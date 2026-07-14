GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмас

·21·Техно
GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмас

Дунёнинг энг кучли график карталаридан бири ҳисобланган NVIDIA GeForce RTX 5090 билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодисалар давом этмоқда. Reddit фойдаланувчиларидан бири ўзининг қимматбаҳо қурилмаси кутилмаганда ишдан чиққани, жараён эса кучли қирсиллаш ва тутун билан кузатилганини маълум қилди. Ушбу ҳолат технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки бу сафар носозлик сабаби аввалги ҳолатлардагидек 12VHPWR қувват улагичининг эриши билан боғлиқ эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КуррентлйПоопинг тахаллуси остидаги фойдаланувчининг сўзларига кўра, воқеа Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед ўйинини ишга туширгандан бир неча дақиқа ўтгач содир бўлган. Компьютер корпуси ичидан баланд овозли қирсиллаш эшитилиб, тутун чиқа бошлаган ва тизим дарҳол ўчган. Қурилмани қисмларга ажратиб кўздан кечириш натижасида Зотак бренди остида ишлаб чиқарилган GeForce RTX 5090 видеокартаси жиддий шикастлангани аниқланди.

Носозликнинг кутилмаган сабаби

ixbt.com нашри хабар беришича, эълон қилинган фотосуратларда термал шикастланиш белгилари қувват улагичида эмас, балки PCIe уясига яқин жойда, яни видеокартанинг она платага уланадиган қисмида яққол кўзга ташланади. Бу ҳолат мутахассислар ва фойдаланувчилар ўртасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Ҳозирча аниқ хулоса берилмаган бўлса-да, асосий айбдор сифатида босма платадаги микроёриқлар кўрсатилмоқда.

Маълумки, GeForce RTX 5090 сериясидаги видеокарталар ўзининг улкан ҳажми ва оғирлиги билан ажралиб туради. Тахминларга кўра, карта бир йил давомида ўз оғирлиги остида эгилиши натижасида платада кўзга кўринмас ёриқлар пайдо бўлган. Айнан шу омил электр занжирида қисқа туташувга ва қурилманинг "ёнишига" сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳолат замонавий флагман видеокарталарининг конструкцион чидамлилиги борасидаги хавотирларни яна бир бор тасдиқламоқда.

Оғир видеокарталар эгалари учун тавсиялар

Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга график чипларга талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, маҳаллий геймерлар ва дизайнерлар учун бу муҳим огоҳлантиришдир. GeForce RTX 5090 каби оғир қурилмалар ўрнатилганда, уларнинг вертикал ҳолатини ушлаб турувчи махсус таянчлардан (суппорт браккет) фойдаланиш ҳаётий заруратга айланмоқда. Акс ҳолда, вақт ўтиши билан она плата ёки видеокартанинг ўзи деформацияга учраши муқаррар.

Ушбу воқеа шуни кўрсатадики, ҳатто энг қиммат ва замонавий технологиялар ҳам жисмоний чидамлилик борасида заиф нуқталарга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча Зотак ёки NVIDIA компаниялари ушбу конкрет ҳолат бўйича расмий баёнот беришмади. Бироқ, фойдаланувчиларга ўз тизимларини йиғишда нафақат қувват манбаига, балки конструкциянинг мустаҳкамлигига ҳам жиддий эътибор қаратиш тавсия этилади.

NVIDIAGeForce RTX 5090ЗотакТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиБугун, 02:57Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиIntel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиБугун, 02:26Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиMicrosoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиБугун, 01:59OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди