомида ўз оғирлиги остида эгилиши натижасида платада кўзга кўринмас ёриқлар пайдо бўлган. Айнан шу омил электр занжирида қисқа туташувга ва қурилманинг "ёнишига" сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳолат замонавий флагман видеокарталарининг конструкцион чидамлилиги борасидаги хавотирларни яна бир бор тасдиқламоқда.
Оғир видеокарталар эгалари учун тавсияларЎзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга график чипларга талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, маҳаллий геймерлар ва дизайнерлар учун бу муҳим огоҳлантиришдир. GeForce RTX 5090 каби оғир қурилмалар ўрнатилганда, уларнинг вертикал ҳолатини ушлаб турувчи махсус таянчлардан (суппорт браккет) фойдаланиш ҳаётий заруратга айланмоқда. Акс ҳолда, вақт ўтиши билан она плата ёки видеокартанинг ўзи деформацияга учраши муқаррар.
Ушбу воқеа шуни кўрсатадики, ҳатто энг қиммат ва замонавий технологиялар ҳам жисмоний чидамлилик борасида заиф нуқталарга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча Зотак ёки NVIDIA компаниялари ушбу конкрет ҳолат бўйича расмий баёнот беришмади. Бироқ, фойдаланувчиларга ўз тизимларини йиғишда нафақат қувват манбаига, балки конструкциянинг мустаҳкамлигига ҳам жиддий эътибор қаратиш тавсия этилади.
…